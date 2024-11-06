Яке завтра, 7 листопада, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 7 листопада, Міжнародний день боротьби з насильством і булінгом в закладах освіти. Віряни вшановують пам'ять святих 33 мучеників в Мелітині. До Нового року залишилося 54 дні.

7 листопада 2024 року — четвер. 988-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

7 листопада в церковному календарі – день пам’яті святих 33 мучеників в Мелітині. Вони були християнськими священниками та місіонерами, які жили в перші століття нашої ери. Вони були замучені за віру в Ісуса Христа під час правління римського імператора Діоклетіана. Ця подія відбулася в місті Мелітіна, що знаходиться в сучасній Туреччині. Мученики були змушені вибирати між вірністю Христу та відмовою від його вчення. Вони відмовилися поклонятися язицем і богам римського пантеону, що призвело до їхнього арешту та страти. Їхні мученицькі подвірки стали символом віри та стійкості у вірі. Ця історія нагадує про важке становище ранніх християн і їхню відданість вірі, незважаючи на переслідування та небезпеку.

Що не можна робити 7 листопада

Вагітній жінці забороняється перекушувати під час руху.

Не слід ледарювати, лежати в ліжку весь день.

Не можна лихословити, сваритися, лаятися.

Народні прикмети і традиції на 7 листопада

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: ожеледь — така погода ще довго триматиметься;

йде сніг, а земля волога — чекайте на великий урожай жита наступного року;

голосно кричать галки — буде снігопад;

дуже сильний сніг — навесні будуть великі повені.

7 листопада дуже сильний сніг — навесні будуть великі повені / Фото: Unsplash

Зазвичай водойми вже сковував лід, а тому рибалки приступали до зимової риболовлі. В давнину існувало повір'я, що лід, це не звичайне природне явище, а дух, який сковує воду.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 7 листопада

Які завтра іменини: Богдан, Валерій, Василь, Георгій, Григорій, Євген, Іван, Кирило, Костянтин, Максим, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Павло, Сергій, Федір, Єлизавета.

Талісманом людини, народженої 7 листопада, є турмалін. Здавна вважалося, що цей камінь усуває всі страхи. А ще турмалін дарує відчуття захищеності.

Цього дня народилися:

1950 рік — український художник Віталій Садовський;

1987 рік — українська фехтувальниця, олімпійська чемпіонка Галина Пундик;

1988 рік — український тенісист Олександр Долгополов.

Пам’ятні дати 7 листопада

Календар важливих подій в Україні та світі за 7 листопада:

1708 рік — український гетьман Іван Мазепа з частиною свого війська з'єднується з військами шведського короля Карла XII біля села Гірки;

1788 рік — козаки під орудою Антона Головатого завойовують османську фортецю Очаків;

1909 рік — у Львові створюють Український Студентський Союз;

1918 рік — початок третього наступу більшовиків на Україну;

1919 рік — в Ізяславі УНР і Польська Республіка підписують протокол про встановлення демаркаційної лінії між українськими й польськими військами;

1920 рік — за угодою в Ялтушкові Добровольча армія де-факто визнає незалежність УНР;

1928 рік — в Харкові офіційно відкривають Держпром — перший український та європейський хмарочос;

1940 рік — У Канаді створюють Комітет українців Канади — КУК;

1941 рік — Люфтваффе топить теплохід "Вірменія" поблизу Севастополя;

1951 рік — у Києві починає роботу перший в Українській РСР телевізійний центр;

1967 рік — Генеральна Асамблея ООН приймає Декларацію про ліквідацію дискримінації жінок;

1990 рік — розгін міліцією у Києві студентів на площі Перемоги та провокація проти народного депутата Степана Хмари;

2000 рік — Джордж Вокер Буш стає президентом США;

2009 рік — британський боксер-суперваговик Девід Хей перемагає Миколу Валуєва і відібрав у нього титул чемпіона світу за версією WBA.

