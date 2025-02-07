Яке завтра, 8 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

8 лютого 2025 року — субота. 1081-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

8 лютого в церковному календарі – день пам’яті святого великомученика Теодора Стратилата. Вінбув видатним військовим командиром і християнським святим. Він жив у IV столітті і служив у римському війську, де здобув повагу та відомість завдяки своїй мужності та військовій доблесті. Незважаючи на свою військову кар'єру, він прийняв християнство та став вірним послідовником віри.

За часів правління імператора Ліцинія, коли проводилися жорстокі переслідування християн, Теодор відкрито висловив свою віру, що призвело до його арешту. Він відмовився зректися християнства та був підданий катуванням. Урешті-решт, він був страчений через обезголовлення, але перед цим він молився і звернувся до своїх мучителів з проханням повірити в Ісуса Христа. Його вшанування почалося відразу після смерті, і він швидко став одним з найбільш шанованих святих в ранньому християнстві. Теодор Стратилат вважається захисником військових і відомий своєю непохитною вірою та мужністю перед обличчям смерті.

Що не можна робити 8 лютого

Не варто лікувати зуби.

Забороняється проводити будь-які хірургічні втручання.

Не можна сваритися, лінуватися і вихвалятися.

Народні прикмети і традиції на 8 лютого

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: гуси купаються в снігу — прийде потепління;

неспокійні домашні тварини до снігопаду;

холодний день до теплого березня;

почути грім — навесні та влітку буде вітряна погода.

8 лютого неспокійні домашні тварини до снігопаду / Фото: Unsplash

Селяни цього дня вже починали гострити різноманітні інструменти для порання на городі і в полі, готуючись до нового сезону. Наші предки з особливою повагою ставилися до всіх гострих предметів, адже вважали їх надійним захистом від нечистої сили.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 8 лютого

Які завтра іменини: Андрій, Олександр, Петро, Семен, Сергій, Степан, Федір.

Талісманом людини, народженої 8 лютого є малахіт. Камінь, який здатний позбавити свого власника різноманітних хвороб. Малахіт також лікує від нічних жахіть, покращує сон.

Цього дня народилися:

1971 рік — український громадський активіст, фермер, політв'язень Володимир Балух;

1981 рік — офіцер Повітряних сил Збройних сил України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну, Герой України (2023) Олексій Коваленко;

1982 рік — олімпійська чемпіонка з вільної боротьби Ірина Мерлені.

Пам’ятні дати 8 лютого

Календар важливих подій в Україні та світі за 8 лютого:

1106 рік — великий князь Київський Володимир Мономах складає "Повчання" — перший дидактично-художній твір Київської Русі;

1347 рік — угодою ворогуючих сторін закінчується громадянська війна у Візантії;

1575 рік — Вільгельмом Оранським засновує Лейденський університет;

1600 рік — суд інквізиції виносить смертний вирок Джордано Бруно;

1627 рік — перше письмово зафіксоване застосування у гірництві вибухової технології;

1861 рік — сім південних штатів утворюють Конфедеративні Штати Америки;

1865 рік — Грегор Мендель представляє відкриті ним закони товариству природознавців у Брно;

1879 рік — шотландсько-канадський інженер Сендфорд Флемінг пропонує увести часові пояси, нульовий меридіан та 24-годинний всесвітній формат часу;

1885 рік — публікують перше оповідання Бернарда Шоу;

1914 рік — у Монреалі створюють українське видавництво "Новий Світ";

1915 рік — у Лос-Анджелесі відбувається прем'єра фільму Девіда Ґріффіта "Народження нації", включеного згодом до списку 100 найкращих фільмів усіх часів і народів;

1916 рік — у Цюриху (Швейцарія) група поетів оголошує про появу нової мистецької течії — дадаїзму;

1928 рік — перше передавання телесигналу через океан — із Лондона до Нью-Йорку;

1963 рік — в Іраку в результаті військового перевороту приходить до влади партія Баас;

1964 рік — Beatles прибувають в аеропорт "Кеннеді" й Америку охоплює хвиля бітломанії;

1965 рік — у Британії забороняють рекламу сигарет на телебаченні;

1969 рік — відбувається перший політ найбільшого у світі пасажирського літака Boeing 747 (зараз найбільший — Аеробус A380);

1971 рік — засновують одну з трьох основних фондових бірж США — NASDAQ;

1972 рік — у лондонському Альберт-голі скасовують концерт Френка Заппи та Mothers of Invention, бо деякі їхні пісні були визнані непристойними;

1981 рік — у тисняві на стадіоні "Георгіос Караїскакіс" у Піреї (Греція) гине 21 людина;

1992 рік — Україна встановлює дипломатичні відносини з Ватиканом і Азербайджаном;

1994 рік — Україна приєднується до програми НАТО "Партнерство заради миру";

1997 рік — у Києві створюють партію Християнсько-Народний Союз, яку 2003 року було перейменовано на Християнсько-Демократичний Союз.

Погода на 8 лютого

Завтра, 8 лютого, в Києві сонячно, без опадів. У Львові похмуро до кінця дня, ввечері небо очиститься від хмар, опадів не передбачається. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі похмуро, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві -1 вдень та -4 вночі. У Львові +1 вдень та -4 вночі. У Харкові -2 вдень та -7 вночі. В Одесі -1 вдень та -3 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

8 лютого Всесвітній день кіно / Фото: Unsplash

8 лютого в Україні і світі святкують Міжнародний день шотландського віскі. Шотландський віскі має багатовікову історію, адже його виробництво в Шотландії документально підтверджене ще від 1494 року. Віскі став не лише частиною культури цієї країни, а й її гордістю, оскільки Шотландія є світовим лідером з виробництва та експорту цього напою. Свято започатковане ентузіастами віскі, щоб популяризувати культуру його споживання, розповідати про різноманітність смаків та методи виробництва.

Також 8 лютого День пропозиції руки та серця. Це особлива дата, яка є частиною так званого тижня кохання перед Днем святого Валентина. Це неофіційне, але популярне свято, особливо в романтичних культурах. День пропозиції 8 лютого – це ідеальна нагода освідчитися своїй коханій людині перед Днем закоханих. Він символізує початок нового етапу у стосунках і дає можливість зробити пропозицію у святковій атмосфері.

А ще 8 лютого Всесвітній день кіно. Припадає на другу суботу лютого. Свято було започатковане Американською академією кінематографічних мистецтв і наук 2020 року, напередодні 92-ї церемонії вручення премії "Оскар". Метою було відсвяткувати здатність кіно об'єднувати, надихати та розважати людей по всьому світу. Всесвітній день кіно — чудова нагода віддати шану мистецтву кінематографа та насолодитися магією фільмів разом з іншими шанувальниками по всьому світу. Перший Всесвітній день кіно зібрав понад 10 мільйонів органічних переглядів та понад 500 000 взаємодій у соціальних мережах, що свідчить про глобальну любов до кіно.