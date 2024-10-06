Яке завтра, 7 жовтня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

7 жовтня 2024 року — понеділок. 957-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

7 жовтня в церковному календарі – день пам’яті святих мучеників Сергія та Вакха. Вони були римськими воїнами, які жили в III столітті. Вони займали високі посади при дворі імператора Максиміана, який не знав, що вони християни. Коли їхня віра була викрита, Максиміан наказав їм принести жертву римським богам, але вони відмовилися, заявивши, що служать тільки Єдиному Богу. За це їх піддали жорстоким тортурам. Спочатку їх одягли в жіночий одяг і водили по місту на ганьбу. Потім їх відправили до Сирії, де місцевий правитель Антіох, якого вони колись підтримали, намагався переконати їх зректися віри. Вакха жорстоко побили, і він помер від ран. Сергія змусили носити залізні чоботи з цвяхами всередині і після довгих тортур стратили через усічення голови.

Що не можна робити 7 жовтня

Не слід приймати подарунки від чужинців.

Не можна скаржитися на своє життя.

Забороняється носити старий одяг.

Народні прикмети і традиції на 7 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: випав сніг — справжня зима прийде на початку листопада;

сонячна і тепла погода — ще три тижні протримається така;

місяць блідого відтінку — скоро випаде сніг.

7 жовтня випав сніг — справжня зима прийде на початку листопада / Фото: Unsplash

Дівчата в давнину вмивалися цього дня кислим молоком, щоб вберегти свою мододість та красу на довгі роки. А ще існувало повір'я, що саме від 7 жовтня починається вже справжня зима.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 7 жовтня

Які завтра іменини: Дем'ян, Йосип, Леонтій, Марк, Микола, Сергій.

Талісманом людини, народженої 7 жовтня є агат. Мінерал з неповторними властивостями. Здавна вірили, що агат це камінь везіння та символ щастя.

Цього дня народилися:

1885 рік — український архітектор Євген Кароль Червінський;

1890 рік — українська історикиня, архівістка, бібліографиня Ольга Багалій-Татаринова;

1989 рік — український біолог і біофізик, солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, Герой України (2023, посмертно) Біжан Шаропов.

Пам’ятні дати 7 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 7 жовтня:

1253 рік — коронація в Дорогичині галицько-волинського князя Данила Романовича королівською короною, надісланою від Папи Римського Іннокентія IV;

1620 рік — біля Могилева османи й кримці розгромляють військо Речі Посполитої, що відступало після Цецорської битви;

1806 рік — у Великій Британії вперше отримали патент на копіювальний папір;

1879 рік — Австро-Угорська імперія укладає таємну угоду з Німецькою імперією — перший крок у створенні Троїстого Союзу;

1903 рік — в провінції Онтаріо (Канада) відкривають поклади срібла;

1913 рік — уперше у світі на заводі Генрі Форда в Детройті весь виробничий процес збирання автомобілів починають виконувати за новою технологічною схемою — на конвеєрі;

1920 рік — перші сто жінок приймають до Оксфордського університету;

1943 рік — Остапа Вишню звільняють з ув'язнення в радянських таборах;

1944 рік — США, СРСР, Велика Британія і Китай домовляються про заміну Ліги Націй Організацією Об'єднаних Націй;

1950 рік — війська ООН вступають на територію Північної Кореї;

1952 рік — отримують патент на штрих-код;

1982 рік — у Нью-Йорку відбувається прем'єра мюзиклу Ендрю Веббера і Тіма Райса "Коти", який до закриття у вересні 2000 року був зіграний на Бродвеї 7486 разів;

1988 рік — у Ризі вперше від 1940 року піднімають латвійський національний прапор;

1990 рік — в Ізраїлі в зв'язку з погрозами Саддама Хусейна піддати країну газовій атаці починають видавати населенню протигази;

1992 рік — Національна Рада Азербайджану голосує проти вступу республіки до СНД;

1997 рік — засновують Українську універсальну біржу в Полтаві;

1999 рік — британські вчені оголошують про можливе існування 10-ї, найвіддаленішої і найбільшої, планети Сонячної системи;

2023 рік — починається великомасштабне вторгнення до Ізраїлю з боку руху ХАМАС.

Погода на 7 жовтня

Завтра, 7 жовтня, в Києві хмарно, протягом всього дня дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. У Львові похмуро, без опадів. У Харкові хмарно, опадів не очікується. В Одесі хмарно, вранці дощ з грозою, який вдень зміниться на дрібний дощ і увечері знову на дощ з грозою.

Температура повітря в Києві +14 вдень та +11 вночі. У Львові +14 вдень та +9 вночі. У Харкові +26 вдень та +15 вночі. В Одесі +20 вдень та +15 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

7 жовтня святкують Міжнародний день лікаря / Фото: Unsplash

7 жовтня в Україні і світі святкують Всесвітній день архітектора і архітектури. Припадає на перший понеділок жовтня. Це свято було засноване 1985 року Міжнародним союзом архітекторів (МСА) для вшанування професії архітектора та її внеску у створення фізичного середовища для проживання людей. Цей день також співпадає з Міжнародним днем житла, що підкреслює важливість архітектури у створенні комфортних та безпечних умов для життя. Архітектура не лише створює будівлі, але й відображає культуру та цінності суспільства. Вона впливає на настрій, продуктивність і навіть здоров’я людей, які живуть або працюють у створених просторах.

