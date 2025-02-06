Яке завтра, 7 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

7 лютого 2025 року — п’ятниця. 1080-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

7 лютого в церковному календарі – день пам’яті святого преподобного Партенія, єпископа Лампсакійського. Він жив у IV столітті в місті Мелітополі в Малій Азії. Був сином диякона Христодула. Від раннього віку Партеній відзначався даром творення див та зцілення недужих. Невдовзі його висвятили на священника, а пізніше він став єпископом міста Лампсака. Святий Партеній відомий численними дивами, серед яких найбільшим було воскресіння мертвого юнака, якого під час будівництва церкви переїхав віз, завантажений кам'яними плитами. Він помер 360 року. Його мощі здавались джерелом зцілення для багатьох недужих.

Що не можна робити 7 лютого

Не варто укладати шлюб — він буде нещасливим.

Не можна йти до магазину за закупами.

Жінкам краще не носити одяг зеленого кольору.

Народні прикмети і традиції на 7 лютого

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: хмари мають синій колір — до теплої погоди;

на заході сонце червоного кольору — літо буде прохолодним;

вітряно після полудня — до багатого урожаю ярових;

з півночі прийшло тепло — влітку буде тепло і сонячно.

7 лютого на заході сонце червоного кольору — літо буде прохолодним / Фото: Unsplash

Цей день в народі вважався "поминальним", тому укладати шлюби заборонялося. Пекли спеціальні пироги з цибулею, якими пригощали рідних. Кілька пирогів обов'язково виносили за поріг для "покійників".

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 7 лютого

Які завтра іменини: Олександр, Олексій, Петро.

Талісманом людини, народженої 7 лютого, є агат. Здавна вірили, якщо покласти цей камінь під подушку, то вночі побачите красивий сон. А ще агат робить чоловіків більш привабливими в очах жінок.

Цього дня народилися:

1804 рік — український історик, етнограф, письменник, фольклорист, композитор Микола Маркевич;

1932 рік — український біолог, колишній ректор Чернівецького національного університету Степан Костишин;

1963 рік — американська астронавтка українського походження Гайдемарі Стефанишин-Пайпер.

Пам’ятні дати 7 лютого

Календар важливих подій в Україні та світі за 7 лютого:

457 рік — Лев I Макелла стає візантійським імператором;

1483 рік — відомий український вчений Юрій Дрогобич у Римі в Ехуаріуса Зільбера видає книгу "Прогностична оцінка поточного 1483 року";

1497 рік — прихильники Джироламо Савонароли спалюють у Флоренції тисячі світських, "гріховних" книг, предметів мистецтва тощо;

1831 рік — польський Сейм затверджує червоно-білий прапор як національний;

1889 рік — американець Герман Голлеріт отримує патент на першу електричну обчислювальну машину;

1906 рік — сигнал SOS вперше був запропонували як міжнародний сигнал біди;

1942 рік — на території сучасної Баня-Луки хорватські усташі вбивають понад 2300 сербів, переважно жінок, дітей, літніх;

1968 рік — пісня групи Beatles Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band отримує премію "Ґреммі";

1991 рік — тимчасова ІРА обстрілює з мінометів резиденцію прем'єр-міністра Великої Британії Даунінґ-стріт, 10;

1992 рік — 12 держав-членів Європейських спільнот підписують Маастрихтський договір, основну угоду Європейського Союзу;

2009 рік — лісові пожежі у штаті Вікторія призводять до найгіршого стихійного лиха в історії Австралії, гине 173 особи;

2010 рік — відбувається другий тур президентських виборів в Україні, на яких перемагає Віктор Янукович;

2016 рік — Північна Корея запускає в космос Кванмьонсон-4, порушуючи численні договори ООН;

2018 рік — розгром та знищення передових загонів російських Сил Спеціального Призначення ("ПВК Вагнера") під Дайр-ез-Заур американськими військами у Сирії в ніч проти 8 лютого.

Погода на 7 лютого

Завтра, 7 лютого, в Києві хмарно, вранці можливий сніг, який закінчиться ближче до середини дня. У Львові похмуро, без опадів. У Харкові хмарно, опадів не очікується. В Одесі похмуро, без опадів.

Температура повітря в Києві — -2 вдень та -2 вночі. У Львові — +1 вдень та -5 вночі. У Харкові — -3 вдень та -5 вночі. В Одесі — 0 вдень та -2 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

7 лютого День народження вогнегасника / Фото: pixabay.com

7 лютого в Україні і світі святкують День періодичної таблиці. Це система, що впорядковує хімічні елементи за їхніми властивостями та атомними номерами. Вона стала фундаментом сучасної хімії й дозволила не тільки пояснити властивості відомих елементів, а й передбачити існування ще невідкритих.

Також 7 лютого День народження вогнегасника. Саме цього дня 1863 року Аласандеєр Росс отримав патент на перший сучасний вогнегасник. Хоча спроби створити пристрої для гасіння пожеж робили ще у XVIII столітті, саме патент Росса заклав основу для сучасних моделей. Його вогнегасник складався з металевого балона, заповненого водою та стисненим повітрям або вуглекислим газом. Перші вогнегасники містили соляну кислоту та соду, що створювали хімічну реакцію для викидання рідини. Сучасні вогнегасники поділяються на порошкові, вуглекислотні, пінні та водяні залежно від типу пожежі. У деяких країнах цього дня проводять навчальні заходи з пожежної безпеки.

А ще 7 лютого День роботи голяка. Припадає на першу п'ятницю лютого. Ця неформальна подія з’явилася завдяки американській письменниці та бізнес-консультантці Лізі Кеннон 2010 року. Це своєрідне свято для людей, які працюють удома. Його ідея – відчути свободу та комфорт, працюючи без одягу, якщо це можливо та доречно.