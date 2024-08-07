Яке завтра, 8 серпня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

8 серпня 2024 року — четвер. 897-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

8 серпня в церковному календарі – день пам’яті святого ісповідника Еміліяна. Він був візантійським святим і сповідником, який жив у першій половині IX століття. Він був єпископом міста Кизика за правління імператора Лева V Вірменина (813-820), відомого своїми іконоборчими поглядами.

Еміліян твердо виступав проти імператорського едикту, який забороняв вшановування святих образів. Він вважав, що питання про іконопочитання повинні вирішуватися лише в Церкві духовними особами, а не в царському палаці. За свою непохитну позицію його було заслано з Кизика, де він і завершив своє життя як святий сповідник.

Що не можна робити 8 серпня

Не можна ображати близьких, сваритися і лаятися.

Не варто займатися домашніми справами чи брати до рук гострі предмети.

Заборонено скаржитися на свою долю.

Народні прикмети і традиції на 8 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: на горобині багато ягід — заморозки прийдуть рано;

вранці іній — чекайте на великий урожай наступного року;

яка погода цього дня, таким буде і січень;

погожа погода — до сонячного і теплого вересня;

дощить — так буде продовжуватися до бабиного літа.

8 серпня на горобині багато ягід — заморозки прийдуть рано / Фото: pixabay.com

В давнину в цей період традиційно збирали ягоди та гриби, а потім пекли пироги. До хати обов'язково запрошували гостей. Існувало повір'я, чим більше людей збереться в будинку, тим більше буде в ньому щастя.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 8 серпня

Які завтра іменини: Герман, Григорій, Омелян, Йосип, Леонід, Мирон, Мойсей, Микола, Федір.

Талісманом людини, народженої 8 серпня є аквамарин. Камінь був оберегом моряків. Існувала навіть легенда, що аквамарин подарував сам бог моря Посейдон.

Цього дня народилися:

1949 рік — український поет, перекладач, літературний критик, журналіст, член Національної спілки письменників України Василь Чубур;

1986 рік — українська тенісистка, заслужений майстер спорту Катерина Бондаренко;

1989 рік — український футболіст, півзахисник Тарас Степаненко.

Пам’ятні дати 8 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі за 8 серпня:

449 рік — скликанють другий Ефеський собор;

1648 рік — яничари скидають з престолу і страчують душевнохворого османського султана Ібрагіма;

1786 рік — Мішель Паккар першим піднімається на найвищу вершину Європи — Монблан;

1815 рік — Наполеон вирушає на заслання на острів Святої Єлени;

1899 рік — американець А. Маршалл отримує патент на холодильник;

1949 рік — у Страсбурзі відбувається перша сесія Ради Європи;

1965 рік — у Шешорах (Івано-Франківська область) відбувається мітинг з нагоди відкриття пам'ятника Тарасові Шевченку;

1974 рік — президент США Річард Ніксон оголошує, що йде у відставку в зв'язку з Вотергейтським скандалом;

1998 рік — американець Майкл Кірні стає наймолодшим магістром наук (у біохімії) — диплом він отримав у віці 14 років 8 місяців;

2000 рік — учені Великої Британії, США й Італії офіційно оголошують про початок дослідів з клонування людини;

2004 рік — вводять в дію другий енергоблок Хмельницької АЕС;

2012 рік — президент України Віктор Янукович підписує антиукраїнський Закон про мови Колесніченка-Ківалова;

2017 рік — компанія Coca-Cola встановлює перший в історії тривимірний білборд.

Погода на 8 серпня

Завтра, 8 серпня, в Києві хмарно з проясненнями, вдень очікується дрібний дощ. У Львові хмарно, без опадів. У Харкові вранці та ввечері ясно, вдень небо затягнуть хмари, після обіду дрібний дощ. В Одесі ясно, без опадів.

Температура повітря в Києві +26 вдень та +18 вночі. У Львові +26 вдень та +15 вночі. У Харкові +27 вдень та +17 вночі. В Одесі +28 вдень та +22 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

8 серпня Всесвітній день кішок / Фото: Unsplash

8 серпня в Україні святкують День військ зв’язку ЗСУ. Це свято було засновано указом президента Леоніда Кучми 1 лютого 2000 року. Цей день присвячений військовим-зв’язківцям, які забезпечують надійний зв’язок між підрозділами Збройних Сил України, що є критично важливим для успішного виконання бойових завдань. Війська зв’язку також відіграють важливу роль у кібербезпеці, захищаючи українські мережі від кібератак.

Також 8 серпня Всесвітній день кішок. Це свято було започатковане 2002 року Міжнародним фондом захисту тварин (Animal Welfare) з метою привернути увагу до важливості кішок у житті людей та підвищити обізнаність про їх захист. Свято є чудовою нагодою для власників кішок та любителів цих тварин показати свою любов і турботу.

А ще 8 серпня День цифрового кочівника. Це свято присвячене зростаючій спільноті віддалених працівників, які обрали стиль життя, що поєднує роботу та подорожі. Цифрові кочівники працюють з будь-якого місця, де є доступ до інтернету, що дозволяє їм подорожувати світом і водночас виконувати свої професійні обов’язки. Цей спосіб життя надає багато переваг, таких як гнучкість, можливість знайомитися з новими культурами та людьми, а також уникати традиційних офісних обмежень.

8 серпня святкують Міжнародний день альянсів. Це свято присвячене визнанню та просуванню сили союзництва у всьому світі. Воно було засноване 2023 року і має на меті сприяти інклюзивності, будувати мости підтримки та взаєморозуміння між різними спільнотами.

Також 8 серпня День народження холодильника. Цей день присвячений винаходу холодильника, який значно змінив побут людей по всьому світу. Перший патент на холодильник отримав американський винахідник Альберт Маршалл 8 серпня 1899 року. Його пристрій працював на дровах, вугіллі та газі, і коштував більше, ніж автомобіль "Форд".

А ще 8 серпня Міжнародний день альпінізму. Це свято присвячене всім, хто любить гори, пригоди та виклики, які вони приносять. Дата свята вибрана не випадково. Саме 8 серпня 1786 року швейцарці Мішель-Габріель Паккард і Жак Бальм стали першими людьми, які підкорили найвищу вершину Альп — Монблан, висотою 4810 метрів. Цей подвиг став символом мужності та витривалості, які є невід’ємними якостями альпіністів.

8 серпня святкують Міжнародний день офтальмології. Це свято було започатковане 2004 року на честь дня народження відомого хірурга-офтальмолога Святослава Федорова. Він відомий своїми новаторськими досягненнями в галузі офтальмології, зокрема створенням штучного кришталика та проведенням експериментальних операцій з його імплантації.