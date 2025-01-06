Яке завтра, 7 січня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 7 січня, Міжнародний день програмістів. Віряни святкують собор святого Івана Хрестителя. До Нового року залишилося 358 днів.

7 січня 2025 року — вівторок. 1049-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

7 січня в церковному календарі – собор святого Івана Хрестителя. Це свято присвячене святому Івану Хрестителю, який був Пророком і Предтечею Господа нашого Ісуса Христа. Цього дня православні християни вшановують пам'ять св. Івана Хрестителя, який хрестив Ісуса в річці Йордан та проповідував покаяння. Свято має велике духовне значення і є нагодою для вірян згадати життя і подвиги святого Івана, а також задуматися над важливістю покаяння та духовного очищення.

Що не можна робити 7 січня

Не слід приймати подарунки.

Забороняється займатися домашніми справами.

Не можна лаятися, лихословити.

Народні прикмети і традиції на 7 січня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: туманна погода — до великого врожаю зернових;

повний місяць — навесні почнуться повені;

ясна і холодна погода — до посушливого літа;

похмуро і сніжно — буде багатий урожай.

7 січня похмуро і сніжно — буде багатий урожай / Фото: Unsplash

Серед наших предків існувало повір'я, якщо цього дня побачити у будинку мишу, то варто очікувати поповнення в родині.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 7 січня

Які завтра іменини: Афанасій, Василь, Іван.

Талісманом людини, народженої 7 січня, є яшма. Лікувальні властивості цього каменя залежать від його кольору. Так біла яшма допомагає зміцнити серце, а зелена — покращити зір.

Цього дня народилися:

1928 рік — український композитор, музикознавець Антон Муха;

1930 рік — український кінорежисер і сценарист Володимир Денисенко;

1965 рік — українська політична діячка Людмила Супрун.

Пам’ятні дати 7 січня

Календар важливих подій в Україні та світі за 7 січня:

1558 рік — французи займають Кале, останнє континентальне володіння Королівства Англія у Франції;

1610 рік — через телескоп Падуанського університету Галілео Галілей вперше спостерігає чотири найбільших супутники Юпітера;

1714 рік — британець Генрі Мілль отримує патент на друкарську машинку (яка ніколи не була прийнята до виробництва);

1782 рік — у Філадельфії відкривається перший американський комерційний банк, Банк Північної Америки, що слугував першим де-факто центральним банком США;

1785 рік — француз Жан-П'єр Бланшар і американець Джон Джеффріс на повітряній кулі перелетітають з британського Дувра до французького Кале;

1839 рік — Франсуа Араго під час засідання Французької академії наук детально розповідає про перший в історії людства оптико-хімічний спосіб отримання зображення;

1887 рік — американець Томас Стівенс із Сан-Франциско завершує першу навколосвітню подорож на велосипеді;

1919 рік — після переходу влади від Директорії до червоноармійських загонів в Житомирі та навколишніх містечках починаються єврейські погроми, що тривали тиждень;

1927 рік — зроблений перший трансатлантичний телефонний дзвінок з Нью-Йорка у Лондон;

1929 рік — у Нью-Йорку молоко вперше у світі починають продавати в картонних пакетах;

1949 рік — університет Південної Каліфорнії в Лос-Анджелесі оголошує про одержання першої фотографії генів;

1953 рік — президент США Гаррі Трумен оголошує про наявність у Сполучених Штатів водневої бомби;

1979 рік — вторгнення в'єтнамських військ скидає режим червоних кхмерів у Камбоджі та припиняє організований останніми геноцид;

1980 рік — Індіра Ганді знову стає прем'єр-міністеркою Індії;

1989 рік — спадковий принц Японії Акіхіто стає новим імператором;

1992 рік — Португалія визнає незалежність України;

1992 рік — телефонна компанія AT&T випускає перший відеотелефон;

1999 рік — у Сенаті США починаються слухання щодо імпічменту президента Білла Клінтона, якого звинуватили у брехні під присягою про стосунки з Монікою Левінскі;

2015 рік — теракт у Парижі: двоє озброєних ісламських терористів в масках нападають на редакцію сатиричного журналу "Charlie Ebdo" і вбивають 12 осіб.

Погода на 7 січня

Завтра, 7 січня, в Києві хмарно, без опадів. У Львові похмуро, опадів не передбачається. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі похмуро, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві — +6 вдень та +1 вночі. У Львові — +9 вдень та +5 вночі. У Харкові — +5 вдень та +2 вночі. В Одесі — +9 вдень та +6 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

7 січня в Україні і світі святкують Міжнародний день програмістів / Фото: Unsplash

7 січня в Україні і світі святкують Міжнародний день програмістів. Це неофіційне свято. Дата була обрана невипадково. У цифрових системах число 7 часто асоціюється з магією чи завершеністю. Воно також може символізувати гармонію, яку програмісти прагнуть досягти в своєму коді.

Також 7 січня Міжнародний день дурної ходьби. Це неофіційне, але дуже веселе свято. Його створення надихнуло легендарне комедійне шоу Monty Python's Flying Circus і знаменитий скетч під назвою "The Ministry of Silly Walks" (Міністерство дурної ходьби). 1970 року в одному з епізодів шоу Джон Кліз, член комедійної трупи Monty Python, зіграв працівника вигаданого Міністерства дурної ходьби. У скетчі його персонаж демонстрував абсурдні та кумедні стилі ходьби, намагаючись отримати урядове фінансування для вдосконалення нових "дурних ходьб".

Цей скетч став культовим і символом британського гумору. Згодом фанати шоу вирішили відзначати день, присвячений дурній ходьбі, щоб підняти настрій і поширити веселощі. Хоча день не має юридичного статусу, 7 січня обрано як день святкування завдяки спільноті шанувальників Monty Python. Міжнародний день дурної ходьби – це можливість для людей усього світу показати свою креативність і трохи посміятися.