Яке завтра, 8 березня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

8 березня 2025 року — субота. 1109-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

8 березня в церковному календарі – день пам’яті святого преподобного ісповідника Теофілакта, єпископа Нікодимійського. Він був відомим монахом, який жив поблизу Чорного моря. Після засудження іконоборчої єресі на Сьомому Вселенському соборі 787 року, патріарх Тарасій переконав його прийняти сан єпископа Нікодимійського. Теофілакт був справжнім служителем і послідовником Христа: він допомагав бідним, хворим, будував притулки та лікарні. Під час епідемії, що спалахнула в місті, він особисто доглядав за хворими, миючи їхні рани власними руками. Коли іконоборча єресь знову з'явилася за імператора Лева Вірменина (813-820 рр.), Теофілакт разом з іншими єпископами намагався переконати імператора відмовитися від єресі та прийняти православне вчення про шанування ікон. За це він був засланий на 30 років, де терпів позбавлення та страждання. Теофілакт помер у глибокій старості близько 832 року.

Що не можна робити 8 березня

Не слід концентруватися на негативних думках.

Не варто лаятися, кричати, з'ясовувати стосунки.

Забороняється проводити день, сумуючи, інакше таким буде весь рік.

Народні прикмети і традиції на 8 березня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: погода вкаже, яким буде літо;

пташині гнізда лише з південної сторони — до холодного літа;

жайворонки вже повернулися додому — чекайте на теплу весну;

сильний туман вдень — до заморозків.

8 березня жайворонки вже повернулися додому — чекайте на теплу весну / Фото: Фото з відкритих джерел

В цей час вже починають повертатися з вирію перелітні птахи. Якщо ви побачили їх у небі — на вас чекає велике щастя цього року.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 8 березня

Які завтра іменини: Афанасій, Володимир, Іван.

Талісманом людини, народженої 8 березня, є аквамарин. Камінь, який є символом дружби. Колір аквамарину може змінюватися залежно від настрою власника.

Цього дня народилися:

1714 рік — німецький композитор Карл Філіпп Еммануїл Бах;

1921 рік — заслужена художниця України, скульпторка Анна Коломієць;

1940 рік — український режисер, сценарист Леонід Осика.

Пам’ятні дати 8 березня

Календар важливих подій в Україні та світі за 8 березня:

1387 рік — у Львові відбувається офіційна коронація Ядвіґи Анжуйської, польської королеви;

1576 рік — іспанський дослідник Дієго Гарсія де Паласіо вперше оглядає руїни древнього міста цивілізації мая Копан;

1702 рік — Анна Стюарт, молодша сестра Марії II, стає королевою-регентом Англії, Шотландії та Ірландії;

1736 рік — Надер Шах, засновник династії Афшаридів, стає шахом Ірану;

1759 рік — французький уряд відкликає дозвіл на друк "Енциклопедії" Дідро та д'Аламбера;

1775 рік — анонімний письменник, який, на думку деяких, був Томасом Пейном, публікує "Африканське рабство в Америці", першу статтю в американських колоніях, що закликає звільнити рабів і скасувати рабство;

1817 рік — засновують Нью-Йоркську фондову біржу;

1857 рік — у Нью-Йорку відбувається "марш порожніх каструль", який вважається першопочатком Міжнародного жіночого дня;

1910 рік — французька авіаторка Раймонда де Ларош стає першою жінкою, яка отримала ліцензію пілота;

1919 рік — починаються основні події Єгипетської революції проти британської окупації;

1963 рік — унаслідок військового перевороту до влади в Сирії приходить партія Баас;

1971 рік — боксерський "бій століття" Джо Фрейзер — Мухаммед Алі;

1979 рік — Philips демонструє прототип оптичного цифрового аудіодиску в Ейндговені, Нідерланди;

1983 рік — Рональд Рейган у виступі називає СРСР "Імперією зла";

2006 рік — США скасовують обмежувальну зовнішньоторгівельну поправку Джексона–Вейніка відносно України.

