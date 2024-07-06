Яке завтра, 7 липня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 7 липня, День Військово-Морських Сил Збройних Сил України та День працівників морського та річкового флоту. Віряни вшановують пам'ять преподобних Томи й Акакія. До Нового року залишилося 177 днів.

7 липня 2024 року — неділя. 865-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

7 липня в церковному календарі – день пам’яті преподобних Томи й Акакія. Преподобний Тома, разом з преподобним Акакієм, віддавали своє життя молитві, покаянню та відданості Богу. Їхні подвиги в пустелі, відмова від світських благ та постійна молитва вдихають нам приклад духовної настойчивості та самовідданості.

Що не можна робити 7 липня

Не можна носити будь-які прикраси.

Не відмовляйте у допомозі.

Заборонено нехтувати домашньою роботою.

Народні прикмети і традиції на 7 липня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: почався дощ — він затягнеться надовго;

дощить — буде поганий урожай;

павуки від самого ранку плетуть павутину — буде спека;

сира погода — на полях буде порожньо.

7 липня павуки від самого ранку плетуть павутину — буде спека / Фото: Unsplash

У святого Фоми зазвичай просять допомоги у лікуванні різних захворювань. А ще наші предки намагалися багато працювати цього дня. Символом вважався дуб. Існувала традиція посидіти під цим деревом, щоб на цілий рік набратися сил.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 7 липня

Які завтра іменини: Герман, Лук'ян, Остап, Павло, Сергій, Євдокія, Єфросинія.

Талісманом людини, народженої 7 липня є топаз. Камінь, який відомий вже з давніх часів. Топаз називають каменем холоднокровності. Він робить свого власника розсудливим і спокійним.

Цього дня народилися:

1927 рік — український художник, графік, майстер книжкової ілюстрації Григорій Гавриленко;

1981 рік — український фотокореспондент, документальний фотограф Макс Левін;

1984 рік — український політик, юрист, 17-ий прем'єр міністр України Олексій Гончарук.

Пам’ятні дати 7 липня

Календар важливих подій в Україні та світі за 7 липня:

1438 рік — французький король Карл VII проголошує Прагматичну санкцію, за якою затверджується пріоритет королівської влади над владою Папи Римського;

1572 рік — зі смертю короля Речі Посполитої Сигізмунда II переривається чоловіча лінія династії Ягеллонів, котра правила Польщею і Литвою від 1386 року;

1659 рік — об'єднане українсько-польсько-кримське військо на чолі з Іваном Виговським розбиває московське військо під Конотопом;

1664 рік — початок 13-тижневої Облоги Ставищ військами київського воєводи Стефана Чарнецького;

1709 рік — шведський король Карл XII під час бойової вилазки під Полтавою отримує вогнестрільне поранення в ногу;

1881 рік — у "Журналі для дітей" (Рим) уперше друкують казку "Піноккіо";

1915 рік — у османському місті Трабзон починається вірменський погром;

1923 рік — у Празі відкривають Український педагогічний інститут імені Драгоманова;

1940 рік — у Львові відкривають Літературно-меморіальний музей Івана Франка;

1967 рік — у Великій Британії The Beatles випускають свій гіт "All You Need Is Love";

1977 рік — США проводять перше випробування "гуманної" зброї — нейтронної бомби, після вибуху якої гинуть лише живі істоти, а будівлі і техніка залишаються неушкодженими;

1978 рік — проголошують незалежність Соломонових островів;

1987 рік — у Чорнобилі розпочинається судовий процес над трьома керівниками Чорнобильської АЕС, котрих звинуватили у вибуху на станції за рік перед тим;

1989 рік — в Сімферополі починає видаватися газета кримськотатарською мовою;

1990 рік — в Римі вперше виступають разом три видатні тенори сучасності — Лучано Паваротті, Пласідо Домінго і Хосе Каррерас;

2005 рік — серія вибухів бомб в лондонському метро і міських автобусах;

2009 рік — поховали "короля поп-музики" Майкла Джексона.

Погода на 7 липня

Завтра, 7 липня, в Києві ясно, без опадів. У Львові ясна погода, опадів не очікується. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі ясна погода, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві +29 вдень та +20 вночі. У Львові +29 вдень та +18 вночі. У Харкові +30 вдень та +20 вночі. В Одесі +33 вдень та +22 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

7 липня Всесвітній день шоколаду / Фото: Unsplash

7 липня в Україні святкують День Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Це професійне свято військовослужбовців і працівників Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Від 2015 року припадає на першу неділю липня. В цей день вшановують військових моряків, які віддають своє життя за незалежність та безпеку України.

Також 7 липня День працівників морського та річкового флоту України. Припадає щорічно на першу неділю липня. Було встановлене Указом президента України. Свято було встановлено на підтримку ініціативи працівників морського та річкового флоту України.

А ще 7 липня День працівника природно-заповідної справи в Україні. В Україні цей день встановлено Указом Президента України з метою вшанування працівників природно-заповідної справи, які вносять вагомий внесок у збереження та відновлення біологічного і ландшафтного різноманіття, розвиток територій та об’єктів природно-заповідного фонду України.

7 липня святкують Міжнародний день миру та любові. Це всесвітня акція, покликана поширити хвилю позитивної енергії по всій планеті. Цей день, який без особливих зусиль долає національні кордони та культурні відмінності, є потужним символом універсальних людських чеснот – миру та любові. Це день, який надихає нас випромінювати позитив, прощати і культивувати атмосферу взаєморозуміння і прийняття.

Також 7 липня Всесвітній день прощення. Майже у всіх світових релігіях прощення є одним з основних постулатів. Від християнства до іудаїзму, від Бога до людини — прощення має велике значення. Цей день нагадує нам, що вміння прощати — це не лише духовний обов’язок, але й шлях до внутрішнього спокою та гармонії.

А ще 7 липня Всесвітній день шоколаду. Ідея цього дня виникла у Франції 1995 року і набула популярності в інших країнах, включаючи Україну, де його відзначають від 2016 року. Історія походження шоколаду цікава та багатогранна. Вже 600 року до нашої ери ацтеки та майя готували шоколадний напій "чоколатль" з какао-бобів. Слово "шоколад" походить зі слова "xocolātl" та означає "гірка вода". Цей "напій богів" готували з какао, меду та перцю чилі. Поступово шоколад став елітним продуктом, а після підкорення Мексики іспанцями втратив свій статус і набув поширення в Європі.