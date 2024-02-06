Яке завтра, 7 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 7 лютого, Всесвітній день читання вголос. Віряни вшановують пам'ять преподобного Луки Елландського. До Нового року залишилося 328 днів.
7 лютого 2024 року — середа. 714-й день війни в Україні.
Яке завтра, 7 лютого, церковне свято
7 лютого в церковному календарі — день пам’яті преподобного Луки Елландського. Візантійський святий, який заснував монастир Осіос-Лукас 845 року. Народився в Касторії 896 року. Батьки назвали його Стефаном. Жив він у сім'ї бідних хліборобів-переселенців і тому багато працював в полі. Ще в юнацькому віці вирішив присвятити своє життя Богу. Він таємно пішов із ченцями, які якось зайшли до міста, і поселився на Афоні. 946 року оселився в Стірісе, де побудував келію. Згодом до нього почали приходити люди і просити про допомогу та благословення.
Що не можна робити 7 лютого
- Жінкам забороняється носити сукні зеленого кольору.
- Не дозволяється укладати шлюби, вони будуть нещасливі.
- Не варто йти в магазин за покупками.
Народні прикмети і традиції на 7 лютого
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
- дивилися, який сьогодні день: тепло прийшло з півночі — чекайте на сонячну і теплу погоду влітку;
- після полудня здійнявся вітер — буде великий урожай ярових;
- почути, як гримить грім — сіна буде мало;
- сонце на заході червоного кольору — до холодного літа;
- хмари синього кольору — буде тепла погода.
В народі цей день вважався поминальним, а тому шлюби не укладали. Було прийнято пекти пироги з цибулею і пригощати ними бідних. Кілька пирогів обов'язково виносили за поріг для "покійників".
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 7 лютого
Які завтра іменини: Лука, Петро, Георгій, Єгор, Юрій.
Талісманом людини, народженої 7 лютого, є агат. З давніх часів цей напівкоштовний камінь був дуже популярним. Вірили, що агат позитивно впливає на самопочуття людини, яка його носить.
Цього дня народилися:
- 1932 рік — український біолог, колишній ректор Чернівецького національного університету Степан Костишин;
- 1946 рік — бразильський кінорежисер українського походження, лавреат "Оскара" Гектор Бабенко;
- 1963 рік — американська астронавтка українського походження Гайдемарі Стефанишин-Пайпер.
Пам’ятні дати 7 лютого
Календар важливих подій в Україні та світі за 7 лютого:
- 457 рік — Лев I Макелла стає візантійським імператором;
- 1483 рік — відомий український вчений Юрій Дрогобич у Римі в Ехуаріуса Зільбера видає книгу "Прогностична оцінка поточного 1483 року" (Iudicium pronosticon Anni M.cccc.lxxxiii), яка є першою відомою друкованою книгою українського автора;
- 1497 рік — прихильники Джироламо Савонароли спалюють у Флоренції тисячі світських, "гріховних" книг, предметів мистецтва тощо;
- 1807 рік — битва під Пройсіш-Ейлау у війні четвертої коаліції;
- 1831 рік — польський Сейм затверджує червоно-білий прапор як національний;
- 1889 рік — американець Герман Голлеріт отримує патент на першу електричну обчислювальну машину;
- 1906 рік — сигнал SOS вперше був запропонований як міжнародний сигнал біди;
- 1942 рік — на території сучасної Баня-Луки хорватські усташі вбивають понад 2300 сербів, переважно жінок, дітей, літніх;
- 1968 рік — пісня групи Beatles Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band отримує премію "Ґреммі";
- 1991 рік — тимчасова ІРА обстрілює з мінометів резиденцію прем'єр-міністра Великої Британії;
- 1992 рік — Республіка Бенін визнає незалежність України;
- 2009 рік — лісові пожежі у штаті Вікторія призводять до найгіршого стихійного лиха в історії Австралії;
- 2010 рік — відбувається другий тур президентських виборів в Україні, на яких переміг Віктор Янукович;
- 2016 рік — Північна Корея запускає в космос Кванмьонсон-4, порушуючи численні договори ООН;
- 2018 рік — розгром та знищення передових загонів російських Сил Спеціального Призначення ("ПВК Вагнера") під Дайр-ез-Заур американськими військами у Сирії в ніч проти 8 лютого.
Погода на 7 лютого
Завтра, 7 лютого, в Києві хмарно, вночі і вранці дрібний дощ, вдень опади припиняться, але ввечері знову розпочнуться. У Львові похмуро, від ранку і до вечора сильний дощ. У Харкові хмарно, вранці дрібний дощ, який вдень посилиться, а ввечері зміниться на дрібний сніг. В Одесі похмуро, без опадів.
Температура повітря в Києві — +7 вдень та +2 вночі. У Львові — +9 вдень та +6 вночі. У Харкові — +7 вдень та -2 вночі. В Одесі — +13 вдень та +7 вночі.
Який завтра день в Україні і світі
7 лютого в Україні і світі святкують Всесвітній день читання вголос. Подія була започаткована 2010 року за ініціативи міжнародного освітнього проєкту "LitWorld". Це глобальний рух за грамотність, який допомагає підкреслити, наскільки важливим є читання вголос. Подія має за мету заохотити людей, а особливо молоде покоління, до читання книг.
Також 7 лютого День народження вогнегасника. Перший вогнегасник запатентували саме цього дня 1863 року у США, в штаті Вірджинія. Тоді він був схожий на звичайну пляшку, але з часом змінився і став основним первинним засобом для гасіння пожежі.