Погода на 8 березня

Завтра, 8 березня, в Києві похмурий ранок, але день та вечір ясні, без опадів. У Львові вранці ясно, пізніше небо затягнуть хмари, опадів не передбачається. У Харкові вранці хмарно, але вдень небо розсіється, без опадів. В Одесі ранкові хмари дуже швидко зникнуть, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві — +14 вдень та +5 вночі. У Львові — +17 вдень та +3 вночі. У Харкові — +13 вдень та +3 вночі. В Одесі — +11 вдень та +5 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

8 березня в Україні і світі святкують Міжнародний жіночий день (День боротьби за жіночі права) / Фото: Unsplash

8 березня в Україні і світі святкують Міжнародний жіночий день (День боротьби за жіночі права). Міжнародний жіночий день є не просто святом весни та жіночності, а передусім днем боротьби за права жінок і гендерну рівність. Коріння цього дня сягають кінця XIX – початку XX століття, коли жінки активно боролися за свої права, зокрема за рівну оплату праці, покращення умов праці та право голосу. 1908 рік – у Нью-Йорку відбулася демонстрація жінок-трудівниць, які вимагали скорочення робочого дня, кращої оплати та виборчого права.

1977 рік – ООН визнала 8 березня Міжнародним днем боротьби за права жінок і мир. Сьогодні цей день святкують у багатьох країнах, але з різним акцентом. У деяких державах це офіційне державне свято, в інших — день протестів та акцій на підтримку прав жінок. В Україні 8 березня традиційно вважали святом весни, краси та жіночності, але останніми роками дедалі більше уваги приділяють первісному значенню цього дня як дня боротьби за права жінок.

Також 8 березня День генеалогії. Це свято, присвячене вивченню родоводу, сімейної історії та дослідженню походження власного роду. Зазвичай День генеалогії святкують у другу суботу березня. Це рухома дата, і вона випадає на різні числа щороку. Цей день з'явився за ініціативи американської організації "Genealogy Guys", яка популяризує вивчення сімейного дерева. Свято має на меті заохотити людей досліджувати свій родовід, зберігати історію своїх предків та передавати її наступним поколінням.

А ще 8 березня Міжнародний день поясних сумок. Це веселе та нестандартне свято, присвячене популярному аксесуару, який то виходить із моди, то знову повертається. Але окрім стилю, цей день має й доброчинний зміст. Це не просто аксесуар, а практичний і зручний спосіб носити необхідні речі. У день поясних сумок заохочують людей носити їх і робити добрі справи – наприклад, наповнювати їжею чи необхідними речами та роздавати тим, хто цього потребує.

8 березня святкують Міжнародний день жінок-пивоварів. Це щорічна подія, яка відзначає внесок жінок у пивоварну індустрію та заохочує їхню активну участь у цій сфері. Це свято започаткували 2014 року учасниці організації Pink Boots Society, яка підтримує жінок у пивоварній справі. Вони вирішили поєднати боротьбу за права жінок із популяризацією їхньої ролі у виробництві пива. Жінки-пивовари з усього світу разом варять спеціальне пиво, яке символізує єдність та підтримку. Відбуваються тематичні зустрічі, майстер-класи та лекції про історію жінок у пивоварінні. Часто частина прибутку від продажу цього пива спрямовується на благодійність або освітні програми для жінок у цій галузі.

Також 8 березня День землевпорядника в Україні. Припадає на другу суботу березня. Це професійне свято фахівців, які займаються землеустроєм, кадастровими питаннями, оцінкою земель та їхнім раціональним використанням в Україні. Свято було офіційно встановлене 1999 року згідно з Указом Президента України. Його започаткували для визнання важливої ролі землевпорядників у розвитку аграрного сектору, міського планування та охорони земельних ресурсів.