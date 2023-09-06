Яке завтра, 7 вересня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 7 вересня, День воєнної розвідки в Україні. Віряни вшановують пам'ять преподобного Луки Глибокоречінського. До Нового року залишилося 115 днів.

7 вересня 2023 року — середа. 561-й день війни в Україні.

Яке завтра, 7 вересня, церковне свято

7 вересня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Луки Глибокоречінського. Народився він у місті Каппадокія та в історію Церкви увійшов як третій ігумен Спасової обителі, яка ще називалася "Глибокі ріки". Всі монахи в монастирі вели аскетичний спосіб життя та постійно дотримувалися посту, який межував з голодуванням. Також ченці щодня поширювали серед людей Слово Боже. Особливою справедливістю та побожністю серед інших вирізнявся Лука.

Що не можна робити цього дня

Позичати гроші або давати хліб — можна нажити собі неприємностей.

Не можна дівчаткам дарувати ляльок, тому що вони будуть безплідними в заміжжі.

Не дозволено йти свататися, бо результат буде негативним.

Народні прикмети і традиції на 7 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: чорні хмари — буде дощ, білі хмари — чекайте на негоду;

журавлі летять високо і повільно — осінь буде дощовою та холодною;

на хвойних деревах шишки ростуть низько — скоро вдарять перші морози, а якщо високо — зима буде пізньою;

шишки закриваються і стають щільними — до сильної негоди.

7 вересня на хвойних деревах шишки ростуть низько — скоро вдарять перші морози, а якщо високо — зима буде пізньою / Фото: Pexels

Серед наших предків існувало чимало цікавих традицій, пов'язаних з цим днем. Насамперед, його вважали сумним, адже в багатьох регіонах вже закінчувалося літо. А ще цього дня дівчата і жінки чистили цибулю з нового урожаю, яка викликала сльози. Дівчата навіть заплітали овоч у коси та молилися святому, щоб отримати таке саме міцне волосся як коси з цибулі. Вважалося, що Лука накликає сильні сльози, щоб дівчина "наплакалася" перед вступанням до шлюбу.

Погода на 7 вересня

Завтра, 7 вересня, в Києві ясно, без опадів. У Львові похмуро, але опадів не очікується. У Харкові вранці хмари закриватимуть небо, але в другій половині дня вони зникнуть, без опадів. В Одесі ясний ранок, але пізніше небо затягнеться хмарами, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві — +23 вдень та +17 вночі. У Львові — +24 вдень та +12 вночі. У Харкові — +22 вдень та +15 вночі. В Одесі — +28 вдень та +19 вночі.

Пам’ятні дати 7 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 7 вересня:

70 рік — римляни захоплюють і сплюндровують Єрусалим;

1792 рік — перша група колишніх запорозьких козаків під командою полковника Сави Білого висаджується в Тамані;

1812 рік — відбувається переможна для французів Бородинська битва між військами Наполеона та Російської Імперії;

1822 рік — Бразильська імперія оголошує незалежність від Королівства Португалія;

1892 рік — у США відбувається перший професійний боксерський поєдинок за сучасними правилами — в боксерських рукавичках і з трихвилинними раундами;

1940 рік — Третій Рейх розпочинає бомбардування Лондона;

1971 рік — у Києві було оголошують про споріднення й братання міст Києва і Кіото.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 7 вересня

Які завтра іменини: Варфоломій, Володимир, Єпіфан, Іван, Мойсей.

Талісманом людини, народженої 7 вересня, є гірський кришталь. Кристали цього каменю прозорі і нагадують бурульки. Ще в Давньому Тибеті та Монголії рани припікали за допомогою сонячних променів, пропущених через кулі з гірського кришталю. Вважалося, що він допомагає також знімати головний біль.

Цього дня народилися:

1861 рік — ботанік, генетик, еволюціоніст, один з основоположників фітоценології; походив від запорозьких козаків Коржинський Сергій Іванович;

1964 рік — українська художниця Рибачук Марина Василівна;

1970 рік — український партизан Війни на сході України, Герой України (2017) Володимир Жемчугов.

Який завтра день в Україні і світі

7 вересня День кіберспорту в Україні / Фото: Pexels

7 вересня в Україні святкують День воєнної розвідки. Це професійне свято має за мету продемонструвати громадськості особливе значення значення воєнної розвідки. Адже саме від неї залежить, на якому рівні будуть перебувати і захищатися інтереси держави. В реаліях сьогодення цей день набув особливого значення. Тільки завдяки професійній розвідці, яка надає точні розвідувальні дані, можливо здійснювати якісні прогнози і ухвалювати важливі рішення.

Також 7 вересня День кіберспорту в Україні. В нашій країні кіберспорт став звичним явищем, яке відрізняється великою аудиторією та сильним впливом на молодь. Саме 7 вересня 2020 року кіберспорт в Україні було визнано офіційним видом спорту. Історія цифрового спорту почалася з таких ігор як Quake, які можна було грати через інтернет або локальну мережу. Популярність подібних ігор призвела до створення першої кіберспортивної ліги, Cyberathlete Professional League (CPL), у США (1997 рік). В Україні ж розвиток кіберспорту просувається за ініціативи Федерації кіберспорту України.

А ще 7 вересня День заснування Google. Дата створена на честь створення однієї з найпопулярніших пошукових систем. Цей день присвячений іноваційним технологіям Google та тому, як він впливає на наше життя. Робота над створенням Google почалася 1996 року. Це був дослідницький проєкт аспірантів Стендфордського університету Сергія Бріна та Ларрі Пейджа. Вони розробили алгоритм під назвою "PageRank", який визначав зв'язки між сайтами та присвоював їм значення релевантності на основі кількості посилань на інші сайти. Початкову назву BackRub згодом змінили на Google. Доменне ім'я було зареєстроване 15 вересня 1997 року, а саму компанію офіційно відкрили 7 вересня 1998 року.

7 вересня День зникомих видів тварин. Дату обрали невипадково. Саме 7 вересня 1936 року настала смерть останнього тасманійського тигра. Вона слугує нагадуванням про важливість збереження унікального біорізноманіття Австралії та інших континентів світу.

Також 7 вересня Міжнародний день чистого повітря для блакитного неба. Дату проголосила Генеральна асамблея ООН з метою зміцнення міжнародного співробітництва у сфері покращення якості повітря і зменшення його забруднення.

А ще 7 вересня Всесвітній день поширення інформації про м'язову дистрофію Дюшена. Це досить рідкісна генетична хвороба, яка спричинена нестачею білка дистрофіна. Через це м'язові волокна слабнуть, а з часом заміщуються жировими відкладеннями і руйнуються повністю. Захворюванням хворіють тільки хлопчики.

7 вересня Всесвітній день знищення військової іграшки (відмови від військової іграшки). Ініціатором створення окремої дати є Всесвітня організація допомоги сиротам та дітям, позбавленим піклування рідних батьків. Таку ідею вона вперше озвучила 1987 року, а наступного вона вже була підтримана іншими країнами світу. Лікарі і психологи все ще сперечаються про військові іграшки. Одні вважають, що за правильного використання вони розвивають у дітей сміливість, бажання захищати, вірність Батьківщині, а інші стверджують, що вони програмують малят на агресію, створюють неправильне уявлення про смерть.