Яке завтра, 7 листопада, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

7 листопада 2023 року — вівторок. 622-й день війни в Україні.

Яке завтра, 7 листопада, церковне свято

7 листопада в церковному календарі – день пам’яті святого мученика Феодота. Він разом із 30 іншими мучениками постраждав за віру в Мелітіні. Феодот і його товариші сповідували християнство. Їх схопили язичники і тортурами змушували зректися вірувань. Однак до всіх погроз християни залишалися стійкими. Тоді їх обезголовили мечем.

Що не можна робити цього дня

Вагітним заборонялося перекушувати рухаючись, тому що дитина буде неспокійною.

Не можна лаятися, сваритися, лихословити, бажати комусь зла.

Не варто ледарювати, проводити в ліжку цілий день.

Народні прикмети і традиції на 7 листопада

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: неспокійно кричать галки — наступного дня буде снігопад;

волога земля і йде сніг — наступного року добре вродить жито;

рясний снігопад — до сильної весняної повені;

ожеледь означає, що така погода ще довго протримається.

7 листопада рясний снігопад до сильної весняної повені / Фото: Pexels

Цього дня зазвичай на водоймах вже був лід, а тому можна було приступати до зимової риболовлі. В давнину вважалося, що лід не просто природне явище, а могутній дух, який бореться з духом води. Також обов'язково годували зимових птахів. Особливо дуже раділи появі зимородка, адже це означало, що зима нарешті увійшла в свої права.

Погода на 7 листопада

Завтра, 7 листопада, в Києві хмарно з проясненнями, без опадів. У Львові хмарно, інколи сонце буде з'являтися з-за хмар, опадів не передбачається. У Харкові сонячно, без опадів. В Одесі сонячно, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві — +14 вдень та +10 вночі. У Львові — +16 вдень та +10 вночі. У Харкові — +16 вдень та +10 вночі. В Одесі — +19 вдень та +13 вночі.

Пам’ятні дати 7 листопада

Календар важливих подій в Україні та світі за 7 листопада:

1708 рік — український гетьман Іван Мазепа з частиною свого війська з'єднується з військами шведського короля Карла XII біля села Гірки;

1788 рік — козаки під орудою Антона Головатого завойовують османську фортецю Очаків;

1909 рік — у Львові створюють Український Студентський Союз;

1918 рік — початок третього наступу більшовиків на Україну;

1919 рік — в Ізяславі УНР і Польська Республіка підписують протокол про встановлення демаркаційної лінії між українськими й польськими військами;

1920 рік — за угодою в Ялтушкові Добровольча армія де-факто визнає незалежність УНР;

1928 рік — в Харкові офіційно відкривають Держпром — перший український та європейський хмарочос;

1940 рік — у Канаді створюють Комітет українців Канади — КУК;

1941 рік — Люфтваффе топить теплохід "Вірменія" поблизу Севастополя, гине понад 5 тис. осіб;

1951 рік — у Києві починає роботу перший в Українській РСР телевізійний центр;

1967 рік — Генеральна Асамблея ООН ухвалює Декларацію про ліквідацію дискримінації жінок;

1990 рік — розгін міліцією у Києві студентів на площі Перемоги та провокація проти народного депутата Степана Хмари;

2000 рік — Джордж Вокер Буш стає президентом США.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 7 листопада

Які завтра іменини: Олександр, Олексій, Опанас, Богдан, Валерій, Василь, Веніамін, Георгій, Григорій, Євген, Єгор, Іван, Іларіон, Кирило, Костянтин, Максим, Михайло, Микола, Павло, Сергій, Теодор, Федір, Ян, Єлизавета.

Талісманом людини, народженої 7 листопада, є турмалін. Здавна цей камінь вважали цілителем та очисником. Також вірили, що турмалін зеленого кольору має омолоджувальні властивості.

Цього дня народилися:

1744 рік — український учений-енциклопедист, один із основоположників наукового акушерства, фітотерапії, ботаніки Нестор Амбодик-Максимович;

1902 рік — український і американський художник-сюрреаліст Марго Борис (Борис Марголіс);

1936 рік — український письменник і кінематографіст Микола Вінграновський.

Який завтра день в Україні і світі

7 листопада Міжнародний день африканського письменника / Фото: Pexels

7 листопада в Україні і світі святкують Міжнародний день медичної фізики. Свято було створене за ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров'я на честь дня народження Марії Склодовської-Кюрі. Адже завдяки її працям радіаційну терапію почали використовувати для лікування онкологічних захворювань.

Також 7 листопада Міжнародний день інуїтів. Ініціатором створення цього свята стала Приполярна рада інуїтів, яка є представником інтересів корінних народів Арктики, що мешкають в Канаді, США, Гренландії та інших країнах світу. Перше засідання ради відбулося на Алясці 1977 року з метою об'єднання народностей інуїтів, просування їхніх прав. Дату обрали не випадково, адже святкування збігається з днем народження Ебена Гопсона — політика, який був представником етнічних народів Аляски в Сенаті США (1959 - 1967 роки) та першим мером Барроу.

А ще 7 листопада Міжнародний день африканського письменника. Святкування було ініційоване 1992 року панафриканською Асоціацією письменників для поширення унікальної літератури Африки на інших континентах. Зараз африканських письменників часто нагороджують престижними преміями, четверо вже навіть стали нобелівськими лавреатами. Серед представників літературної спільноти навіть вважають, що саме Африка сьогодні є континтентом, де найбільше людей пише і читає літературу.