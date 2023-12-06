Яке завтра, 7 грудня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 7 грудня, Всесвітній день української хустки. Віряни вшановують пам'ять святителя Амвросія Медіоланського. До Нового року залишилося 24 дні.

7 грудня 2023 року — четвер. 652-й день війни в Україні.

Яке завтра, 7 грудня, церковне свято

7 грудня в церковному календарі – день пам’яті святителя Амвросія Медіоланського. Народився він у місті Тревір (чи Трір за іншими джерелами) 340 року в досить заможній родині. Він став першим латинським святителем в церкві, хоча його виховала родина християн. В юності отримав непогану освіту ритора, мав резиденцію у Мілані та був очільником кількох провінцій. 352 року помирає батько Амвросія, після чого той поселяється в Римі і там продовжує навчання.

Після смерті місцевого єпископа в місті виникає суперечка між представниками аріанства та християнства. Амвросій стає єпископом і цей вибір утвердив навіть сам імператор Валентиніан. За доброту та благочестя він отримав від Господа рад творити чудеса. Помер 397 року.

Що не можна робити 7 грудня

Не можна лихословити, лаятися, думати про негативне.

Жінкам заборонялося важко працювати, зокрема, шити, в'язати.

Дівчатам не варто розчісувати волосся та мити голову.

Народні прикмети і традиції на 7 грудня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: йде мокрий сніг — чекайте на дощове літо;

сонце наче у тумані — до заметілі;

сонце сховалося за хмари — буде снігопад;

легкий та сухий сніг — чекайте на посуху влітку.

7 грудня легкий та сухий сніг — чекайте на посуху влітку / Фото: Pexels

Здавна вважалося, чим красивіший наряд одягне дівчина цього дня, тим швидше вона вийде заміж. Жінки зазвичай господарювали в хаті, а чоловіки починали різати свиней, гусей та качок на свята.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 7 грудня

Які завтра іменини: Лев, Антон, Григорій, Іван, Ігнатій, Михайло, Павло.

Талісманом людини, народженої 7 грудня, є цитрин. Свою назву камінь отримав завдяки лимонно-жовтому окрасу. Здавна цитрин використовували як оберіг. Вважали його символом сонячного світла.

В цей день народилися:

1888 рік — український письменник, видавець, редактор, композитор, художник Левко (Лев) Лепкий;

1950 рік — український художник і іконописець Віталій Садовський;

1986 рік — офіцер Збройних сил України, учасник російсько-української війни. Герой України (2022, посмертно) Олександр Капічун.

Пам’ятні дати 7 грудня

Календар важливих подій в Україні та світі за 7 грудня:

1678 рік — Луї Геннепін першим з-поміж європейців бачить Ніагарський водоспад;

1732 рік — у Лондоні відкривається театр Ковент-Гарден, домашня сцена Лондонського королівського балету та Лондонської королівської опери;

1941 рік — японська авіація знищує американську морську базу Перл-Гарбор;

1972 рік — вирушає 11-та та остання у програмі "Аполлон" пілотована людьми місія на Місяць;

1982 рік — у Форт-Ворті (Техас) уперше у світі застосовують страту смертельною ін'єкцією;

1988 рік — землетрус у Вірменії силою 6,9 бала руйнує міста Спітак та Ленінакан, гине близько 25 тисяч людей;

2009 рік — в США виходить The Legend of Zelda: Spirit Tracks для Nintendo DS;

2017 рік — курс Bitcoin досягає свого історичного максимуму в 17,7 тис. дол.

Погода на 7 грудня

Завтра, 7 грудня, в Києві хмарно, без опадів. У Львові вдень ненадовго небо стане ясним, але загалом похмуро, опадів не очікується. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі похмуро, ввечері можливий дощ зі снігом.

Температура повітря в Києві — -3 вдень та -5 вночі. У Львові — 0 вдень та -3 вночі. У Харкові — -1 вдень та -4 вночі. В Одесі — +2 вдень та -1 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

7 грудня Міжнародний день цивільної авіації / Фото: Pexels

7 грудня в Україні і світі святкують Всесвітній день української хустки. Здавна хустка вважалася справжнім оберегом серед нашого народу. Тому активістки вирішили запровадити таке свято для відродження українських традицій та донесення історичних фактів про цей предмет гардеробу українок. Перші хустки, які носили в Україні, мали білий колір. А кольорові прийшли до нас із Туреччини.

Також 7 грудня День місцевого самоврядування в Україні. Завдяки місцевому самоврядуванню громадяни нашої країни мають змогу самостійно вирішувати питання місцевого значення. Дату обрали невипадково. Саме цього дня 1990 року був прийнятий Закон про місцеве самоврядування. Саме ж свято було створене 2000 року за указом президента України.

А ще 7 грудня Міжнародний день цивільної авіації. Вперше свято відсвяткували у рамках 50-ї річниці підписання Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1994 року. Офіційним воно стало від 1996 року. Від початку 2000-х років цивільна авіація переживає стрімкий розвиток, адже кількість пасажирів збільшується.