Яке завтра, 8 травня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 8 травня, День пам’яті та примирення. Віряни вшановують пам'ять Іоана Богослова. До Нового року залишилося 237 днів.

8 травня 2024 року — середа. 805-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

8 травня в церковному календарі — день пам’яті Іоана Богослова.Також відомий, як Іоан Зеведеєв, є одним із дванадцяти апостолів Ісуса Христа і єдиним, який помер природною смертю. Він був сином Зеведея і братом апостола Якова. Іоан мав прізвисько "Богослов" через свої глибокі богословські твори і вважається автором кількох книг Нового Завіту, включаючи Євангеліє від Іоана, три послання Іоанна та Одкровення Іоана Богослова.

Іоан Богослов також відомий як "учень, якого любив Ісус", і часто зображується на іконах у поважному віці, у червоному одязі, з пером і книжкою в руках, а поруч з ним зазвичай присутній ангел або орел. Він був одним з трьох апостолів, які були найближчими до Ісуса, разом з Петром і його братом Яковом.

Що не можна робити 8 травня

Не можна сваритися та лихословити.

Заборонено нарікати на долю.

Не варто розповідати про свої сни.

Народні прикмети і традиції на 8 травня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: дощ — до великого врожаю грибів;

місяць у серпанку — до погіршення погоди;

цвіте рясно черемха — буде сире літо;

хмари збилися в одну купу — до негоди.

8 травня дощ до великого врожаю грибів / Фото: Unsplash

Віряни моляться Іоану Богослову, щоб врятуватися від отруєння, тому що, коли його хотів отруїти імператор, то отрута не подіяла на апостола.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 8 травня

Які завтра іменини: Арсеній, Іван, Станіслав.

Талісманом людини, народженої 8 травня, є жадеїт. Протягом років різні народи приписували йому магічні властивості. Наприклад, вірили, що жадеїт допомагає нормалізувати кров'яний тиск.

Цього дня народилися:

1917 рік — видатний український художник-сценограф, педагог Данило Лідер;

1952 рік — український педагог, доктор педагогічних наук Олег Михайличенко;

1962 рік — український письменник, лавреат малої Шевченківської премії 1997 року Олесь Ульяненко.

Пам’ятні дати 8 травня

Календар важливих подій в Україні та світі за 8 травня:

1541 рік — іспанський конкістадор і мандрівник Ернандо де Сото відкриває річку Міссісіпі, котру він назвав Річка Святого Духа;

1660 рік — Карла II проголошують королем Англії, що закінчило 11-літню громадянську війну;

1794 рік — страчують на гільйотині 51-річного французького хіміка Антуана Лорана Лавузьє, вся вина котрого перед "революційним народом" полягала в тому, що він працював у Генеральному відкупі, установі, що збирала податки;

1847 рік — шотландський винахідник зі Стонгейвена Роберт Томсон (1822—1873) отримує патент на гумову камеру для коліс;

1886 рік — доктор Джон Пембертон з Атланти вперше продає свій лікувальний еліксир, сьогодні його продають по всьому світу під назвою "Coca-Cola";

1900 рік — Андрей (Шептицький) стає митрополитом Львівським;

1926 рік — відбувається перший авіапереліт над північним полюсом;

1933 рік — Магатма Ґанді починає голодний страйк проти британського панування в Індії;

1947 рік — Франція виходить зі складу Міжнародного валютного фонду;

1951 рік — Іван Драч публікує свій перший вірш;

1953 рік — перший французький конвертоплан Сюд-Вест SO 1310 "Фарфаде" здійснює перший політ як гелікоптер;

1962 рік — у Лондоні прииняють ходити останні тролейбуси;

1994 рік — Азербайджан приєднується до договору про припинення вогню в Карабаху.

Погода на 8 травня

Завтра, 8 травня, в Києві хмарно, можливий дрібний дощ. У Львові хмарно з проясненнями, без опадів. У Харкові похмуро, можливий дощ. В Одесі хмарно з проясненнями, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві — +17 вдень та +10 вночі. У Львові — +14 вдень та +8 вночі. У Харкові — +17 вдень та +11 вночі. В Одесі — +16 вдень та +12 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

8 травня в Україні і світі святкують День пам’яті та примирення / Фото: Unsplash

8 травня в Україні і світі святкують День пам’яті та примирення. Цей день присвячений пам’яті жертв Другої світової війни і є частиною міжнародного вшанування. Він був встановлений згідно з законом України "Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років".

Цей день має на меті вшанувати пам’ять всіх жертв війни, а також нагадати про важливість примирення та миру. Україна долучилася до європейської традиції відзначення перемоги над нацизмом, визнаючи внесок усіх борців проти нацизму та вшановуючи пам’ять загиблих. Символом цього дня є червоний мак, який є міжнародним символом пам’яті жертв усіх військових і цивільних збройних конфліктів.

2023 року, Україна зустріла цей день у контексті повномасштабної збройної агресії, що нагадало про важливість пам’яті та необхідність боротьби за мир. Заходи, пов’язані з цим днем, включали покладання квітів, урочисті збори, тематичні заходи в навчальних закладах, а також молебні та служби в храмах на згадку про загиблих.

Також 8 травня Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Ця дата обрана на честь дня народження Жана-Анрі Дюнана, засновника Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) і першого лауреата Нобелівської премії миру. День є важливим для вшанування принципів Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, який включає близько 97 мільйонів добровольців по всьому світу.

А ще 8 травня святкують Всесвітній день фасіліті-менеджменту. Щорічно святкують у другу середу травня і визнає життєво важливу роль фахівців з управління експлуатацією будівель і споруд. Це професіонали, які забезпечують, щоб будівлі та послуги відповідали потребам людей, які в них працюють і відвідують їх щодня.

8 травня Міжнародний день боротьби з таласемією. Цей день був заснований Міжнародною федерацією таласемії (Thalassaemia International Federation, TIF) і спрямований на просування кращих методів лікування та догляду за хворими.

Також 8 травня Всесвітній день боротьби з раком яєчників. Подія має на меті підвищення обізнаності про рак яєчників, його симптоми та ризики для жінок у всьому світі. Рак яєчників часто називають "тихим вбивцею", оскільки він може не мати виражених симптомів на ранніх стадіях, що ускладнює його своєчасне виявлення.

А ще 8 травня День вільної торгівлі. Він присвячений просуванню та захисту політики вільної торгівлі. Цей день підкреслює важливість вільної торгівлі для економічного зростання, створення робочих місць і покращення рівня життя. Він також сприяє усуненню бар’єрів у торгівлі та створенню рівних умов для бізнесу в усьому світі.

8 травня святкують Всесвітній день віслюка. Цей день був започаткований із метою вшанування віслюків, які відіграли важливу роль у житті людей протягом історії. Віслюки були одними з перших тварин, яких люди почали використовувати для перевезення вантажів, і вони працювали на будівництві єгипетських пірамід. Вони завжди виконували важку роботу з гордістю і витривалістю.