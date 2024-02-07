Яке завтра, 8 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

8 лютого 2024 року — четвер. 715-й день війни в Україні.

Яке завтра, 8 лютого, церковне свято

8 лютого в церковному календарі — день пам’яті святого пророка Захарія Серповидця. Народився у родині священника, тому вивчав з ранніх років Слово Боже. Святий отримав прізвисько Серповидець, тому що якось побачив уві сні свиток, який своєю формою нагадував серп. Саме Захарій разом з іншим пророком Агамоном намагався переконати царя Зоровавеля у необхідності відновлення будівництва храму в Єрусалимі. Хоча пророк жив задовго до Ісуса Христа, але пророкував появу Месії серед людей.

Що не можна робити 8 лютого

Не варто проводити будь-які хірургічні операції та інші втручання.

Заборонено лікувати зуби.

Не можна вихвалятися, сваритися і лихословити.

Народні прикмети і традиції на 8 лютого

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: гуси почали купатися в снігу — чекайте на потепління;

домашні тварини ведуть себе неспокійно — буде снігопад;

грім цього дня віщує, що навесні та влітку буде вітряно;

собака валяється в снігу — до тепла;

тиждень холодний — до теплого березня;

морозна погода — весна прийде швидко і буде теплою.

8 лютого собака валяється в снігу до тепла / Фото: Pexels

На Захарія селяни перевіряли серпи та інші інструменти, гострили їх до нового сезону. Всі гострі предмети серед наших предків вважалися надійним захистом від нечистої сили, а тому до них намагалися ставитися з особливою повагою.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 8 лютого

Які завтра іменини: Захар, Макар, Савва, Степан, Федір.

Талісманом людини, народженої 8 лютого, є малахіт. Його здавна вважали каменем здоров'я. Малахіт наповнює свого власника силою та енергією, а тому служить захистом від різних недуг.

Цього дня народилися:

1970 рік — офіцер МВС України, учасник війни на Донбасі, народний депутат України 8-го скликання Юрій Береза;

1971 рік — український громадський активіст, фермер, політв'язень Балух Володимир Григорович;

1982 рік — олімпійська чемпіонка з вільної боротьби Ірина Мерлені.

Пам’ятні дати 8 лютого

Календар важливих подій в Україні та світі за 8 лютого:

1106 рік — великий князь Київський Володимир Мономах складає "Повчання" — перший дидактично-художній твір Київської Русі;

1347 рік — угодою ворожих сторін закінчується громадянська війна у Візантії;

1575 рік — Вільгельм Оранський засновує Лейденський університет;

1587 рік — після 19 років ув'язнення у замку Фотерінгей за звинуваченням у змові проти королеви Англії Єлизавети I страчують колишню шотландську королеву і претендентку на англійський престол Марію Стюарт;

1600 рік — суд інквізиції виносить смертний вирок Джордано Бруно;

1627 рік — перше письмово зафіксоване застосування у гірництві вибухової технології;

1861 рік — сім рабовласницьких південних штатів утворюють Конфедеративні Штати Америки;

1865 рік — Грегор Мендель представляє відкриті ним закони товариству природознавців у Брно;

1879 рік — шотландсько-канадський інженер Сендфорд Флемінг пропонує увести часові пояси, нульовий меридіан та 24-годинний всесвітній формат часу;

1885 рік — опубліковане перше оповідання Бернарда Шоу;

1887 рік — Конгрес США затверджує акт Дауеса;

1914 рік — у Монреалі створюють українське видавництво "Новий Світ";

1915 рік — у Лос-Анджелесі відбувається прем'єра фільму Девіда Ґріффіта "Народження нації", включеного згодом до списку 100 найкращих фільмів усіх часів і народів;

1916 рік — у Цюриху (Швейцарія) група поетів оголошує про появу нової мистецької течії — дадаїзму;

1963 рік — в Іраку в результаті військового перевороту приходить до влади партія Баас;

1964 рік — Beatles прибувають в аеропорт "Кеннеді" й Америку охоплює хвиля бітломанії;

1965 рік — у Британії забороняють рекламу сигарет на телебаченні;

1969 рік — відбувається перший політ найбільшого у світі пасажирського літака Boeing 747 (зараз найбільший — Аеробус A380);

1971 рік — засновують одну з трьох основних фондових бірж США — NASDAQ;

1972 рік — у лондонському Альберт-холі скасовують концерт Френка Заппи та Mothers of Invention, бо деякі їхні пісні були визнають непристойними;

1981 рік — у тисняві на стадіоні "Георгіос Караїскакіс" у Піреї (Греція) гине 21 людина;

1992 рік — Україна встановлює дипломатичні відносини з Ватиканом і Азербайджаном;

1994 рік — Україна приєднується до програми НАТО "Партнерство заради миру";

1997 рік — у Києві створюють партію Християнсько-Народний Союз, яку 2003 року перейменували на Християнсько-Демократичний Союз.

Погода на 8 лютого

Завтра, 8 лютого, в Києві хмарно, вночі можливий дрібний дощ, який закінчиться до ранку. У Львові похмуро, вночі дрібний дощ, який зміниться вранішнім снігом, який до середини дня закінчиться, але ввечері розпочнеться знову і з більшою силою. У Харкові похмуро, без опадів. В Одесі хмарно, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві — +3 вдень та -1 вночі. У Львові — +3 вдень та 0 вночі. У Харкові — +5 вдень та -2 вночі. В Одесі — +11 вдень та +6 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

8 лютого в Україні і світі святкують Міжнародний день шотландського віскі / Фото: Pexels

8 лютого в Україні і світі святкують Міжнародний день шотландського віскі. Це всесвітня подія, яка присвячена насолоді від шотландського віскі та оцінці цього напою. Віскі — національний напій Шотландії, який вважається визнанням її мастерності та культури. Це свято було створене для того, щоб люди з різних куточків світу могли поділитися з іншими своєю любов'ю до шотландського віскі, дізнатися більше про історію створення цього напою. Цікаво знати, що шотландське віскі має понад 500-річну історію.

Також 8 лютого День опери. Свято присвячене вшануванню опери, яка є багатим та досить складним музичним жанром, поєднуючи в собі театр, музику і розповідь. З італійської мови термін "опера" перекладається як "твір". Цей жанр включає різні види, буває опера серйозна, комедійна, легка, а ще напівопера, яка поєднує розмовні діалоги розділами, що схожі на маски.

А ще 8 лютого День пропозиції руки і серця. Хоча це неофіційне, але дуже романтичне свято. Історія його виникнення невідома. Цей особливий день присвячений акту освідчення своїй другій половинці. Особливе значення свято має в Індії, де воно навіть стало важливою частиною культурного святкування кохання.