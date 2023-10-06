Яке завтра, 7 жовтня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 7 жовтня, Міжнародний день листоноші. Віряни вшановують пам'ять мучеників Сергія і Вакха. До Нового року залишилося 85 днів.

7 жовтня 2023 року – субота, 591-й день війни в Україні.

Яке завтра, 7 жовтня, церковне свято

7 жовтня в церковному календарі – день пам’яті мучеників Сергія і Вакха. Жили вони в II столітті в Римській імперії та були солдатами на службі в армії цезаря Галерія Максиміана. Обіймали чоловіки доволі високі посади та навіть були фаворитами цезаря, але одного разу той дізнався, що вони таємно сповідують християнство. За це їх спочатку довго піддавали тортурам. Вакх від сильних катувань загинув, а Сергія обезголовили трохи пізніше.

Що не можна робити в цей день

Не можна снідати першими, спочатку потрібно нагодувати худобу.

Заборонено конфліктувати, сперечатися й лихословити.

Не рекомендується ходити у старих речах.

Народні прикмети і традиції на 7 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: випаде сніг, отже, на початку листопада вже буде зима;

погожа й сонячна погода до тепла, яке протримається ще три тижні;

мутний і блідий місяць – чекайте на мороз і сніг;

сніг уже випав, але ще не все листя облетіло з дерев – зима прийде нескоро.

7 жовтня випаде сніг, отже, на початку листопада вже буде зима / Фото: Pexels

За давньою традицією спочатку годували худобу, а потім вже йшли їсти самі. Вважалося, що тоді жодна тваринка в сім'ї не хворітиме взимку. Існував обряд, за яким піч розпалював наймолодший член родини, щоб усю зиму в хаті були тепло й затишок.

Погода на 7 жовтня

Завтра, 7 жовтня, в Києві хмарно, без опадів. У Львові похмуро до вечора, коли трохи роз'ясниться, опадів не очікується. У Харкові небо вкриється хмарами вже вранці та буде таким до вечора, без опадів. В Одесі безхмарно до вечора, коли на небі з'являться перші хмари, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві +8 вдень і +5 вночі. У Львові +14 вдень і +4 вночі. У Харкові +19 вдень і +9 вночі. В Одесі +21 вдень і +12 вночі.

Пам’ятні дати 7 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 7 жовтня:

1253 рік – коронація в Дорогичині галицько-волинського князя Данила Романовича королівською короною, яку надіслали від Папи Римського Іннокентія IV;

1571 рік – битва при Лепанто;

1620 рік – біля Могилева османи й татари громлять військо Речі Посполитої, що відступало після Цецорської битви;

1806 рік – у Великій Британії вперше отримали патент на копіювальний папір;

1879 рік – Австро-Угорська імперія укладає таємну угоду з Німецькою імперією – перший крок до створення Троїстого Союзу;

1903 рік – у провінції Онтаріо (Канада) відкривають поклади срібла;

1913 рік – вперше у світі на заводі Генрі Форда в Детройті весь виробничий процес збирання автомобілів починають виконувати за новою технологічною схемою – на конвеєрі;

1920 рік – перші сто жінок прийняті до Оксфордського університету;

1926 рік – фашистська партія Італії проголошена "партією держави";

1943 рік — Остапа Вишню звільняють з ув'язнення в радянських таборах;

1944 рік – США, СРСР, Велика Британія і Китай домовляються про заміну Ліги Націй Організацією Об'єднаних Націй;

1950 рік – війська ООН вступають на територію Північної Кореї;

1952 рік – отримують патент на штрих-код;

1976 рік – в Китаї заарештували "банду чотирьох" на чолі з удовою Мао Цзедуна;

1982 рік – у Нью-Йорку відбувається прем'єра мюзиклу Ендрю Веббера і Тіма Райса "Коти";

1988 рік – у Ризі вперше від 1940 року піднімають латвійський національний прапор;

1990 рік – в Ізраїлі у зв'язку з погрозами Саддама Хусейна піддати країну газовій атаці починають видавати населенню протигази;

1992 рік – Національна Рада Азербайджану голосує проти вступу республіки до СНД;

1997 рік – засновують Українську універсальну біржу в Полтаві;

1999 рік – британські вчені оголошують про можливе існування 10-ї, найвіддаленішої і найбільшої, планети Сонячної системи;

2001 рік – в небо піднімається перший вертоліт незалежної України – АК1-3;

2001 рік – у відповідь на здійснені 11 вересня теракти у Нью-Йорку і Вашингтоні та після відмови руху Талібан видати США Осаму бен Ладена, звинуваченого в їх організації, о 19:27 за київським часом американські війська починають операцію "Відплата".

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 7 жовтня

Які завтра іменини: Дем'ян, Йосип, Леонтій, Марк, Микола, Сергій, Юліан, Пелагея.

Талісманом людини, народженої 7 жовтня, є агат. В Стародавньому Римі цей камінь вважали символом богині родючості, яка також була покровителькою садівництва і врожаю. Здавна вірили, що агат допомагає пом'якшити характер людини.

В цей день народилися:

1926 рік – український фольклорист, народознавець, публіцист Авксентій Яківчук;

1953 рік – український історик, журналіст, науковець, громадський діяч Іван Забіяка;

1957 рік – український журналіст Олександр Бутко.

Який завтра день в Україні та світі

7 жовтня – Всесвітній день бавовни / Фото: Pexels

7 жовтня в Україні та світі святкують Міжнародний день листоноші. Припадає на першу суботу жовтня. Свято було створене на честь зусиль першого розносника газет, якого найняли у США для роботи в музеях міста Нью-Йорк. Сталося це 1833 року. Розноснику Бларні Флаерті на той час було всього лише 10 років. Саме свято було засноване 1969 року за рішенням XVI Конгресу Союзу листонош, що зібрався в Токіо.

Також 7 жовтня Всесвітній день бавовни. Подія була започаткована для того, щоб підкреслити значення бавовни та її позитивний вплив на суспільство, економіку, навколишнє середовище. Бавовна – унікальне натуральне волокно, адже є екологічно чистою, розкладається швидше, ніж синтетичні аналоги, тому зменшує кількість пластику в водних шляхах.

А ще 7 жовтня Міжнародний день економних розваг. Це щорічне свято, яке припадає на першу суботу жовтня. Присвячене воно розвагам, які не вимагають великих витрат, пропагуючи ідею, що веселощі не обов'язково повинні бути дорогими. Заснував свято автор книги "Скупий гедоніст: як жити, як королівська родина, з кишеньковою книжкою селянина" Шел Горовіц.

7 жовтня святкують Всесвітній день виготовлення листівок. Свято було створене 2006 року за ініціативи видання Paper Craft. Спочатку журнал запровадив особливу подію лише для своїх підписників, але відгукнулося набагато більше людей. Присвячене воно створеню листівок ручної роботи.

Також 7 жовтня Всесвітній день дій за гідну працю. Відбуваються мітинги, ходи, зустрічі й пікети, під час яких профлідери намагаються усіма способами допомогти реалізувати принципи соціальної справедливості.

А ще 7 жовтня Всесвітній день стомованих хворих. Його започаткували 1993 року за ініціативи Міжнародної асоціації стомованих пацієнтів. Стома – це спеціальний отвір із кишківника, який виводять зазвичай на стінку живота для відведення калових мас. Є результатом різних недуг, які вражають кишківник.