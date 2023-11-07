Яке завтра, 8 листопада, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 8 листопада, Всесвітній день піаніста. Віряни святкують Собор Архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних. До Нового року залишилося 53 дні.

8 листопада 2023 року — середа. 623-й день війни в Україні.

Яке завтра, 8 листопада, церковне свято

8 листопада в церковному календарі – Собор Архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних. Свято встановив Лаодикійський собор у IV столітті. Дату обрали не випадково. Адже листопад є дев'ятим місяцем від початку року за старими традиціями (починався в березні). А число "дев'ять" символізує ангельські чини. Восьме число (дата) вказує на "восьмий день", в який за церковними переказами повинен відбутися Собор усіх сил Небесних під час Страшного суду.

У Писанні архангел Михаїл часто повстає у образі "князя", "вождя воїнства Господа". Його зображували як борця проти безбожжя та диявола.

Що не можна робити цього дня

Заборонялося мити голову, бо вважається, що так ви "змиєте" весь розум.

Не дозволяється робити будь-яку роботу в корисних цілях.

Краще утриматися від сварок, лихослів'я.

Народні прикмети і традиції на 8 листопада

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: вранішній мороз вказує на те, що в грудні та січні буде багато снігу;

вранці туман — скоро буде потепління;

вранці іній — до сніжної зими;

теплий та сонячний день вказує на морозну зиму;

на хвойних майже не видно шишок — буде тепла зима.

8 листопада на хвойних майже не видно шишок — буде тепла зима / Фото: Pexels

В народі цей день називали просто "Михайловим" і пов'язували з початком зими. Рано-вранці віряни йшли на службу, під час якої обов'язково ставили свічки за здоров'я живих та упокій мертвих родичів. Також було прийнято замовляти молебень. Цього дня в церквах читають молитви про порятунок держави від ворогів.

Погода на 8 листопада

Завтра, 8 листопада, в Києві хмарно з самого ранку, без опадів. У Львові вранішні хмари розсіються аж увечері, в другій половині дня дощ. У Харкові похмуро, після обіду сильний дощ. В Одесі хмарно, без опадів.

Температура повітря в Києві — +10 вдень та +7 вночі. У Львові — +9 вдень та +5 вночі. У Харкові — +10 вдень та +7 вночі. В Одесі — +18 вдень та +13 вночі.

Пам’ятні дати 8 листопада

Календар важливих подій в Україні та світі за 8 листопада:

1090 рік — митрополит Єфрем освячує Св. Михайлівський собор у Переяславі;

1519 рік — Ернан Кортес прибуває до Теночтітлану;

1620 рік — відбувається битва на Білій Горі поблизу Праги;

1793 рік — Лувр відкривають для публіки;

1867 рік — оперою Олексія Верстовського "Аскольдова могила" розпочинається перший сезон постійний оперний театр у Києві (нині — Національна опера України);

1895 рік — Вільгельм Конрад Рентген винаходить X-промені під час дослідів з електрикою;

1909 рік — відбуваються установчі збори членів Київського товариства повітроплавання;

1918 рік — у Пряшові закарпатські українці створюють Руську Народну Раду;

1923 рік — Гітлер здійснює невдалу спробу путчу в Мюнхені;

1927 рік — закладають Дніпровську гідроелектростанцію потужністю 650 тис. кінських сил;

1935 рік — у Чернігові відкривають Літературно-меморіальний музей М. М. Коцюбинського;

1960 рік — Джон Ф. Кеннеді стає 35-м президентом США;

1975 рік — у Ризі на кораблі "Сторожевой" розпочинається антиурядове повстання;

1988 рік — Джордж Герберт Вокер Буш стає 41-м президентом США;

1997 рік — у Львові відкривають пам'ятник жертвам комуністичних злочинів;

1999 рік — папа Римський Іван Павло II вперше в історії папства відвідує Грузію;

2016 рік — Дональд Трамп стає 45-м президентом США, перемігши Гілларі Клінтон;

2020 рік — взяття Шуші азербайджанськими військами.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 8 листопада

Які завтра іменини: Павло, Михайло, Гаврило, Марфа.

Талісманом людини, народженої 8 листопада, є рубін. До цього каменю ставилися з особливою повагою в Стародавній Індії, називаючи "каменем Сонця". Вогонь рубіна підтримує енергію та цілеспрямованність його власника. Здавна вірили, що він є уособленням життєвого тонусу та здоров'я.

Цього дня народилися:

1050 рік — великий князь київський із династії Рюриковичів Святополк Ізяславич;

1517 рік — князь, козацький отаман Дмитро Байда-Вишневецький;

1938 рік — український вчений, винахідник Володимир Веклич.

Який завтра день в Україні і світі

8 листопада в Україні і світі святкують Всесвітній день піаніста / Фото: Pexels

8 листопада в Україні і світі святкують Всесвітній день піаніста. Історія фортепіано дуже різноманітна. Сучасні класичні виконавці більше зосереджуються на виконанні, записуванні та викладанні, а ось їхні колеги з XIX століття були також відомими як транскриптори та композитори. Серед них Бетховен, Моцарт, Шопен. Фортепіано було винайдено 1700 року Бартоломео Крістофорі і протягом століть воно зазнало чимало трансформацій.

Також 8 листопада День солідарності з інтерсекс-людьми. Його було встановлено для вшанування пам'яті Геркуліна Барбена, інтерсексуала з Франції, який жив у XIX столітті та виступав за захист прав інтерсексуальних людей. Такі люди народжуються із статевими ознаками, які не відповідають типовим бінарним уявленням про жіноче і чоловіче тіло.

А ще 8 листопада Міжнародний день патології. Подія була створена за ініціативи Королівського коледжа патологів RCPath 2014 року. Головна мета цього дня полягає у відзначенні особливого вкладу працівників патологічних і лабораторних медичних служб у вирішенні важливих питань охорони здоров'я.

8 листопада святкують Всесвітній день без Wi-Fi. Свято було створене 2016 року за ініціативи Міжнародної федерації захисників довкілля FAI, яка зареєстрована у Венесуелі. Завдяки цьому дню можна зробити розумове, фізичне та емоційне "перезавантаження", вимкнувши на деякий час Wi-Fi. Ця інноваційна технологія була розроблена 1999 року компаніями Aironet і Nokia. Потім її викупила компанія Cisco.

Також 8 листопада Міжнародний день радіології та День рентгенівських променів. Свято було запропоновано 2012 року за ініціативи Європейського товариства радіологів на честь відкриття рентгенівських променів професором фізики Вільгельмом Рентгеном.

А ще 8 листопада Всесвітній день містобудування (урбанізму). Вперше пропозицію створити таке цікаве свято вніс у 40-х роках минулого століття Карлос Марія делла Паолера, який був професором університету в Буенос-Айресі. А святкування розпочалося вже 1949 року.