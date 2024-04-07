Яке завтра, 8 квітня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 8 квітня, День працівників військових комісаріатів в Україні. Віряни вшановують пам'ять апостолів Іродіона, Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Єрма. До Нового року залишилося 267 днів.

8 квітня 2024 року — понеділок. 775-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

8 квітня в церковному календарі – день пам’яті апостолів Іродіона, Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Єрма. Вони належать до числа 70 апостолів, які були послані Ісусом Христом для проповідування християнства. Іродіон — родич апостола Павла. Він часто подорожував разом з ним, поширюючи християнство на Балканському напівострові.

Апостол Агав володів даром пророцтва. За часів імператора Клавдія він передрік сильний голод і передбачив, що апостол Павло буде страждати у Єрусалимі. Апостол Руф був єпископом у грецькому місті Фіви, а Асинкрит — єпископом у Гирканії (Мала Азія). Апостол Єрм займав катедру в місті Філіпполі, а апостол Флегонт був єпископом у Марафоні.

Що не можна робити 8 квітня

Не слід ходити на риболовлю.

Не можна прибирати в оселі, адже потривожите будинкового.

Заборонено набирати воду з річок та озер, оскільки нарветесь на гнів водяника.

Народні прикмети і традиції на 8 квітня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: вранці по землі стелиться туман — до травня дощів не буде;

ясний і світлий день до настання тепла;

навколо місяця червоні відтінки — чекайте на грозу;

дощить до великого урожаю зернових.

8 квітня вранці по землі стелиться туман — до травня дощів не буде / Фото: Pexels

Наші пращури вірили, що цей день ідеально підходить для укладання шлюбу, адже весілля обіцяє, що сімейне життя буде довгим та щасливим. Якщо цього дня дати обіцянку, то волею-неволею її неодмінно виконаєш.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 8 квітня

Які завтра іменини: Іларіон, Іван, Родіон, Йосип, Ярема, Яків, Лука, Юлія.

Талісманом людини, народженої 8 квітня є авантюрин. Здавна його називали "каменем сонця" і "каменем тонкої любові", тому що вірили, що він прив'язує двох людей. Також вірили, що авантюрин допомагає покращити настрій, віднайти бадьорість духу і ясність розуму.

Цього дня народилися:

1941 рік — українська актриса, співачка Марія Миколайчук;

1966 рік — український музикант, вокаліст, автор текстів, засновник та лідер козак-рок гурту "Гайдамаки" Олександр Ярмола;

1979 рік — український боксер-професіонал В'ячеслав Узелков.

Пам’ятні дати 8 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі за 8 квітня:

1093 рік — монахи Королівства Англія під керівництвом Волкеліна переїжджають до нового храму — Вінчестерського собору;

1271 рік — султан мамелюків Бейбарс І захоплює фортецю госпітальєрів Крак де Шевальє у Сирії;

1513 рік — мореплавець Хуан Понсе де Леон оголошує Флориду володінням Іспанії;

1548 рік — Перу стає територією Іспанії;

1766 рік — в Англії вперше отримують патент на спосіб пожежної евакуації: плетений кошик на шківі та ланцюгу;

1830 рік — Мексика забороняє подальшу колонізацію Техасу американцями;

1853 рік — відкривається перший офіційно зареєстрований шаховий клуб;

1904 рік — Велика Британія і Франція підписують угоду, названу "Сердечною угодою" (Антантою), що закінчує майже тисячолітню історію конфліктів між двома націями;

1930 рік — на київські екрани виходить кінофільм О. Довженка "Земля";

1943 рік — в США заморожується зростання цін і зарплати;

1947 рік — фіксується найбільша пляма на Сонці (до 18 мільярдів квадратних кілометрів);

1971 рік — відбувається перший Всесвітній конгрес циган в Лондоні, який приймає циганський гімн і прапор;

1990 рік — на американському каналі ABC починається прем'єрний показ серіалу "Твін Пікс";

1990 рік — над Івано-Франківською міською радою вперше за радянський період піднімають український національний прапор№

1997 рік — срібний долар 1804 року продається в Нью-Йорку за рекордну суму 1,815 млн доларів;

2005 рік — похорон Папи Римського Івана Павла II, що стає наймасовішою церемоніальною подією в історії людства;

2014 рік — починаються активні бої за Луганський аеропорт під час Війни на сході України.

Погода на 8 квітня

Завтра, 8 квітня, в Києві хмарно, без опадів. У Львові похмуро, опадів не очікується. У Харкові хмарно вдень, вранці та ввечері ясно, без опадів. В Одесі ясно, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві +20 вдень та +10 вночі. У Львові +21 вдень та +9 вночі. У Харкові +21 вдень та +11 вночі. В Одесі +17 вдень та +12 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

8 квітня Міжнародний день конкурсу краси / Фото: Pexels

8 квітня в Україні святкують День працівників військових комісаріатів. Професійне свято. Саме цього дня 1918 року на території сучасної України були засновані військові комісаріати. Вони відповідають за організацію мобілізації, облік та підготовку до служби.

Також 8 квітня Міжнародний день конкурсу краси. Свято було створене 2018 року. Воно вшановує талант та прагнення жінок, які в усьому світі беруть участь в конкурсах краси. Перший конкурс краси було проведено за ініціативи Фінеаса Тейлора Барнума 1854 року. Однак респектабельного статусу така подія здобула лише 1921 року, коли у США було проведено конкурс "Міс Америка".

А ще 8 квітня День карликового бегемота. Вперше свято відсвяткували 2013 року за ініціативи Pygmy Hippo Foundation, яка є некомерційною організацією, що займається збереженням карликових бегемотів. Поки ця подія не є глобальною ініціативою, але вона досить важлива серед інших екологічних заходів.

8 квітня святкують Міжнародний день буддизму. Дату святкування обрали на честь дня народження Будди Шак'ямуні, який був основоположником цього вчення. В Японії свято називається "Фестиваль квітів". Буддизм — релігійно-філософське вчення, яке з'явилося у Давній Індії близько 6 століття до нашої ери.

Також 8 квітня Міжнародний день ромів. Свято було започатковане 1990 року на Всесвітньому конгресі ромів, який пройшов у Польщі. Дату обрали на честь дати проведення першого конгресу. Також цього дня у ромів святкують день коней (прикрашання коней вінками).

8 квітня святкують Міжнародний день фен-шуй. Це давня філософія, яка виникла приблизно 3 тисячі років тому у Китаї. Фен-шуй досить складна система позиціонування будівель і предметів всередині них так, щоб узгодити їх положення з духовними силами.