Яке завтра, 8 липня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

8 липня 2024 року — понеділок. 866-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

8 липня в церковному календарі – день пам’яті святого великомученика Прокопія. Він жив і постраждав за часів імператора Діоклетіана (284-305). Батько святого, знатний римлянин на ім’я Христофор, був християнином, але мати, Феодосія, сповідувала язичництво. Прокопій отримав прекрасну світську освіту і був представлений Діоклітіану. Проте після візії Господа Ісуса Христа під час мандрування до Єгипту, Прокопій став відданим послідовником Христа та оборонцем християн від язичників. Його мучеництво та нескореність віри служили прикладом для багатьох і надихнули інших християн піти на подібний подвиг. Святий Прокопій — мученик, який змінив своє життя радикально після зустрічі з Господом.

Що не можна робити 8 липня

Не варто з'ясовувати стосунки і лаятися.

Не можна починати жодної нової справи.

Заборонено вирушати в далеку дорогу.

Народні прикмети і традиції на 8 липня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: злі бджоли до сильної спеки;

після полудня вийшло сонце — перша половина серпня буде сонячною;

цього дня немає дощу — обов'язково піде дощ на Іллю (20 липня);

після обіду задощило до затяжної негоди.

8 липня злі бджоли до сильної спеки / Фото: Unsplash

Святому Прокопію цього дня обов'язково молилися про позбавлення від хвороб та захисту від різноманітних бід. А ще предки йшли до церкви, щоб освятити там перший сніп жита.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 8 липня

Які завтра іменини: Олександр, Сава, Федір.

Талісманом людини, народженої 8 липня є геліотроп. Мінерал групи кварца. Геліотроп цінувався з давніх часів, вважається, що він здатний підняти гемоглобін.

Цього дня народилися:

1936 рік — український письменник Валентин Чемерис;

1938 рік — український письменник, режисер, політик Лесь Танюк;

1973 рік — український військовик, генерал, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Пам’ятні дати 8 липня

Календар важливих подій в Україні та світі за 8 липня:

52 рік до н. е. — прийнята дата заснування Парижа;

1497 рік — перша морська експедиція з Європи до Індії відпливає з Лісабона на чолі з Васко да Гама;

1573 рік — Булонським едиктом покладають край 4-річній війні французьких католиків і гугенотів;

1592 рік — відбувається битва при Сачхоні між японським і корейським флотами;

1618 рік — за "зачаровування" французької королеви страчують камеристку Марії Медічі;

1654 рік — до Америки прибуває перший єврей Яків Барсімсон;

1659 рік — у битві під Конотопом війська гетьмана Івана Виговського за підтримки Кримського ханату завдають нищівної поразки московським військам Олексія Трубецького;

1796 рік — видають перший паспорт громадянина США;

1889 рік — вперше виходить друком фінансова газета "The Wall Street Journal";

1913 рік — завершуються останні вибори у Галицький крайовий сейм, внаслідок яких кількість українських депутатів збільшується майже вдвічі (з 16 до 31);

1916 рік — указ про мобілізацію на примусові роботи 400 тис. жителів Туркестану і степових областей;

1918 рік — створюють Державний сенат Української Держави — вищу судову інституцію;

2014 рік — збірна Німеччини у півфіналі Чемпіонату світу з футболу перемагає на його полі 5-разового чемпіона світу, фаворита і господаря чемпіонату збірну Бразилії з сенсаційним рахунком 7:1 (5:0 в 1-му таймі), побивши при цьому багато світових футбольних рекордів.

Погода на 8 липня

Завтра, 8 липня, в Києві ясно, без опадів. У Львові безхмарний ранок зміниться на хмарний день, опадів не очікується. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі ясно, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві +31 вдень та +19 вночі. У Львові +30 вдень та +19 вночі. У Харкові +33 вдень та +22 вночі. В Одесі +35 вдень та +25 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

8 липня в Україні і світі святкують Всесвітній день викриття / Фото: Unsplash

8 липня в Україні і світі святкують Всесвітній день викриття. Також відомий як Всесвітній день розкриття інформації. Ця ініціатива запрошує людей та різні організації світу підтримати офіційне визнання світовими урадями позаземної цивілізації. Цей день є частиною руху за правду, який бажає пролити світло на різноманітні проблеми. Головна його мета полягає в тому, щоб надати людям можливість об'єднатися і заявити про своє право на отримання правдивої інформації.

Також 8 липня Міжнародний день міських дзвонарів. Припадає щороку на другий понеділок липня. Цей день був створений для вшанування історичної ролі міських глашатаїв. Багатьох людей може здивувати, що така професія в сучасному світі все ще існує. Міського глашатая або дзвонаря ставили від королівського двору, щоб він привертав увагу публіки на вулиці до декларацій чи офіційних заяв.

А ще 8 липня Всесвітній день боротьби з харчовою алергією. Головна мета цієї важливої події полягає в тому, щоб привернути увагу до вкрай актуальної проблеми поширення захворювання і його профілактики та лікування. Алергія має широке поширення і з огляду на це лікарі наголошують на важливість її профілактики, діагностування та лікування.

8 липня День бодіарту. Це мистецтво розпису оголеного чи напівоголеного тіла. Його засновником та промоутером став художник Енді Голуб з Нью-Йорку. Як наголошує сам автор, це свято є святом самовираження і мистецтва, допомагає зробити світ кращим місцем, дарувати людям позитивні емоції.