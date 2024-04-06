Яке завтра, 7 квітня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 7 квітня, День геолога в Україні. Віряни вшановують пам'ять преподобного Георгія Сповідника, митрополита Митиленського. До Нового року залишилося 268 днів.

7 квітня 2024 року — неділя. 774-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

7 квітня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Георгія Сповідника, митрополита Митиленського. Від самої юності він хотів стати ченцем. В той час імператором був Лев Ісаврянин, який проводив політику іконоборства. Георгій же сповідував вшанування ікон, за що його прозвали Сповідником. За часів правління Костянтина Порфірородного став архієреєм кафедри у Митилені. Вів чисте та цнотливе життя, завжди допомагав нужденним. Наприкінці життя Георгія імператором став іконоборець Лев Вірменин, тому митрополита вигнали до Херсонесу, де він і помер.

Що не можна робити 7 квітня

Не варто підходити близько до водойм.

Не можна визирати з відчиненого вікна.

Заборонено переїдати і зловживати алкоголем.

Народні прикмети і традиції на 7 квітня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: сильно дощить до великого урожаю ягід калини;

сонячно, але вранці мороз — чекайте на урожай зерна;

на небі багато зірок — стільки ж буде в лісі ягід та грибів;

погода цього дня вказує, яким буде початок вересня.

Яка погода 7 квітня, таким буде початок вересня / Фото: Unsplash

Наші пращури вірили, що цього дня від зимового сну пробуджуються русалки. А тому чоловіки не йшли до водойм, щоб річкові жительки не затягли їх під воду. А ось жінки ходили до річок. Існувало повір'я, якщо жінка подружиться з русалкою, то в її родині не буде утоплеників.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 7 квітня

Які завтра іменини: Аркадій, Георгій, Данило, Петро, Килина, Євдокія.

Талісманом людини, народженої 7 квітня є сардонікс. Відноситься до типу агата. Може мати різне забарвлення: від насиченого каштанового до червоно-бурштинового. Здавна вірили, що сардонікс лікує переломи, допомагає зупинити кровотечу.

Цього дня народилися:

1871 рік — український письменник Борис Лазаревський;

1876 рік — український філолог-славіст і мистецтвознавець Іларіон Свєнціцький;

1919 рік — український історик, мовознавець, орієнталіст, засновник і довголітній директор Українського наукового інституту Гарвардського університету Омелян Пріцак.

Пам’ятні дати 7 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі за 7 квітня:

529 рік — після 14-місячної роботи римських юристів оприлюднюють Кодекс Юстиніана;

1348 рік — чеський король і імператор Священної Римської імперії Карл IV засновує у Празі Карлів університет — перший у Центральній Європі;

1652 рік — голландець Ян Ван Рібек засновує в Південній Африці форт Кейптаун;

1738 рік — Папа Климент XII особливою буллою звинувачує "вільних каменярів" в лицемірстві, удаванні, єресі і збоченнях;

1789 рік — Селім III стає османським султаном і почав спроби реформ;

1795 рік — у Франції ухвалюють закони 18 жерміналя, що запроваджують метричну систему та десятичну грошову систему, засновану на франку;

1805 рік — прем'єра Симфонії № 3 Бетховена в Театрі an der Wien;

1827 рік — англійський фармацевт Джон Вокер винаходить сірники;

1906 рік — виверження вулкана Везувій спустошує Неаполь;

1927 рік — здійснюють першу публічну телепередачу на велику відстань: з Вашингтона до Нью-Йорка показують виступ міністра торгівлі США Герберта Гувера;

1948 рік — набуває чинності статут Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ);

1964 рік — IBM анонсує обчислювальну систему System/360;

1969 рік — символічна дата народження Інтернету, публікація RFC 1;

1992 рік — Республіка Сербія проголошує незалежність;

2017 рік — бомбардування авіабази Шайрат.

Погода на 7 квітня

Завтра, 7 квітня, в Києві похмуро, проясниться лише ввечері, без опадів. У Львові ясно протягом всього дня, опадів не очікується. У Харкові проясниться вранці, але вдень та ввечері похмуро, без опадів. В Одесі вранці хмарно, пізніше ясно, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві +16 вдень та +10 вночі. У Львові +17 вдень та +8 вночі. У Харкові +19 вдень та +9 вночі. В Одесі +16 вдень та +12 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

7 квітня Всесвітній день здоров'я / Фото: Unsplash

7 квітня в Україні святкують День геолога. Професійне свято щороку припадає на першу неділю квітня. Подія була створена ще 1966 року за ініціативи геологів. 1995 року за наказом президента Леоніда Кучми святкування продовжилося. Геологи займаються тим, що досліджують літосферу, виявляють родовища корисних копалин, вивчають фізичні властивості надр Землі.

Також 7 квітня Всесвітній день здоров'я. Свято було створене 1950 року, а дату святкування обрали на честь прийняття Статуту Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), яке відбулося 1948 року. Головна мета цього дня полягає в тому, щоб наголосити на важливості здоров'я в житті людини, залучити людство до вирішення ментальних та фізичних проблем, підвищити поінформованість про різні захворювання тощо. Завдяки Всесвітньому дню здоров'я привертається увага світової спільноти до важливих проблем охорони здоров'я, з якими щодня стикається людство.

А ще 7 квітня Міжнародний день бобра. Свято було створене 2009 року, а дату святкування обрали на честь дня народження Дороті Річардс, яка протягом 50 років вивчала цих тварин. В екології нашої планети бобри відіграють надзвичайно важливу роль, адже вони будують греблі, відновлюють водно-болотні угіддя, зменшують наслідки повеней та засух, очищують водойми тощо.

7 квітня розпочинається Міжнародний тиждень тромбона. В цей період відбувається вшанування багатогранного і багатого голосу тромбона. Тиждень об'єднує митців, виконавців та шанувальників з усього світу. Тромбон вважається одним з найскладніших для опанування духових інструментів. Його часто називають "духовою скрипкою".