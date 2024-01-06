Яке завтра, 7 січня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 7 січня, Міжнародний день програмістів. Віряни святкують Собор Предтечі і Хрестителя Господнього Іоана. До Нового року залишилося 359 днів.

7 січня 2024 року — неділя. 683-й день війни в Україні.

Яке завтра, 7 січня, церковне свято

7 січня в церковному календарі – Собор Предтечі і Хрестителя Господнього Іоана. Народився він у сім'ї праведної Єлизавети, яка походила з царської родини і була родичкою Діви Марії, та священнослужителя Захарія з Хеврону (неподалік Єрусалиму). Народився Іоан на півроку раніше за Ісуса Христа та дивом уникнув страшної смерті під час вбивства Вифлеємських немовлят. Майже все своє життя прожив у пустелі, а коли йому було 30 років, то Господь призвав його для проповіді ізраїльському народу.

Коли Іоан виконав своє призначення, то прийшов до річки Йордан, щоб там підготувати ізраїльтян до приходу Месії. В своїй проповіді він розповідав про відпущення гріхів. А тоді з'явився сам Ісус Христос і прийняв від Іоана хрещення. За це його і прозвали Хрестителем. Помер Іоан в муках, відкривши світові страшну правду про царя Ірода, який відтяв йому голову.

Що не можна робити 7 січня

Не дозволяється лаятися, лихословити, сваритися.

Не варто приймати подарунків від чужих чи навіть рідних людей.

Заборонено займатися важкими домашніми справами.

Народні прикмети і традиції на 7 січня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: заметіль означає, що на Масницю будуть вітри і сильний сніг;

повний місяць до повенів навесні;

морози стоять — незабаром прийде відлига;

туман — добре вродять зернові;

холодна та ясна погода — літо буде посушливим;

сніжно і похмуро — чекайте на великий урожай.

7 січня сніжно і похмуро — чекайте на великий урожай / Фото: Pexels

Наші предки вірили, якщо цього дня побачити у будинку мишу, значить варто очікувати поповнення в сім'ї. Існувало повір'я, якщо 7 січня випити спиртного, то весь рік не будете тужити. Навіть серед наших предків ходила приказка: "Святкуй раз на місяць – будеш веселим, засвяткуєш кожен день – будеш голим".

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 7 січня

Які завтра іменини: Іван, Афанасій (Опанас).

Талісманом людини, народженої 7 січня є яшма. Досить поширений мінерал, який відносять до кварців. Здавна яшмі приписували магічні властивості. Наприклад, вірили, що талісман з цього каменю допоможе важкохворим вилікуватися.

В цей день народилися:

1928 рік — український композитор, музикознавець Антон Муха;

1945 рік — український письменник, журналіст Юхим Гусар;

1965 рік — українська політична діячка Супрун Людмила Павлівна.

Пам’ятні дати 7 січня

Календар важливих подій в Україні та світі за 7 січня:

1558 рік — французи займають Кале, останнє континентальне володіння Королівства Англія у Франції;

1610 рік — через телескоп Падуанського університету Галілео Галілей вперше побачив чотири найбільших супутники Юпітера;

1714 рік — британець Генрі Мілль отримує патент на друкарську машинку (яка ніколи не була прийнята до виробництва);

1782 рік — у Філадельфії відкривається перший американський комерційний банк, Банк Північної Америки, що слугував першим де-факто центральним банком США;

1785 рік — француз Жан-П'єр Бланшар і американець Джон Джеффріс на повітряній кулі перелітають з британського Дувра до французького Кале;

1797 рік — Циспаданська республіка (Реджо-Емілія) вперше використовує італійський триколор як національний прапор;

1839 рік — день народження фотографії;

1887 рік — американець Томас Стівенс із Сан-Франциско завершує першу навколосвітню подорож на велосипеді;

1927 рік — роблять перший трансатлантичний телефонний дзвінок з Нью-Йорка у Лондон;

1929 рік — у Нью-Йорку молоко вперше у світі починають продавати в картонних пакетах;

1929 рік — виходить друком один із перших пригодницьких коміксів — "Тарзан";

1949 рік — університет Південної Каліфорнії в Лос-Анджелесі оголошує про одержання першої фотографії генів;

1953 рік — президент США Гаррі Трумен оголошує про наявність у Сполучених Штатів водневої бомби;

1979 рік — вторгнення в'єтнамських військ скидає режим червоних кхмерів у Камбоджі та припиняє організований останніми геноцид;

1980 рік — Індіра Ганді знов стає прем'єр-міністром Індії;

1989 рік — наслідний принц Японії Акіхіто проголошується новим імператором;

1992 рік — Португалія визнає незалежність України;

1992 рік — телефонна компанія AT&T випускає перший відеотелефон;

1999 рік — у Сенаті США починаються слухання щодо імпічменту президента Білла Клінтона, якого звинуватили у брехні під присягою про стосунки з Монікою Левінскі;

2015 рік — теракт у Парижі: двоє озброєних ісламських терористів в масках нападають на редакцію сатиричного журналу "Charlie Ebdo" і вбивають 12 осіб.

Погода на 7 січня

Завтра, 7 січня, в Києві хмарно, вдень та ввечері очікується сніг. У Львові похмуро, весь день йтиме сніг. У Харкові хмарно, ввечері можливий сніг. В Одесі похмуро, вдень дощитиме, але до вечора дощ повинен послабшати.

Температура повітря в Києві -5 вдень та -7 вночі. У Львові +1 вдень та -4 вночі. У Харкові -5 вдень та -8 вночі. В Одесі +8 вдень та +7 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

7 січня в Україні і світі святкують Міжнародний день програмістів / Фото: Pexels

7 січня в Україні і світі святкують Міжнародний день програмістів. Професійне свято всіх програмістів та комп'ютерників, які роблять наше сучасне життя легшим і цікавішим. В наші дні ця професія досить популярна. Цікаво, що перший комп'ютер з'явився в США 1946 року. Його було створено американськими вченими, щоб обчислювати балістичні таблиці, які є дуже важливими для артилерійських і авіаційних військ. До речі перший комп'ютер мав назву Енік. В ньому була запроваджена двійкова система і він міг здійснювати досить складні розрахунки.

Також 7 січня Міжнародний день дурної ходьби. Ідея святкування була навіяна британським серіалом "Летючий цирк Монті Пайтона", у якому головний герой Джона Кліза, держслужбовець, направляється дурною ходьбою до міністерства.