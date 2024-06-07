Яке завтра, 8 червня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

8 червня 2024 року — субота. 836-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

8 червня в церковному календарі – перенесення мощів святого великомученика Теодора Тирона. Святий Теодор Тирон народився у місті Амасія (сучасна Туреччина). Під час служби в армії він відмовився брати участь у язичницьких обрядах, що викликало гнів римських властей. Його піддали жорстоким тортурам і врешті-решт стратили. За легендою, він був спалений живцем, але його тіло залишилося неушкодженим. Це стало свідченням його святості.

Перенесення мощів святого великомученика Теодора Тирона сталося у IX столітті, коли вони були перенесені з Амасії до Константинополя. Це було зроблено, щоб захистити їх від варварських набігів і віддати шану святому. Мощі святого Теодора були розміщені у великій церкві, присвяченій йому, де стали об’єктом паломництва.

Перенесення мощів святого Теодора Тирона мало велике значення для християнської спільноти. Воно стало символом захисту і заступництва святого, а також сприяло поширенню його культу. Це також підкреслювало важливість мучеників у християнській традиції, які своєю смертю свідчили про віру і надихали інших.

Що не можна робити 8 червня

Краще не планувати цього дня майбутнє.

Не можна давати в борг щось цінне.

Заборонено скаржитися на долю.

Народні прикмети і традиції на 8 червня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: велика роса, але душно — чекайте на великий урожай;

вранці роса — погана прикмета;

день грозовий — сінокіс не вдасться;

туман вранці — до сонячної погоди;

не небі вночі багато зірок — буде багато в лісі грибів.

8 червня день грозовий — сінокіс не вдасться / Фото: Unsplash

Наші пращури цього дня намагалися зустріти світанок, вірили, що з першим промінням сонця людина отримує надзвичайну силу та енергію. Заведено було просити вибачення у всіх тих, кого образив.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 8 червня

Які завтра іменини: Єфрем, Федір, Василь, Костянтин, Макар, Павло.

Талісманом людини, народженої 8 червня, є берил. Мінерали різного забарвлення. Берил здавна вважався потужним захисником, який відштовхує від свого власника негатив.

Цього дня народилися:

1987 рік — військовослужбовець 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар", учасник російсько-української війні, Герой України Віктор Гурняк;

1988 рік — молодший сержант Збройних сил України, Герой України Михайло Несольоний;

1989 рік — українська фехтувальниця, олімпійська чемпіонка Ольга Жовнір.

Пам’ятні дати 8 червня

Календар важливих подій в Україні та світі за 8 червня:

1668 рік — Петро Дорошенко стає гетьманом України;

1783 рік — розпочинається виверження вулкана Лакі, Ісландія, найбільш відоме в історії вулканічне виверження, що призвело до тисяч жертв;

1815 рік — завершується Віденський конгрес;

1824 рік — канадець Ноа Кашинг отримує патент на машину для миття і валяння вовни;

1827 рік — засновують грязьовий курорт Саки;

1869 рік — американець Айвз Макгаффні отримує патент на пилосос;

1915 рік — Казимир Малевич створює свій перший "Чорний квадрат" (загалом відомі 4 авторські варіанти);

1918 рік — проголошують Грузинську Демократичну Республіку;

1919 рік — під час Чортківської офензиви Українська Галицька армія здобуває Чортків та змушує польську армію до відступу на відстань 120 км;

1924 рік — британці Джордж Меллорі й Ендрю Ірвін вирушають на підкорення Евересту (дехто вважає, що цим альпіністам вдалося підкорити вершину задовго до Е. Гілларі);

1928 рік — здійснюють перший авіаційний переліт зі США до Австралії;

1940 рік — відкрито плутоній, 94-й елемент в періодичній таблиці;

1947 рік — уперше відкривають судноплавство по всьому Дніпру;

1949 рік — виходить у світ роман Джорджа Орвелла "1984";

1965 рік — американські компанії "Фрито-Лей" і "Пепсі-Кола" зливаються, утворивши компанію "PepsiCo";

1967 рік — у Середземному морі повітряні та морські сили Ізраїлю помилково атакують американський корабель "ЮСС Ліберті" (USS Liberty), який спостерігав за воєнними діями в регіоні;

1989 рік — у Франції вперше представили бойовий вертоліт Мі-28;

1993 рік — розпочинається всеукраїнський страйк шахтарів;

1999 рік — вперше в Україні стає доступною програма міжнародного бакалаврату.

