Яке завтра, 7 вересня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

7 вересня 2024 року — субота. 927-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

7 вересня в церковному календарі – день пам’яті святого мученика Созонта. Він жив у IV столітті в Малій Азії та був пастухом. Він відомий своєю відданістю християнській вірі та мужністю перед обличчям переслідувань. Одного разу уві сні йому явився Ісус Христос і закликав його до мученицької смерті. Після цього Созонт вирушив до міста Помпеополь, де розбив золотого ідола в язичницькому храмі та роздав золото бідним. Коли язичники виявили зникнення частини ідола, вони почали переслідувати християн. Щоб врятувати невинних, Созонт зізнався у своєму вчинку. Його піддали жорстоким тортурам, але він залишився непохитним у своїй вірі. Врешті-решт, його спалили живцем 304 року.

Що не можна робити 7 вересня

Не слід хвалитися достатком, щастям і здоров'ям.

Не можна брати і давати гроші в борг.

Заборонено сваритися, лихословити.

Народні прикмети і традиції на 7 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: на цибулі багато лушпиння — до морозної зими;

журавлі летять повільно та високо — чекайте на дощову осінь;

на небі мало хмар — зима буде вітряною і холодною;

шишки ростуть низько — до морозної ранньої зими.

7 вересня на цибулі багато лушпиння до морозної зими / Фото: Unsplash

Наші предки цього дня готували страви з цибулі. Навіть існувало повір'я, що потрібно з'їсти що-небудь з цибулею, щоб залишатися щасливим і здоровим протягом всього року.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 7 вересня

Які завтра іменини: Андрій, Василь, Григорій, Євген, Іван, Лев, Лука, Макар, Михайло, Микола, Олександр, Петро, Степан.

Талісманом людини, народженої 7 вересня, є гірський кришталь. Мінерал, який поширює в оселі позитивну енергетику. Здавна вважалося, що гірський кришталь є символом тепла та сонця.

Цього дня народилися:

1936 рік — українська художниця Тетяна Голембієвська;

1964 рік — українська художниця Рибачук Марина Василівна;

1970 рік — український партизан Війни на сході України, Герой України (2017) Володимир Жемчугов.

Пам’ятні дати 7 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 7 вересня:

70 рік — римляни захоплюють і сплюндровують Єрусалим;

1792 рік — перша група колишніх запорозьких козаків під командою полковника Сави Білого висаджується в Тамані;

1812 рік — відбувається переможна для французів Бородинська битва між військами Наполеона та Російської Імперії;

1822 рік — Бразильська імперія оголошує незалежність від Португальського королівства;

1892 рік — у США відбувається перший професійний боксерський поєдинок за сучасними правилами — в боксерських рукавичках і з трихвилинними раундами;

1940 рік — Третій Рейх розпочинає бомбардування Лондона;

1971 рік — у Києві оголошують про споріднення й братання міст Києва і Кіото.

Погода на 7 вересня

Завтра, 7 вересня, в Києві ясно, без опадів. У Львові ясна погода, опадів не очікується. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі ясна погода, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві — +26 вдень та +17 вночі. У Львові — +28 вдень та +16 вночі. У Харкові — +26 вдень та +15 вночі. В Одесі — +24 вдень та +20 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

7 вересня святкують Міжнародний день чистого повітря для блакитного неба / Фото: Unsplash

7 вересня в Україні святкують День воєнної розвідки. Це професійне свято було встановлено Указом Президента України 2022 року. Воно вшановує внесок воєнної розвідки у захист національних інтересів та зміцнення обороноздатності держави. Історія воєнної розвідки України починається від 1992 року, коли було створено Управління воєнної стратегічної розвідки Міністерства оборони України. Від того часу розвідники відіграють важливу роль у забезпеченні безпеки країни, зокрема під час конфліктів на сході України.

Також 7 вересня День кіберспорту в Україні. Це свято було офіційно визнано 2020 року, коли кіберспорт отримав статус офіційного виду спорту в Україні. Кіберспорт в Україні має багату історію та значний вплив на молодь і технологічну культуру країни. Українські команди, такі як Natus Vincere (NAVI), здобули міжнародну славу, виграючи престижні турніри з таких ігор, як Dota 2 та CS:GO. Святкування Дня кіберспорту включає різноманітні заходи, такі як презентації, пресконференції та змагання з грошовими призами. Це свято не лише для геймерів, але й для всієї кіберспортивної спільноти, яка підтримує та розвиває цей вид спорту в Україні.

