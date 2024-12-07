Яке завтра, 8 грудня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 8 грудня, День благодійності в Україні. Віряни вшановують пам'ять святого преподобного Патапія. До Нового року залишилося 23 дні.

8 грудня 2024 року — неділя. 1019-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

8 грудня в церковному календарі – день пам’яті святого преподобного Патапія. Він народився у Фівах у християнській сім'ї. Він відзначався своєю духовною силою та вірою, і жив у християнській общині, де його визнавали за свого відданого служителя. Патапій був відомий своєю праведністю та благочестивістю. Він провів більшу частину свого життя у монастирі, де віддавався духовному розвитку та служінню Богу. Його життя було прикладом для інших, і він відомий своїми чудотворними діяннями та духовною мудрістю.

Що не можна робити 8 грудня

Не можна починати день з боргами.

Забороняється тримати оселю брудною.

Триває Різдвяний піст, не слід їсти м'ясні і молочні продукти.

Народні прикмети і традиції на 8 грудня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: птахи поховалися від дах будинку до заметілі;

тиха і морозна погода — чекайте на м'яку і сніжну зиму;

цвірінькають синиці — до сильного морозу вночі;

завірюха вказує, що влітку часто дощитиме.

8 грудня птахи поховалися від дах будинку до заметілі / Фото: Unsplash

Жінки моляться цього дня, просячи сил для проживання випробувань, які чекають на них у житті. Це досить сприятливий день, щоб розпочати важливу справу.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 8 грудня

Які завтра іменини: Кирило, Анфіса.

Талісманом людини, народженої 8 грудня є чароїт. Камінь з сильною заспокійливою дією. Чароїт здатний розслабити нервове напруження.

Цього дня народилися:

1912 рік — засновник і перший ректор Ужгородського університету Степан Добош;

1919 рік — авторка першої у світі мови програмування високого рівня ("Адресної мови програмування"), науковиця-кібернетикиня, докторка фізико-математичних наук, членкиня-кореспондентка АН УРСР Катерина Ющенко;

1927 рік — український оперний співак Микола Манойло.

Пам’ятні дати 8 грудня

Календар важливих подій в Україні та світі за 8 грудня:

1609 рік — в Мілані відкривається Амброзіанська бібліотека, друга найбільша в Європі публічна бібліотека;

1868 рік — у Львові засновують товариство "Просвіта";

1881 рік — горить віденський Рінгтеатр, у якому гине близько 850 людей;

1919 рік — коаліція союзників (члени Антанти) визнає східним кордоном Польщі "лінію Керзона", юридично затвердивши анексію Польщею деяких українських етнічних земель — Холмщини, Підляшшя, Лемківщини та Посяння;

1941 рік — США та Велика Британія оголошують війну Японії;

1963 рік — у Неваді викрадають сина американського співака Френка Сінатри;

1963 рік — розпочинає свою роботу Український католицький університет імені святого Климента в Римі;

1980 рік — кількома пострілами в спину 25-річний Марк Чепмен вбиває Джона Леннона, який ввечері повертався з дружиною Йоко Оно додому;

1991 рік — на позачерговому засіданні уряду Чехо-Словацької Федеративної Республіки приймають рішення про визнання незалежності України;

1994 рік — група дослідників під керівництвом Сігурда Хофманна в Центрі дослідження важких іонів імені Гельмгольца синтезує хімічний елемент 111, який надалі отримує назву рентгеній на честь винахідника X-променів Вільгельма Рентгена;

2004 рік — Верховна Рада України голосує за "великий пакет" — внесення змін до Конституції, внесення змін до Конституції в частині місцевого самоврядування, та закон "Про особливості застосування закону України „Про вибори Президента України“ при переголосуванні повторного голосування у грудні 2004 року";

2010 рік — із другим запуском SpaceX Falcon 9 та першим — SpaceX Dragon, SpaceX стає першою приватною компанією, якій вдалося успішно запустити, вивести на орбіту та безпечно повернути космічний апарат;

2010 рік — японський космічний апарат IKAROS із живленням від сонячного вітрила — пролітає повз планету Венера на відстані 80 000 км;

2013 рік — о 18:00 в Києві під час мітингу на Євромайдані валять пам'ятник Леніну на Бесарабці.

Погода на 8 грудня

Завтра, 8 грудня, в Києві хмарно, весь день сильний дощ, який повинен до вечора послабшати. У Львові похмуро, без опадів. У Харкові хмарно, опадів не очікується. В Одесі похмуро, без опадів.

Температура повітря в Києві +3 вдень та +2 вночі. У Львові +4 вдень та 0 вночі. У Харкові +2 вдень та 0 вночі. В Одесі +8 вдень та +8 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

8 грудня в Україні святкують День благодійності / Фото: Фото з відкритих джерел

8 грудня в Україні святкують День благодійності. Щорічно припадає на другу неділю грудня. Це свято було встановлено Указом Президента України 2007 року з метою популяризації благодійності, привернення уваги суспільства до потреб людей, які потребують допомоги, та розвитку культури благодійності в країні. Благодійність в Україні має глибокі історичні корені, пов’язані з традиціями меценатства. Відомі українські благодійники, як-от Тарас Шевченко, Микола Терещенко та Андрій Шептицький, зробили значний внесок у розвиток освіти, культури та допомогу нужденним.

Також 8 грудня Всесвітній день хорового співу. Припадає на другу неділю грудня. Це свято об’єднує хорові колективи, співаків та шанувальників хорової музики по всьому світу. Його мета — популяризація хорового мистецтва та сприяння миру, солідарності й гармонії через музику. Всесвітній день хорового співу був заснований 1990 року за ініціативи Міжнародної федерації хорової музики (IFCM). Ідея полягала в тому, щоб створити глобальну платформу, яка підкреслює роль музики як інструменту для об’єднання людей незалежно від національності, культури чи релігії.

А ще 8 грудня День мандрівника в часі. Це неофіційне свято, яке присвячене одній з найпопулярніших ідей у науці та фантастиці — подорожам у часі. Воно має на меті надихнути людей замислитися над концепцією часу, парадоксами та можливістю подорожей у минуле чи майбутнє. Ідея Дня мандрівника в часі пов'язана з поширеною популярністю подорожей у часі у літературі, кіно та науці. Конкретного "засновника" цього свята немає, але воно стало поширеним серед фанатів наукової фантастики та ентузіастів науки. Дата 8 грудня не має очевидного історичного підґрунтя, але, можливо, її вибрали як асоціацію із зимовим сезоном, який символізує задумливість і роздуми про час.