Яке завтра, 7 грудня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

7 грудня 2024 року — субота. 1018-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

7 грудня в церковному календарі – день пам’яті святого святителя Амвросія, єпископа Медіолянського. Він був відомим духовним лідером та богословом у IV столітті. Він народився в Римі 340 року і був сином префекта. Амвросій отримав хорошу освіту і займав високі посади в римській адміністрації, але пізніше пішов на службу до церкви. Він став єпископом Медіолянським (сучасний Мілан) 374 року. Амвросій був відомий своєю непохитною вірою, моральними принципами та захистом церковної автономії. Він боровся проти аріанства, яке було дуже поширеним тоді, і відіграв важливу роль у зміцненні ортодоксального християнства. Амвросій також був відомий своїми проповідями та літературними творами, серед яких найвідомішими є "Правила святого Амвросія", які вплинули на розвиток канонічного права. Він помер 397 року і був канонізований як святий.

Що не можна робити 7 грудня

Не слід думати про негатив, лаятися, сваритися.

Дівчатам забороняється розчісувати волосся чи мити голову.

Жінкам не варто шити чи в'язати.

Народні прикмети і традиції на 7 грудня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: сухий та легкий сніг — до посухи влітку;

сонце ховається за хмари — чекайте на снігопад;

мокрий сніг — літо буде дощовим;

сонце у серпанку — прийде заметіль.

7 грудня мокрий сніг — літо буде дощовим / Фото: Unsplash

В давнину дівчата намагалися цього дня одягати свої найошатніші сукні. Вважалося, що тоді вона точно швидко вийде заміж.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 7 грудня

Які завтра іменини: Антон, Василь, Григорій, Іван, Ігнатій, Лев, Михайло, Никифор, Ніл, Павло, Петро, Сергій.

Талісманом людини, народженої 7 грудня, є цитрин. Камінь символізує багатство та радість. Здавна цитрин вважали магічним оберегом, який рятує від негативних думок та жахіть.

Цього дня народилися:

1888 рік — український письменник, видавець, редактор, композитор, художник Левко (Лев) Лепкий;

1950 рік — український художник і іконописець Віталій Садовський;

1986 рік — офіцер Збройних сил України, учасник російсько-української війни, Герой України (2022, посмертно) Олександр Капічун.

Пам’ятні дати 7 грудня

Календар важливих подій в Україні та світі за 7 грудня:

1678 рік — Луї Еннепен першим з-поміж європейців бачить Ніагарський водоспад;

1732 рік — у Лондоні відкривається театр Ковент-Гарден, домашня сцена Лондонського королівського балету та Лондонської королівської опери;

1941 рік — японська авіація знищує американську морську базу Перл-Гарбор;

1972 рік — вирушає 11-та та остання у програмі "Аполлон" пілотована людьми місія на Місяць;

1982 рік — у Форт-Ворті (Техас) уперше у світі застосовують страта смертельною ін'єкцією;

1988 рік — землетрус у Вірменії силою 6,9 бала руйнує міста Спітак та Ленінакан, гине близько 25 тисяч людей;

1991 рік — ліквідовано СРСР;

2023 рік — Ніколас Мадуро заявляє про приєднання до Венесуели регіону Гаяна-Ессекібо, що становить майже 60% території сусідньої Гаяни.

Погода на 7 грудня

Завтра, 7 грудня, в Києві хмарна, протягом всього дня дрібний дощ, який стане сильнішим до вечора. У Львові похмуро, вночі можливий дощ, пізніше без опадів. У Харкові хмарно, вночі дрібний сніг, потім без опадів. В Одесі похмуро, весь день сильний дощ, який до вечора послабшає.

Температура повітря в Києві — +2 вдень та 0 вночі. У Львові — +3 вдень та 0 вночі. У Харкові — +1 вдень та 0 вночі. В Одесі — +10 вдень та +8 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

7 грудня святкують Всесвітній день української хустки / Фото: Фото з відкритих джерел

7 грудня в Україні святкують День місцевого самоврядування. Це свято було встановлено указом Президента України 2000 року, щоб підкреслити важливість місцевого самоврядування для розвитку демократичних процесів у країні. Місцеве самоврядування є важливою складовою системи державного управління в Україні. Це право громадян на управління справами на місцевому рівні через обрані органи влади, такі як сільські, селищні, міські ради, а також місцеві державні адміністрації.

Також 7 грудня Міжнародний день цивільної авіації. Це свято було встановлено Організацією Об'єднаних Націй (ООН) 1996 року, щоб підкреслити важливість цивільної авіації для розвитку світової економіки та міжнародної співпраці. Дата для цього свята була вибрана невипадково. Саме 7 грудня 1944 року була підписана Конвенція про міжнародну цивільну авіацію (так звана Чиказька конвенція), яка поклала основу для створення Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО). ІКАО є спеціалізованою установою ООН, яка займається координацією та розвитком міжнародної авіації, стандартизуючи правила безпеки, обслуговування, інфраструктуру та інші аспекти.

А ще 7 грудня Всесвітній день фетбайку. Свято припадає на першу суботу грудня. Це свято було започатковано 2012 року, щоб підкреслити популярність та різноманітність фетбайків — велосипедів із надширокими колесами, які дозволяють їздити за різноманітних, зокрема складних, умов, таких як сніг, пісок або гравій. Фетбайк став популярним завдяки своїм великим шинам, які дають можливість зберігати стійкість на м'яких або нестабільних поверхнях. Такі велосипеди особливо актуальні для катання по снігу в зимовий час, але їх можна використовувати також на інших складних рельєфах — наприклад, на піщаних пляжах або гірських трасах.

7 грудня святкують Всесвітній день української хустки. Цей день був заснований 2019 року за ініціативою громадської організації "Українська хустка" та підтримки численних активісток і діячок культури. Свято має на меті популяризувати українську хустку як символ національної культури, зберегти традиції та привернути увагу до важливості етнічних елементів у сучасному житті.

Також 7 грудня Ханука. Це єврейське свято, яке відзначається на честь перемоги єврейського народу над сирійськими греками 165 року до н.е. та очищення і посвячення Храму в Єрусалимі. Свято триває вісім днів і припадає на період від 25-го числа місяця Кіслев за єврейським календарем (зазвичай це кінець листопада або грудень за григоріанським календарем).