Яке завтра, 7 травня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 7 травня, День поширення інформації про дитячу депресію. Віряни вшановують пам'ять мученика Акакія. До Нового року залишилося 238 днів.

7 травня 2024 року — вівторок. 804-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

7 травня в церковному календарі – день пам’яті мученика Акакія. Він народився в Каппадокії та був сотником Мартисійського полка при воєначальнику Фірмі. За часів імператора Максиміана Галерія (305-311) розпочалося гоніння на християн, і коли Фірм почав допитувати своїх воїнів про віру, Акакій твердо і відкрито зізнався у християнстві. За свою непохитну віру Акакій був підданий жорстоким мукам і катуванням, але завдяки своїй вірі він витримав їх.

Що не можна робити 7 травня

Не можна лаятися та сваритися.

Не варто ходити по траві босоніж.

Заборонено зловживати спиртними напоями.

Народні прикмети і традиції на 7 травня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: побачити стрижа чи ластівку — до сприятливого дня;

ввечері на небі веселка — чекайте на ясну погоду вранці, вранішня веселка, навпаки, — до дощу;

вночі місяць червоного кольору — до дощу;

дощить вночі — до теплого і сонячного вересня.

7 травня ввечері на небі веселка — чекайте на ясну погоду вранці, вранішня веселка, навпаки, до дощу / Фото: Unsplash

Цього дня було прийнято купати коней, а пізніше напувати їх особливою "сонячною" водою. Таку воду виставляли вранці під сонячним промінням, щоб вона "набиралася" сил до вечора.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 7 травня

Які завтра іменини: Семен, Антон, Михайло, Іван, Йосиф, Бернард, Василь, Людмила.

Талісманом людини, народженої 7 травня, є перли. Дорогоцінні камені, які є неповторним витвором природи. Навіть сьогодні перетерті перлики використовуються в різних косметичних засобах.

Цього дня народилися:

1711 рік — шотландський філософ-емпірист, історик та економіст, діяч епохи Просвітництва Девід Юм;

1833 рік — видатний німецький композитор, піаніст, диригент Йоганнес Брамс;

1885 рік — український біолог Микола Кащенко.

Пам’ятні дати 7 травня

Календар важливих подій в Україні та світі за 7 травня:

1104 рік — хрестоносці зазнають поразки в битві під Гарраном;

1253 рік — з Константинополя до Каракорума вирушає французьке посольство на чолі з ченцем-францисканцем Гійомом де Рубруком;

1663 рік — в центрі Лондона відкривається Королівський театр;

1785 рік — француз Жан-П'єр Франсуа Бланшар разом з американцем Джоном Джеффрісом уперше у світі перетинають Ла-Манш на повітряній кулі;

1824 рік — у Відні відбувається прем'єра Дев'ятої симфонії Людвіга ван Бетховена;

1832 рік — Греція проголошує незалежність;

1861 рік — штат Теннессі ухвалює рішення про відокремлення від США;

1887 рік — американець Томас Стівенс завершує першу навколосвітню подорож на велосипеді;

1915 рік — німецька субмарина "U-20" торпедувала англійський пасажирський лайнер "Лузітанія", гине 1198 пасажирів;

1927 рік — засновують бразильську авіакомпанію VARIG — найбільшу нині в Латинській Америці;

1945 рік — о 2 год. 41 хв в Реймсі, в штаб-квартирі генерала Дуайта Ейзенгауера підписують акт про безумовну капітуляцію Німеччини;

1946 рік — в Токіо засновують компанію "Токіо цусін когьо" ("Токійська компанія телезв'язку"), згодом — "Sony";

1956 рік — міністр охорони здоров'я Великої Британії відмовляється почати кампанію боротьби з палінням, заявивши, що він не певен в його шкоді;

1995 рік — Національний банк України випускає монету вартістю 200 тисяч карбованців;

1996 пік — на Каннському кінофестивалі проходить прем'єра фільму Люка Бессона "П'ятий елемент";

2008 рік — об 11.00 у Чорному морі стається землетрус силою 3 бали за шкалою Ріхтера;

2016 рік — у Полтаві відкривають перший у світі повноцінний пам'ятник гетьману Івану Мазепі.

Погода на 7 травня

Завтра, 7 травня, в Києві хмарно, увесь день дощитиме. У Львові похмуро, дрібний дощ. У Харкові хмарно, можливий дрібний дощ. В Одесі хмарно з проясненнями, без опадів.

Температура повітря в Києві — +17 вдень та +11 вночі. У Львові — +14 вдень та +11 вночі. У Харкові — +17 вдень та +12 вночі. В Одесі — +16 вдень та +13 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

7 травня в Україні і світі День поширення інформації про дитячу депресію / Фото: Unsplash

7 травня в Україні і світі День поширення інформації про дитячу депресію. Цей день підкреслює важливість розпізнавання ознак депресії у дітей, надання підтримки та доступу до лікування для постраждалих дітей, щоб забезпечити їхній здоровий емоційний та психологічний розвиток.

Також 7 травня День обізнаності про ментальне здоров’я дітей. Цей день заснований у США за підтримки Американської психологічної асоціації і відзначається заходами та інформаційно-просвітницькою діяльністю, які підкреслюють важливість комплексного, культурно компетентного, сімейного догляду за дітьми та молоддю з потребами психічного здоров’я.

А ще 7 травня День обізнаності про рак сечового міхура. День обізнаності про рак сечового міхура має на меті підвищити обізнаність про цей вид раку, його причини, симптоми та методи лікування. Рак сечового міхура є одним з найпоширеніших видів раку, і щорічно в Сполучених Штатах діагностується понад 80 000 нових випадків.

7 травня Всесвітній день сиріт СНІДу. Започаткований 2002 року Альбіною дю Буаруров, президенткою благодійної організації FBX International. Метою цього дня є привернення уваги громадськості до мільйонів дітей, один або обидва батьки яких померли від СНІДу.

Також 7 травня Всесвітній день боротьби з астмою. Цей день був започаткований Глобальною ініціативою по астмі (GINA) за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) і має на меті підвищити обізнаність про астму, хронічне захворювання, яке впливає на дихальні шляхи.

А ще 7 травня Міжнародний день планетаріїв. Щороку свято припадало на другу неділю березня, але від 2024 року дата змінилася на 7 травня. Це зміна пов’язана зі сторіччям планетарію, яке святкують 2023-2025 року, і відзначає початок регулярної роботи першого Цейсового планетарію в Німецькому музеї в Мюнхені 7 травня 1925 року.