А ще 7 вересня Міжнародний день поліцейського співробітництва. Це свято було засновано Генеральною Асамблеєю ООН 2022 року. Метою цього дня є підвищення обізнаності про важливу роль, яку відіграють національні та міжнародні правоохоронні органи у забезпеченні глобальної безпеки. Цей день підкреслює необхідність тісної міжнародної співпраці для боротьби з організованою злочинністю, тероризмом та кіберзлочинністю. Особливу увагу приділяють гендерній рівності в правоохоронних органах, адже участь жінок у поліції має вирішальне значення для ефективної та підзвітної служби.

7 вересня святкують Міжнародний день чистого повітря для блакитного неба. Це свято було встановлено Генеральною Асамблеєю ООН 2019 року. Метою цього дня є привернення уваги до проблеми забруднення повітря та необхідності забезпечення чистого повітря для всіх. Цього дня проводяться різноманітні заходи, спрямовані на підвищення обізнаності про вплив забруднення повітря на здоров’я та клімат. Забруднення повітря є однією з основних причин респіраторних захворювань, серцевих нападів та інших серйозних хвороб. Тема цьогорічного святкування - "Разом за чисте повітря", яка підкреслює важливість міжнародної співпраці та інвестицій у боротьбу з забрудненням повітря.

Також 7 вересня Всесвітній день польової епідеміології. Це свято було вперше відсвятковано 2021 року. Метою цього дня є підвищення обізнаності про важливу роль польових епідеміологів у захисті громадського здоров’я та забезпеченні глобальної безпеки. Польових епідеміологів часто називають "детективами хвороб", адже вони займаються розслідуванням спалахів інфекційних захворювань, виявленням випадків, контактів та факторів ризику. Їхня робота охоплює різні сфери, включаючи охорону здоров’я, гігієну довкілля, медицину, мікробіологію, вірусологію та комунікації.

А ще 7 вересня День видів тварин, які вимирають. Це свято було започатковано в Австралії як Національний день видів, що перебувають під загрозою зникнення (National Threatened Species Day), і присвячене підвищенню обізнаності про рослини та тварини, які перебувають під загрозою зникнення.

7 вересня святкують Всесвітній день бороди. Щорічно припадає на першу суботу вересня. Це унікальне свято, яке вшановує власників бороди та тих, хто цінує стиль і індивідуальність, яку вона символізує. Історія святкування дня бороди бере свій початок у Скандинавії, де борода асоціювалася з силою, витривалістю та мудрістю. Під час святкування проводяться різноманітні заходи, такі як конкурси на найкращу бороду, де учасники демонструють не лише довжину та густину, але й креативність у створенні різноманітних зачісок та візерунків.

Також 7 вересня Всесвітній день поширення інформації про м’язову дистрофію Дюшена. Цей день був обраний невипадково: він символізує кількість екзонів у гені дистрофіну, яких налічується 7912. Метою цього дня є підвищення обізнаності про м’язову дистрофію Дюшена (МДД) — серйозне генетичне захворювання, яке характеризується швидким прогресуванням м’язової слабкості та втрати м’язової маси. Символом цього дня є червона повітряна кулька, яку випускають у небо тисячі людей у підтримку пацієнтів з цим захворюванням.

А ще 7 вересня Всесвітній день знищення військової іграшки (відмови від військової іграшки). Це свято було започатковано 1988 року за ініціативою Всесвітньої Асоціації допомоги сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування. Метою цього дня є привернення уваги до потенційної шкоди, яку можуть завдати військові іграшки дитячій психіці. Дітям пропонується обміняти свої військові іграшки на мирні альтернативи, такі як м’які іграшки, конструктори, настільні ігри та інші розвивальні іграшки. Це свято також спрямоване на виховання у дітей любові до миру та ненасильства.

7 вересня святкують Міжнародний день бекону. Це свято присвячене одному з найулюбленіших продуктів у світі — бекону. Існують різні версії походження цього свята. Деякі джерела стверджують, що його започаткували мешканці міста Бредфорд у штаті Массачусетс 2000 року, тоді як інші вважають, що свято виникло 2004 року завдяки групі аспірантів Каліфорнійського університету. Незалежно від походження, цей день став популярним серед любителів бекону по всьому світу.

Також 7 вересня Міжнародний день стерв'ятника. Припадає на першу суботу вересня. Цей день був заснований англійським та південноафриканським фондами збереження дикої природи для привернення уваги до важливої ролі стерв’ятників у довкіллі та загроз, з якими вони стикаються. Стерв’ятники виконують важливу екологічну функцію, поїдаючи туші мертвих тварин і таким чином запобігаючи поширенню інфекційних хвороб. На жаль, чисельність стерв’ятників у світі значно зменшилася через людську діяльність, включаючи отруєння, втрату середовища існування та полювання. З 23 видів стерв’ятників 16 вважаються вразливими або такими, що перебувають під загрозою зникнення.