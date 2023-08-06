Яке завтра, 7 серпня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 7 серпня, День професійного спікера. Віряни вшановують Успіння праведної Анни . До Нового року залишилося 146 днів.

7 серпня 2023 року — понеділок. 530-й день війни в Україні.

Яке завтра, 7 серпня, церковне свято

7 серпня в церковному календарі – Успіння праведної Анни. Вона була матір'ю Діви Марії та бабусею Ісуса Христа. Двічі на рік Церква згадує праведну Анну — в дні Зачаття та Успіння. В народі дні називають просто "Літня Анна" та "Зимова Анна".

Праведна Анна була сором'язливою, богобоязною жінкою, народилася у сім'ї першосвященника Аарона. Свого чоловіка Іоакима дуже любила та поважала. Хоча вони були людьми заможними, але жили бідно. Вони постійно молилися, ходили до храму та допомагали нужденним. На жаль, в їхній сім'ї не було дітей, а серед євреїв це тоді вважалося прокляттям.

Якось праведній Анні з'явився архангел Гавриїл, який сповістив, що незабаром у неї народиться донечка. Через дев'ять місяців чудо дійсно здійснилося і пара назвала донечку Марією. Коли Марії було три роки за заповітом її віддали до храму на служіння.

Що не можна робити в цей день

Не рекомендовано цього дня лагодити одяг або взуття.

Не лайтесь, інакше можете накликати на себе біду.

Заборонено залишати дитину одну в кімнаті.

Народні прикмети і традиції на 7 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: вранці прохолодно — чекайте на холодну зиму, яка прийде рано;

мурахи почали різко збільшувати мурашники — взимку буде морозно;

погода до обіду вказує на погоду до кінця грудня;

тепло і ясно — взимку не буде багато снігу;

лелеки почали збиратися в зграї — зима прийде рано і буде холодною.

7 серпня лелеки почали збиратися в зграї — зима прийде рано і буде холодною / Фото: Pexels

Наші предки називали 7 серпня Літня Анна або Анна Зимовказниця. За погодою цього дня пророкували, якою буде зима. Ранки вже ставали помітно холоднішими, що нагадувало про прихід осені.

Погода на 7 серпня

Завтра, 7 серпня, в Києві ясно, без опадів. У Львові хмарно, лише ввечері небо проясниться, вночі і вдень йтиме дрібний дощ. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі ясне небо, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві +25 вдень та +22 вночі. У Львові +20 вдень та +13 вночі. У Харкові +36 вдень та +26 вночі. В Одесі +28 вдень та +23 вночі.

Пам’ятні дати 7 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі за 7 серпня:

1888 рік — знаходять першу жертву Джека-Різника;

1932 рік — у СРСР приймають "Закон про п'ять колосків", вже до 1 січня 1933 засуджено на термін понад 10 років 54 645 осіб, розстріляно 2110;

1942 рік — на островах Гуадалканал, Тулагі, Гавуту-Танамбого в архіпелазі Соломонові острови висаджуються союзні війська і починається шестимісячна Гуадалканальська кампанія;

1960 рік — Кот-д'Івуар проголошує незалежність від Франції;

1964 рік — у США приймають Тонкінську резолюцію, що дозволила розширити участь США у війні у В'єтнамі;

1968 рік — у Лондоні українські емігранти закидують камінням посольство Радянського Союзу;

1970 рік — проводять перший комп'ютерний шаховий турнір;

1993 рік — частину Букінгемського палацу відкривають для туристів;

1998 рік — терористичні атаки проти посольств США у Кенії і Танзанії, внаслідок яких загинули 258 людей;

2000 рік — японці винаходять водневий електромобіль;

2008 рік — починається російсько-грузинська війна;

2016 рік — початок "стрілянини на півночі Криму" — інсценована спецпровокація російських спецслужб з метою імітації "нападу диверсантів ГУР МО України" начебто закинутих з материкової України до Криму.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 7 серпня

Які завтра іменини: Олександр, Макар, Ганна, Іраїда.

Талісманом людини, народженої 7 серпня є лазурит. Камінь з глибоким синім кольором, який вважався символом богів і багатіїв. Здавна вважалося, що лазурит допомагає людині стати сильнішою, добрішою та взагалі кращою. А ще його називали каменем дружби.

В цей день народилися:

1819 рік — український письменник, громадський діяч, фольклорист, етнограф, перекладач, редактор і видавець Пантелеймон Куліш;

1966 рік — засновник Вікіпедії Джиммі Вейлз;

1982 рік — багаторазова олімпійська чемпіонка з плавання, геройка України Яна Клочкова.

Який завтра день в Україні і світі

7 серпня в Україні і світі святкують День професійного спікера / Фото: Pexels

7 серпня в Україні і світі святкують День професійного спікера. Свято було запроваджене з метою об'єднати людей, які виходять на сцену і не бояться говорити на будь-яку тему, навчають, розповсюджують інформацію. В деяких людей слова "публічний виступ" можуть викликати прискорене серцебиття. Згідно зі статистикою 20-25% американців бояться виступати перед великою аудиторією. А психіатри сходяться на думці, що 95% людей відчувають страх публічних виступів.

День професійного спікера — це професійне свято. Тому потрібно привітати тих, хто не боїться виступати на сцені та зароблять на життя гучним словом.