Також 7 жовтня Міжнародний день поінформованості про тригемінальну невралгію. Цей день був заснований 2013 року організацією TNnME (Trigeminal Neuralgia and Me) з метою привернення уваги до цього виснажливого захворювання та підвищення обізнаності про нього. Тригемінальна невралгія є одним із найболючіших станів, що характеризується раптовими нападами гострого, прострілюючого болю в обличчі, який може тривати від кількох секунд до кількох хвилин. Біль може бути спровокований дотиком, жуванням, розмовою або іншими подразниками.

Цей день спрямований на те, щоб інформувати людей про симптоми та методи лікування тригемінальної невралгії, а також закликати тих, хто відчуває симптоми, вчасно звертатися до лікарів. Захворювання зустрічається у 5 людей на 100 тисяч населення і частіше вражає людей після 50 років, причому жінки страждають частіше, ніж чоловіки.

А ще 7 жовтня Всесвітній день охорони місць проживання. Це міжнародне свято було започатковане в рамках Бернської конвенції 1979 року, яка спрямована на охорону дикої фауни і флори та природних місць їх існування. Мета цього дня – привернути увагу до важливості збереження природних середовищ проживання, які є критично важливими для підтримки біорізноманіття та екологічної рівноваги. Людська діяльність, така як вирубка лісів, осушення боліт та урбанізація, значно впливає на ці середовища, що призводить до втрати видів та деградації екосистем.

7 жовтня святкують Міжнародний день лікаря. Припадає на перший понеділок жовтня. Це свято було започатковане за ініціативою Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) та міжнародної медичної гуманітарної організації "Лікарі без кордонів" (Medecins Sans Frontieres, MSF) 1971 року. Мета цього дня – вшанувати працю лікарів, які присвятили своє життя охороні здоров’я та порятунку інших. Це також день солідарності та активних дій лікарів усього світу. У цей день проводяться різноманітні заходи, такі як медичні конференції, семінари, майстер-класи та сеанси безплатного медичного огляду. Історія свята пов’язана з бажанням висловити подяку лікарям за їхню самовіддану працю. Ідея створення цього дня належить Юдорі Браун Алмонд, дружині доктора Чарльза Брауна Алмонда, яка хотіла, щоб люди висловлювали свою вдячність лікарям.

Також 7 жовтня Всесвітній день дій за гідну працю. Це свято було започатковане Міжнародною конфедерацією профспілок (МКП) 2008 року з метою привернення уваги до важливості гідних умов праці для всіх працівників. Гідна праця включає в себе не лише справедливу оплату, але й безпечні умови праці, соціальний захист, можливості для професійного розвитку та відсутність дискримінації. Цього року Всесвітній день дій за гідну працю проходить під гаслом "Працівники заслуговують на мир і демократію". Це підкреслює важливість миру та демократичних прав для забезпечення соціальної справедливості та гідних умов праці.

А ще 7 жовтня Всесвітній день запобігання булінгу. Припадає на перший понеділок жовтня. Це свято було започатковане організацією STOMP Out Bullying з метою підвищення обізнаності про проблему булінгу та кібербулінгу, а також для пропагування доброти, прийняття та інклюзії. Цього дня школи, громади та організації по всьому світу об’єднуються, щоб привернути увагу до згубного впливу булінгу. Учасники часто одягають блакитні сорочки, що символізує мир та підтримку жертв булінгу. Також проводяться різноманітні заходи, такі як освітні програми, семінари та флешмоби, спрямовані на поширення інформації про булінг та методи його запобігання.

7 жовтня святкують Всесвітній день бавовни. Це свято було започатковане 2019 року за ініціативою чотирьох африканських країн — Беніну, Буркіна-Фасо, Чаду та Малі, відомих як "Бавовняна четвірка". Метою цього дня є підвищення обізнаності про важливість бавовни як глобального товару та її значний внесок в економіку країн, що розвиваються. Бавовна є одним із найпоширеніших природних волокон у світі, відіграючи ключову роль у забезпеченні засобів для існування мільйонів фермерів, особливо в Африці та Азії. Цей день також сприяє сталим практикам у виробництві бавовни та виступає за справедливу торгівлю і покращення доступу до ринків для країн-виробників.

Також 7 жовтня Всесвітній день поширення інформації про дислексію. Припадає на перший повний тиждень жовтня. Цей день був започаткований Міжнародною асоціацією з дислексії з метою підвищення обізнаності про цей розлад та підтримки людей, які з ним живуть. Дислексія є специфічним розладом навчання, який впливає на здатність людини читати, писати та іноді говорити. Вона не пов’язана з інтелектуальними здібностями, і багато людей з дислексією є дуже талановитими в інших сферах. Відомі особистості, такі як Дженіфер Еністон, Джеймі Олівер та Кіра Найтлі, також мають дислексію.