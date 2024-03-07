Яке завтра, 8 березня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 8 березня, Міжнародний жіночий день (День боротьби за права жінок). Віряни вшановують пам'ять преподобного Феофілакта Сповідника. До Нового року залишилося 298 днів.

8 березня 2024 року — п’ятниця. 744-й день війни в Україні.

Яке завтра, 8 березня, церковне свято

8 березня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Феофілакта Сповідника. Жив у Константинополі в VIII столітті, коли світом ширилася іконоборча єресь. Зі смертю імператора Лева IV Хозара, який її підтримував, на престол сходить Костянтин VI. Він одразу змінює і патріархів. Замість Павла ним стає Тарасій. Новий патріарх скликає Вселенський Собор, на якому засуджує іконоборців.

Феофілакт був відданим учнем Тарасія. Він із благословення патріарха вирушає до монастиря на березі Чорного моря, де постійно молиться і сповідує Боже Слово. За це отримує дар дивотворення. Пізніше був освячений в єпископський сан.

Трон знову посідає іконоборець Лев V Вірменин, тому єресь починається з новою силою. Навіть патріарх Никифор, який посів престол, не зміг вплинути на імператора. На переговорах був присутній і Феофілакт, який сміливо викривав єретиків. За це його відправили до далекої фортеці, де він прожив 30 років і тихо помер в старості.

Що не можна робити 8 березня

Не можна думати про погане, концентруватися на негативі.

Забороняється сумувати, інакше весь рік в тузі проведеш.

Не варто з'ясовувати стосунки, кричати і лаятися.

Народні прикмети і традиції на 8 березня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: вже повернулися додому жайворонки — буде теплою весна;

вдень сильний туман — чекайте на заморозки;

з південного боку багато пташиних гнізд — літо буде холодним;

яка погода — такою вона буде всі три літні місяці.

8 березня вдень сильний туман — чекайте на заморозки / Фото: Pexels

Згідно з народними повір'ями, з вирію вже починають повертатися перші перелітні птахи. Побачити їх у небі — до великого щастя і радості протягом всього року.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 8 березня

Які завтра іменини: Афанасій, Дементій, Лазар, Ян, Володимир.

Талісманом людини, народженої 8 березня, є аквамарин. Камінь із сімейства берилів, назва якого з латині означає "морська вода". Здавна вірили, що прикраси з аквамарином допомагають подолати свої страхи та вирішити конфліктні ситуації.

Цього дня народилися:

1714 рік — німецький композитор Карл Філіпп Еммануїл Бах;

1921 рік — заслужена художниця України, скульпторка Анна Коломієць;

1940 рік — український режисер, сценарист Леонід Осика.

Пам’ятні дати 8 березня

Календар важливих подій в Україні та світі за 8 березня:

1010 рік — Фірдоусі закінчує складення епосу іранських народів "Шах-наме";

1126 рік — після смерті Урраки Леонської Альфонсо VII стає королем Кастилії і Леона;

1387 рік — у Львові відбувається офіційна коронація Ядвіґи Анжуйської, польської королеви;

1576 рік — іспанський дослідник Дієго Гарсія де Паласіо вперше оглядає руїни древнього міста цивілізації мая Копан;

1702 рік — Анна Стюарт, молодша сестра Марії II, стає королевою-регентом Англії, Шотландії та Ірландії;

1736 рік — Надер Шах, засновник династії Афшаридів, стає шахом Ірану;

1759 рік — французький уряд відкликає дозвіл на друк "Енциклопедії" Дідро та д'Аламбера;

1775 рік — анонімний письменник, який, на думку деяких, був Томасом Пейном, публікує "Африканське рабство в Америці", першу статтю в американських колоніях, що закликає звільнити рабів і скасувати рабство;

1817 рік — засновують Нью-Йоркську фондову біржу;

1857 рік — у Нью-Йорку відбувається "марш порожніх каструль", який вважається першопочатком святкування Міжнародного жіночого дня;

1910 рік — французька авіаторка Раймонда де Ларош стає першою жінкою, яка отримала ліцензію пілота;

1919 рік — починаються основні події Єгипетської революції проти британської окупації;

1920 рік — проголошення Арабського Королівства Сирія, першої арабської держави новітнього часу;

1963 рік — унаслідок військового перевороту до влади в Сирії приходить партія Баас;

1971 рік — відбувається боксерський "бій століття" Джо Фрейзер — Мухаммед Алі;

1979 рік — Philips демонструє прототип оптичного цифрового аудіодиску в Ейндговені, Нідерланди;

2006 рік — США скасовують обмежувальну зовнішньоторгівельну поправку Джексона–Вейніка відносно України.

Погода на 8 березня

Завтра, 8 березня, в Києві хмарно, без опадів. У Львові похмуро, опадів не очікується. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі хмарно, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві — +3 вдень та -2 вночі. У Львові — +5 вдень та -1 вночі. У Харкові — +2 вдень та -3 вночі. В Одесі — +5 вдень та +1 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

8 березня в Україні і світі святкують Міжнародний жіночий день (День боротьби за права жінок) / Фото: Unsplash

8 березня в Україні і світі святкують Міжнародний жіночий день (День боротьби за права жінок). Визначна дата для жінок у всьому світі. Саме цього дня 1857 року у Нью-Йорку відбулася перша демонстрація жінок-робітниць, які вимагали гідної оплати праці, зменшення робочого дні та інших прав, зокрема можливість отримувати освіту та голосувати. Через кілька років, в лютому 1907 року, на вулиці міста вже вийшло близько 20 тисяч жінок. Наступного року в колах американських соціалістів виникає думка створити окреме жіноче свято. Згодом ООН проголосила 8 березня Міжнародним жіночим днем.

Також 8 березня Міжнародний день жінок-пивоварів. Захід створений для підвищення обізнаності про роль жінки у пивоварній промисловості. Вперше подія відбулася 2014 року, і відтоді стала доволі популярною. Головна мета цього свята полягає у сприянні різноманітності і інклюзивності в пивоварній галузі. Хоча історично пивоваріння було галуззю, де домінували чоловіки, в сучасному світі все змінюється.

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