Погода на 8 червня

Завтра, 8 червня, в Києві ясно, без опадів. У Львові вранці та ввечері ясно, вдень похмуро і може піти дрібний дощ. У Харкові похмурий ранок, але день та вечір ясні, без опадів. В Одесі хмарно, вдень можливий дощ із грозою.

Температура повітря в Києві — +26 вдень та +19 вночі. У Львові — +23 вдень та +14 вночі. У Харкові — +27 вдень та +17 вночі. В Одесі — +26 вдень та +22 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

8 червня в Україні і світі святкують Всесвітній день оздоровлення / Фото: Unsplash

8 червня в Україні і світі святкують Всесвітній день оздоровлення. Це некомерційна ініціатива, яка щорічно припадає на другу суботу червня. 2024 року це буде 8 червня. Цей день має на меті заохочення людей ставити на перше місце свій добробут і жити більш здоровим та повноцінним життям. Оздоровлення охоплює фізичне здоров’я, ясність розуму, соціальні зв’язки та духовну рівновагу, підтримуючи якісне життя.

Також 8 червня Всесвітній день джину. Щороку святкується в другу суботу червня. Джин має багату історію, яка сягає століть, і відомий своїм унікальним ботанічним профілем смаку. У Всесвітній день джину проводяться різноманітні заходи, пов’язані з джином, такі як дегустації, екскурсії на винокурні та майстер-класи з приготування коктейлів.

А ще 8 червня День працівника меблевої промисловості в Україні. Професійне свято, що припадає на другу суботу червня. Це свято призначено для визнання та відзначення заслуг працівників цієї важливої галузі. Меблярі, які створюють меблі, що прикрашають наші домівки та робочі місця, вшановуються за їхні наполегливу працю та майстерність.

8 червня святкують Міжнародний день молодих орлів. Щорічно припадає на другу неділю червня. Свято було організоване Асоціацією експериментальних літаків (EAA) і дає дітям віком від 8 до 17 років можливість випробувати авіацію, зокрема через безкоштовні польоти на невеликих літаках або гелікоптерах. Мета цього дня — заохотити більше молодих людей захоплюватися авіацією, як хобі, так і як професією.

Також 8 червня Всесвітній день публічного в’язання. Щорічна подія, яка припадає на другу суботу червня. Це день, коли об'єднуються люди з усього світу. В’язальниці та в'язальники будь-якого рівня виносять свої спиці та гачки зі своїх домівок і виходять у громадські місця, щоб поділитися своєю пристрастю до цього ремесла з іншими.

А ще 8 червня День міста Севастополь. Це свято, яке щорічно проходить в другу суботу червня. Воно вшановує заснування міста та визнає його важливу роль в історії та культурі України. Севастополь — це історичне місто, розташоване на узбережжі Чорного моря, яке протягом століть було важливим стратегічним портом.

8 червня святкують Всесвітній день ляльки. Припадає на другу суботу червня. Це свято є вшануванням ляльок, які є улюбленою іграшкою для людей усіх вікових категорій. Мета цього дня — навчити людей цінувати тих, хто щиро про них піклується, і висловити свою любов та турботу до коханої чи близької людини.

Також 8 червня Всесвітній день океанів. Його мета полягає в боротьбі за збереження біорізноманіття мешканців морських глибин та стабільну екологічну ситуацію в океанах.

А ще 8 червня Міжнародний день дій на захист слонів у зоопарках. Ініціатива цього дня належить організації "На захист тварин". Вперше святкування відбулося 2009 року.

8 червня святкують Міжнародний день домогосподарки і домохазяїна. Ініціаторкою його створення стала Габріела Дельгадо, працівниця Національного інституту жінок, розташованого у Мехіко. Мета свята — звернути увагу на працю людей, зайнятих веденням домашнього господарства. Їхня роль у побудові суспільства надзвичайно значна.

Також 8 червня Всесвітній день обізнаності про пухлини головного мозку. Цей день був започаткований 2000 року з ініціативи Німецької асоціації допомоги у разі пухлин головного мозку. Метою цього дня є привернення уваги громадськості до проблеми пухлин головного мозку, які вважаються однією з найменш досліджених форм онкологічних захворювань.

А ще 8 червня День народження пилососа. Перший пилосос був створений 8 червня 1869 року американцем Айвзом Макгаффні. Його перша модель отримала назву "Вихор", але через великі розміри та незручність вона не стала популярною серед домогосподарок. Справжнє поширення пилососи отримали у XX столітті з появою електричних моделей, які стали невід’ємною частиною побутової техніки.