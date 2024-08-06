Яке завтра, 7 серпня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 7 серпня, День професійного спікера. Віряни вшановують пам'ять святого преподобного мученика Дометія. До Нового року залишилося 146 днів.

7 серпня 2024 року — середа. 896-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

7 серпня в церковному календарі – день пам’яті святого преподобного мученика Дометія. Святий преподобний мученик Дометій народився в Персії і спочатку був язичником. Прийнявши християнську віру, він вступив до монастиря в Месопотамії, а згодом перейшов до монастиря святих Сергія і Вакха над рікою Євфрат, де був висвячений на диякона.

Вважаючи себе негідним священства, Дометій залишив монастир і оселився в печері в Сирії, де проводив час у молитвах і пості. Його побожність і чудеса привертали до нього багатьох людей, які приходили за духовними порадами.

Під час правління імператора Юліана Відступника, Дометій був звинувачений у християнстві. Імператорські посланці, знайшовши його за молитвою, наказали йому йти до імператора. Коли Дометій відмовився, його закидали камінням, а печеру завалили. Він загинув мученицькою смертю 363 року.

Що не можна робити 7 серпня

Вночі не можна виходити на вулицю, тому що захворієте.

Заборонено нешанобливо ставитися до лелек.

Не варто думати про майбутнє, планувати його.

Народні прикмети і традиції на 7 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: лелека стоїть на одному місці — буде великий урожай;

до обіду ранковий туман розсіявся, очікуйте гарної погоди;

на дубі багато жолудів — до теплої зими;

вже лелеки вирішили відлітати — осінь буде холодною.

7 серпня вже лелеки вирішили відлітати — осінь буде холодною / Фото: pixabay.com

В давнину цього дня обов'язково допомагали тим, хто потребував цього. Біднякам давали хліб та гроші. Також вже починалася заготівля трав для народної медицини.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 7 серпня

Які завтра іменини: Олександр, Олексій, Антон, Афанасій, Василь, Дмитро, Іван, Михайло, Петро.

Талісманом людини, народженої 7 серпня є лазурит. Камінь синього кольору. Здавна вірили, що лазурит є каменем удачі, допомагає людині стати врівноваженою та спокійною.

Цього дня народилися:

1819 рік — український письменник, громадський діяч, фольклорист, етнограф, перекладач, редактор і видавець Пантелеймон Куліш;

1901 рік — кіноактриса і кінорежисерка Юлія Солнцева;

1982 рік — багаторазова олімпійська чемпіонка з плавання, геройка України Яна Клочкова.

Пам’ятні дати 7 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі за 7 серпня:

1888 рік — знаходять першу жертву Джека-Різника;

1918 рік — Українська Держава й Всевелике Військо Донське підписують договір про кордони;

1920 рік — у Варшаві підписують українсько-кубанський договір про обопільне визнання суверенності УНР і Республіки Кубанського краю й спільну підтримку у боротьбі за національне визволення;

1942 рік — висадкою військ союзників на островах Гуадалканал, Тулагі, Гавуту-Танамбого в архіпелазі Соломонові острови починається шестимісячна Гуадалканальська кампанія;

1960 рік — Кот-д'Івуар проголошує незалежність від Франції;

1964 рік — у США приймають Тонкінська резолюція, що дозволила розширити участь США у війні у В'єтнамі;

1970 рік — проводять перший комп'ютерний шаховий турнір;

1993 рік — частину Букінгемського палацу відкрили для туристів;

1998 рік — терористичні атаки проти посольств США у Кенії і Танзанії, внаслідок яких гине 258 людей;

2000 рік — японці винаходять водневий електромобіль;

2008 рік — починається російсько-грузинська війна;

2016 рік — початок "стрілянини на півночі Криму" — інсценована спецпровокація російських спецслужб з метою імітації "нападу диверсантів ГУР МО України" начебто закинутих з материкової України до Криму.

Погода на 7 серпня

Завтра, 7 серпня, в Києві похмуро, проясниться тільки ввечері, вдень сильний дощ. У Львові вдень можуть з'явитися хмари, які до вечора розсіються, вдень можливий дрібний дощ. У Харкові похмуро, вдень дощ з грозою. В Одесі хмарно, в другій половині дня дрібний дощ.

Температура повітря в Києві +23 вдень та +17 вночі. У Львові +23 вдень та +13 вночі. У Харкові +26 вдень та +18 вночі. В Одесі +25 вдень та +18 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

7 серпня в Україні і світі святкують День професійного спікера / Фото: Unsplash

7 серпня в Україні і світі святкують День професійного спікера. Цей день створений для того, щоб об’єднати людей, які виступають на сцені, не бояться говорити на будь-яку тему, інформують, навчають та надихають інших своїми словами.

Ідея відзначати цей день виникла через важливість публічних виступів у нашому житті. Багато людей відчувають страх перед виступами, але професійні спікери долають цей страх і використовують свої навички для передачі знань та досвіду.

Відзначати День професійного спікера можна різними способами: відвідувати семінари, тренінги, виступати на сцені, ділитися своїми історіями успіху та невдачами у цій сфері. Це чудова можливість для саморозвитку та подолання власних страхів.