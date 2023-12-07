Яке завтра, 8 грудня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 8 грудня, День мандрівника в часі. Віряни вшановують пам'ять мучениці Анфіси Римської. До Нового року залишилося 23 дні.
8 грудня 2023 року — п’ятниця. 653-й день війни в Україні.
Яке завтра, 8 грудня, церковне свято
8 грудня в церковному календарі – день пам’яті мучениці Анфіси Римської. Жила свята в Римі наприкінці IV – початку V століття. Хоча дівчина цього і не хотіла, але пішла заміж за вельможу. У той час імператором стає Костянтин Великий, тому цькування християн на деякий час припиняються. Однак серед вірян з'являється хибне вірування — аріанство.
374 року єпископом стає Амвросій Медіоланський і Анфіса стає його ученицею. Будь-якими способами прихильники аріанської єресі намагалися відвернути християн від істиної віри. Та Анфіса не здалася. Через це її схопили і одного дня закатували вогнем.
Що не можна робити 8 грудня
- Не можна вживати м'ясні та молочні продукти, яйця, адже все ще триває Різдвяний піст.
- Заборонено тримати оселю брудною.
- Дуже важливо віддати всі борги до цього дня, особливо ті, що стосуються фінансів.
Народні прикмети і традиції на 8 грудня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
- дивилися, який сьогодні день: почалася завірюха — влітку буде багато опадів;
- морозний та тихий день — до м'якої і сніжної зими;
- почути, як цвірінькають синиці — вночі буде сильний мороз;
- птахи ховаються під дах будинку — чекайте на заметіль.
Цього дня жінки обов'язково молилися святій Анфісі, яка вважається їхньою покровителькою, щоб отримати сили, потрібні для проходження всіх випробувань, що чекають на них у житті. Також наші предки вірили, що цей день сприятливий для починання будь-якої справи.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 8 грудня
Які завтра іменини: Кирило, Вікторія, Сергій, Анфіса.
Талісманом людини, народженої 8 грудня, є чароїт. Один із найбільш рідкісних камінців у світі. Здавна вірили, якщо довгий час дивитися на чароїт, то відчуєте заспокоєння.
Цього дня народилися:
- 1907 рік — український композитор, диригент. Народний артист України Климентій Домінчен;
- 1912 рік — засновник і перший ректор Ужгородського університету Степан Добош;
- 1919 рік — авторка першої у світі мови програмування високого рівня ("Адресної мови програмування") Катерина Ющенко.
Пам’ятні дати 8 грудня
Календар важливих подій в Україні та світі за 8 грудня:
- 1609 рік — в Мілані відкриваєтьсяся Амброзіанська бібліотека, друга найбільша в Європі публічна бібліотека після Бодлеанської;
- 1868 рік — у Львові засновують товариство "Просвіта";
- 1881 рік — горить віденський Рінгтеатр, у якому гине близько 850 людей;
- 1919 рік — коаліція союзників (члени Антанти) визначає східним кордоном Польщі "лінію Керзона", юридично затвердивши анексію Польщею деяких українських етнічних земель;
- 1941 рік — США та Велика Британія оголошують війну Японії;
- 1963 рік — у Неваді викрадають сина американського співака Френка Сінатри;
- 1963 рік — розпочинає свою роботу Український католицький університет імені святого Климента в Римі;
- 1966 рік — в Егейському морі тоне грецький пором "Іракліон", гине 217 людей;
- 1980 рік — кількома пострілами в спину 25-річний Марк Чепмен вбиває Джона Леннона, який ввечері повертався з дружиною Йоко Оно додому;
- 1991 рік — на позачерговому засіданні уряду Чехо-Словацької Федеративної Республіки приймають рішення про визнання незалежності України;
- 1994 рік — група дослідників під керівництвом Сігурда Хофманна в Центрі дослідження важких іонів імені Гельмгольца синтезує хімічний елемент 111, який надалі отримує назву рентгеній на честь винахідника X-променів Вільгельма Рентгена;
- 2004 рік — Верховна Рада України голосує за "великий пакет" — внесення змін до Конституції, внесення змін до Конституції в частині місцевого самоврядування, та закон "Про особливості застосування закону України "Про вибори Президента України" при переголосуванні повторного голосування у грудні 2004 року";
- 2010 рік — із другим запуском SpaceX Falcon 9 та першим — SpaceX Dragon, SpaceX стає першою приватною компанією, якій вдалося успішно запустити, вивести на орбіту та безпечно повернути космічний апарат;
- 2010 рік — японський космічний апарат IKAROS із живленням від сонячного вітрила — пролітає повз планету Венера на відстані 80 000 км;
- 2013 рік — о 18:00 в Києві під час мітингу на Євромайдані валять пам'ятник Леніну на Бесарабці.
Погода на 8 грудня
Завтра, 8 грудня, в Києві хмарно, вранці та вдень дрібний сніг, який ближче до вечора закінчиться. У Львові вранці похмуро, в другій половині дня ясно, але ввечері знову хмарно, без опадів. У Харкові хмарно, вранці дрібний сніг, який поступово буде посилюватися протягом всього дня. В Одесі похмуро, ще до світанку розпочнеться дрібний дощ зі снігом, але він припиниться до середини дня.
Температура повітря в Києві — -2 вдень та -4 вночі. У Львові -1 вдень та — -4 вночі. У Харкові — -3 вдень та -4 вночі. В Одесі — +2 вдень та 0 вночі.
Який завтра день в Україні і світі
8 грудня в Україні і світі святкують День мандрівника в часі. Якщо перекласти назву цього незвичайного свята з англійської мови дослівно, то вона звучить як "День, у який можна вдавати з себе мандрівника у часі". З'явилося воно понад 20 років тому в Мережі за ініціативи фанатів фантастики, які вирішили, що це чудова нагода святкувати таку цікаву подію — вдавати з себе мандрівників у часі.
Здавна ідея таких подорожей бентежила розум людини. Цю тему часто висвітлюють у різноманітних фантастичних творах, знімають у кінострічках. Навіть вчені не залишилися осторонь. Особливо після того, як була відкрита загальна теорія Енштейна. Вони почали працювати над створенням машини, яка б допомогла вирушити до будь-якого куточка світу в бажаний час.