Погода на 7 листопада

Завтра, 7 листопада, в Києві ясно, без опадів. У Львові хмарно вдень, але ввечері проясниться, опадів не передбачається. У Харкові похмуро, без опадів. В Одесі ясна погода, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві — +9 вдень та +3 вночі. У Львові — +10 вдень та -2 вночі. У Харкові — +8 вдень та +5 вночі. В Одесі — +13 вдень та +4 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

7 листопада Міжнародний день стаута / Фото: Unsplash

7 листопада в Україні і світі святкують Міжнародний день боротьби з насильством і булінгом в закладах освіти. Припадає на перший четвер листопада. Започаткований ЮНЕСКО. Мета цього дня – привернути увагу до проблем насильства та булінгу серед дітей та молоді в освітніх закладах і сприяти створенню безпечних умов навчання, де панує повага, підтримка та довіра. Основна тема цього дня – об'єднання зусиль суспільства, педагогів, батьків та учнів, аби зупинити насильство, фізичний, вербальний та емоційний булінг, а також кібербулінг. ЮНЕСКО підкреслює, що насильство та булінг у школах можуть мати руйнівні наслідки для емоційного, психічного та соціального розвитку дітей і підлітків, впливаючи на їх успішність, самооцінку та довготривале благополуччя.

Також 7 листопада Всесвітній день відповідального туризму. Цей день засновано з метою підвищення обізнаності про важливість відповідального підходу до туризму, який враховує екологічні, культурні та соціальні аспекти. Ініціативу започаткувала Міжнародна коаліція відповідального туризму (International Coalition of Responsible Tourism) для привернення уваги до позитивного впливу, який може мати відповідальний туризм як на природні, так і на культурні ресурси.

А ще 7 листопада Міжнародний день медичної фізики. Цей день засновано Міжнародною організацією медичної фізики (IOMP) 2013 року, щоб підвищити обізнаність про важливість медичної фізики та роль медичних фізиків у сучасній медицині. Дата обрана на честь дня народження Марії Кюрі, відомої вченої-фізика та хіміка, яка зробила значний внесок у дослідження радіоактивності.

7 листопада святкують Міжнародний день інуїтів. Це свято було започатковано, щоб вшанувати культуру, історію та права інуїтів – корінного народу Арктичного регіону. Інуїти живуть на територіях Канади, Гренландії, Аляски (США) та Чукотки (Росія). День ініційовано Міжнародною радою інуїтів (Inuit Circumpolar Council, ICC), що є міжнародною організацією, яка об'єднує інуїтів різних країн для захисту їхніх прав та культурної ідентичності.

Також 7 листопада Міжнародний день африканського письменника. Він був заснований Африканською асоціацією письменників (Panafrican Writers' Association, PAWA) для вшанування літературної спадщини Африки та підтримки африканських авторів, які сприяють розвитку культури та освіти на континенті. Мета цього дня — популяризувати африканську літературу, привернути увагу до проблем, з якими стикаються письменники, та розширити їхній вплив на світову літературну сцену.

А ще 7 листопада Міжнародний день стаута. Припадає на перший четвер листопада. Його започаткували любителі стаута для вшанування цього особливого виду пива, відомого своїм темним кольором, насиченим смаком та багатою історією. Стаут – це темне пиво, яке вирізняється насиченим смаком, нотками шоколаду, кави, смаженого солоду і, часом, карамелі. Історично, стаут походить від портеру (іншого типу темного пива), але з часом став окремим стилем. Найвідоміші види стаута – це ірландський (або сухий) стаут, імперський стаут, вівсяний стаут, молочний стаут і шоколадний стаут. Кожен із них має свій унікальний смаковий профіль, залежно від використовуваних інгредієнтів та методів варіння.

7 листопада святкують Міжнародний день проєктного менеджера. Святкується в перший четвер листопада. Це професійне свято створене, щоб відзначити важливу роль проєктних менеджерів у бізнесі, технологіях, будівництві, IT, і багатьох інших галузях. Мета цього дня — підкреслити цінність проєктного менеджменту, відзначити внесок професіоналів, які ведуть проєкти до успішного завершення, і підвищити обізнаність про навички та зусилля, необхідні для управління проєктами.