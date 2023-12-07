Яке завтра, 8 грудня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 8 грудня, День мандрівника в часі. Віряни вшановують пам'ять мучениці Анфіси Римської. До Нового року залишилося 23 дні.

8 грудня 2023 року — п’ятниця. 653-й день війни в Україні.

Яке завтра, 8 грудня, церковне свято

8 грудня в церковному календарі – день пам’яті мучениці Анфіси Римської. Жила свята в Римі наприкінці IV – початку V століття. Хоча дівчина цього і не хотіла, але пішла заміж за вельможу. У той час імператором стає Костянтин Великий, тому цькування християн на деякий час припиняються. Однак серед вірян з'являється хибне вірування — аріанство.

374 року єпископом стає Амвросій Медіоланський і Анфіса стає його ученицею. Будь-якими способами прихильники аріанської єресі намагалися відвернути християн від істиної віри. Та Анфіса не здалася. Через це її схопили і одного дня закатували вогнем.

Що не можна робити 8 грудня

Не можна вживати м'ясні та молочні продукти, яйця, адже все ще триває Різдвяний піст.

Заборонено тримати оселю брудною.

Дуже важливо віддати всі борги до цього дня, особливо ті, що стосуються фінансів.

Народні прикмети і традиції на 8 грудня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: почалася завірюха — влітку буде багато опадів;

морозний та тихий день — до м'якої і сніжної зими;

почути, як цвірінькають синиці — вночі буде сильний мороз;

птахи ховаються під дах будинку — чекайте на заметіль.

8 грудня почути як цвірінькають синиці — вночі буде сильний мороз / Фото: Pexels

Цього дня жінки обов'язково молилися святій Анфісі, яка вважається їхньою покровителькою, щоб отримати сили, потрібні для проходження всіх випробувань, що чекають на них у житті. Також наші предки вірили, що цей день сприятливий для починання будь-якої справи.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 8 грудня

Які завтра іменини: Кирило, Вікторія, Сергій, Анфіса.

Талісманом людини, народженої 8 грудня, є чароїт. Один із найбільш рідкісних камінців у світі. Здавна вірили, якщо довгий час дивитися на чароїт, то відчуєте заспокоєння.

Цього дня народилися:

1907 рік — український композитор, диригент. Народний артист України Климентій Домінчен;

1912 рік — засновник і перший ректор Ужгородського університету Степан Добош;

1919 рік — авторка першої у світі мови програмування високого рівня ("Адресної мови програмування") Катерина Ющенко.

Пам’ятні дати 8 грудня

Календар важливих подій в Україні та світі за 8 грудня:

1609 рік — в Мілані відкриваєтьсяся Амброзіанська бібліотека, друга найбільша в Європі публічна бібліотека після Бодлеанської;

1868 рік — у Львові засновують товариство "Просвіта";

1881 рік — горить віденський Рінгтеатр, у якому гине близько 850 людей;

1919 рік — коаліція союзників (члени Антанти) визначає східним кордоном Польщі "лінію Керзона", юридично затвердивши анексію Польщею деяких українських етнічних земель;

1941 рік — США та Велика Британія оголошують війну Японії;

1963 рік — у Неваді викрадають сина американського співака Френка Сінатри;

1963 рік — розпочинає свою роботу Український католицький університет імені святого Климента в Римі;

1966 рік — в Егейському морі тоне грецький пором "Іракліон", гине 217 людей;

1980 рік — кількома пострілами в спину 25-річний Марк Чепмен вбиває Джона Леннона, який ввечері повертався з дружиною Йоко Оно додому;

1991 рік — на позачерговому засіданні уряду Чехо-Словацької Федеративної Республіки приймають рішення про визнання незалежності України;

1994 рік — група дослідників під керівництвом Сігурда Хофманна в Центрі дослідження важких іонів імені Гельмгольца синтезує хімічний елемент 111, який надалі отримує назву рентгеній на честь винахідника X-променів Вільгельма Рентгена;

2004 рік — Верховна Рада України голосує за "великий пакет" — внесення змін до Конституції, внесення змін до Конституції в частині місцевого самоврядування, та закон "Про особливості застосування закону України "Про вибори Президента України" при переголосуванні повторного голосування у грудні 2004 року";

2010 рік — із другим запуском SpaceX Falcon 9 та першим — SpaceX Dragon, SpaceX стає першою приватною компанією, якій вдалося успішно запустити, вивести на орбіту та безпечно повернути космічний апарат;

2010 рік — японський космічний апарат IKAROS із живленням від сонячного вітрила — пролітає повз планету Венера на відстані 80 000 км;

2013 рік — о 18:00 в Києві під час мітингу на Євромайдані валять пам'ятник Леніну на Бесарабці.

Погода на 8 грудня

Завтра, 8 грудня, в Києві хмарно, вранці та вдень дрібний сніг, який ближче до вечора закінчиться. У Львові вранці похмуро, в другій половині дня ясно, але ввечері знову хмарно, без опадів. У Харкові хмарно, вранці дрібний сніг, який поступово буде посилюватися протягом всього дня. В Одесі похмуро, ще до світанку розпочнеться дрібний дощ зі снігом, але він припиниться до середини дня.

Температура повітря в Києві — -2 вдень та -4 вночі. У Львові -1 вдень та — -4 вночі. У Харкові — -3 вдень та -4 вночі. В Одесі — +2 вдень та 0 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

8 грудня в Україні і світі святкують День мандрівника в часі / Фото: Pexels

8 грудня в Україні і світі святкують День мандрівника в часі. Якщо перекласти назву цього незвичайного свята з англійської мови дослівно, то вона звучить як "День, у який можна вдавати з себе мандрівника у часі". З'явилося воно понад 20 років тому в Мережі за ініціативи фанатів фантастики, які вирішили, що це чудова нагода святкувати таку цікаву подію — вдавати з себе мандрівників у часі.

Здавна ідея таких подорожей бентежила розум людини. Цю тему часто висвітлюють у різноманітних фантастичних творах, знімають у кінострічках. Навіть вчені не залишилися осторонь. Особливо після того, як була відкрита загальна теорія Енштейна. Вони почали працювати над створенням машини, яка б допомогла вирушити до будь-якого куточка світу в бажаний час.