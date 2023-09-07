Яке завтра, 8 вересня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 8 вересня, День медсестри відділень дитячої гематології та онкології в Україні. Віряни святкують Різдво Пресвятої Богородиці (в народі –Друга Пречиста). До Нового року залишилося 114 днів.

8 вересня 2023 року – п'ятниця. 562-й день війни в Україні.

Яке завтра, 8 вересня, церковне свято

8 вересня в церковному календарі – Різдво Пресвятої Богородиці або Друга Пречиста. Народилася Діва Марія в Назареті у благочестивій родині, яка походила від Давида. Мати Анна та батько Іоаким довгий час мріяли про дітей, але залишалися бездітними. Якось вони молилися Богу, щоб той подарував їм дитину. Вони навіть дали обітницю, що віддадуть дитя на служіння до храму. І ось подарував Господь їм дівчинку, яку назвали Марією. Про народження дитини сповістив Анну архангел Гавриїл.

Що не можна робити цього дня

Не можна ображати одне одного, сваритися, лихословити.

Небажано вживати м'ясні страви та алкоголь.

Не можна тримати образу на рідних.

Народні прикмети і традиції на 8 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: яка погода, такою буде вся осінь;

чим більше на цибулі лушпиння, тим суворішою буде зима;

світанок чи захід сонця яскраво-червоні – до дощової та вітряної погоди;

вранці на траві іній – буде негода;

на деревах багато павутини – чекайте на тепло;

низько летять перелітні птахи – буде похолодання.

8 вересня – чим більше на цибулі лушпиння, тим суворішою буде зима / Фото: Pexels

Бездітні жінки, які мріють завагітніти, моляться цього дня Пречистій Діві Марії, щоб вона замовила перед Богом слівце. Також ідуть на служіння до храму, а після цього обов'язково дають милостиню жебракові.

Погода на 8 вересня

Завтра, 8 вересня, в Києві вранці хмари, але вони протримаються недовго, вдень і ввечері ясно, без опадів. У Львові ясна погода, опадів не передбачається. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі ясно, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві – +21 вдень та +13 вночі. У Львові – +23 вдень та +13 вночі. У Харкові – +21 вдень та +11 вночі. В Одесі – +25 вдень та +19 вночі.

Пам’ятні дати 8 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 8 вересня:

70 рік – римські війська Тита Флавія здобули Єрусалим, знищили місто і Другий Єрусалимський храм;

1296 рік – у Флоренції відбувається урочиста церемонія закладання собору Санта-Марія-дель-Фйоре (собор Діви Марії з квіткою);

1504 рік – у Флоренції на площі Сіньйорії встановлюють 5-метрову статую "Давид" роботи Мікеланджело Буонарроті;

1522 рік – завершують першу навколосвітню подорож, почату під керівництвом Фернана Магеллана;

1529 рік – османські війська беруть Буду (Королівство Угорщина);

1664 рік – Нова Голландія, нідерландська колонія в Північній Америці (сучасні штати Нью-Йорк, Нью-Джерсі та Делавер), цілковито переходить під контроль англійців;

1760 рік – останній французький генерал-губернатор Канади Водрейль здає Монреаль британцям;

1791 рік – у паризькому Луврі художники вперше виставляють на огляд свої картини;

1796 рік – Наполеон розбиває австрійців у битві біля Бассано (Ломбардія);

1886 рік – засновано Йоганнесбург, нині найбільше місто ПАР;

1888 рік – відбувається перший матч Англійської футбольної ліги;

1914 рік – біля села Воля-Висоцька (тепер Жовківський район, Львівська область) штабскапітан Петро Нестеров здійснює перший в історії повітряний таран, під час якого гине і він, і екіпаж австрійського літака;

1919 рік – поет Ґабріеле д'Аннунціо на чолі загону італійських націоналістів захоплює місто Фіуме (Королівство Сербів, Хорватів і Словенців) і проголошує його незалежною "Республікою Фіуме";

1943 рік – король Віктор Еммануїл III оголошує про капітуляцію Королівства Італія перед військами союзників;

1952 рік – виходить перше книжкове видання повісті Ернеста Гемінґвея "Старий і море";

1989 рік – у Києві засновують Народний рух України за перебудову;

1991 рік – у Києві реєструють найвищу температуру повітря 32 °C для цього дня року;

1993 рік – створюють Всесвітню організацію міст культурної спадщини ЮНЕСКО;

2005 рік – президент України Віктор Ющенко своїми указами відправляє у відставку уряд Юлії Тимошенко, а також звільняє із займаних посад секретаря Ради національної безпеки й оборони України Петра Порошенка, голову СБУ Олександра Турчинова, президента Національної телекомпанії України Тараса Стецьківа та голову Державної митної служби Володимира Скомаровського.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 8 вересня

Які завтра іменини: Адріян, Віктор, Георгій (Юрій), Дмитро, Петро, Роман, Наталія, Марія.

Талісманом людини, народженої 8 вересня, є перли. Це каміння органічного походження, яке вже близько чотирьох тисяч років зараховують до коштовностей. Здавна вірили, що перли допомагають позбавити проблем із шлунком.

Цього дня народилися:

1896 рік – український письменник доби Розстріляного Відродження Олександр Соколовський;

1916 рік – український архітектор Григорій Слуцький;

1953 рік – оперна співачка, народна артистка України Лідія Забіляста.

Який завтра день в Україні і світі

8 вересня – Міжнародний день грамотності / Фото: Pexels

8 вересня в Україні святкують День медсестри відділень дитячої гематології та онкології. Щорічно в Україні близько тисячі дітей отримують страшний діагноз онкологія. За такої статистики важко переоцінити важку працю медсестер, які щодня зустрічаються з цими страшними хворобами.

Також 8 вересня Всесвітній день боротьби з муковісцидозом. Щорічна подія, яка покликана підвищити обізнанність людей про муковісцидоз, його симптоми та методи боротьби. Муковісцидозом називають прогресивне хронічне захворювання, яке насамперед уражає легені, підшлункову залозу та інші важливі органи. Захворювання спричинюють мутації гена регулятора трансмембранної провідності муковісцидозу (CFTR), що призводить до дисфункції білка CFTR, через що слиз стає липким і густим.

А ще 8 вересня День Шнобелівської премії. Це гумористичний і нетрадиційний аналог популярної Нобелівської премії. Щорічно від 1991 року її присуджує журнал наукового гумору “Аннали неймовірних досліджень”, відзначаючи дослідження, які спочатку змушують людей сміятися, а вже потім замислюватися.

8 вересня святкують Міжнародний день солідарності журналістів. Подія була затверджена 1958 року під час 4-го зібрання профільної організації. Дату обрали на честь Юліуса Фучика. Він був журналістом, театральним і літературним оглядачем, активним діячем комуністичної партії Чехословаччини, якого заарештувало гестапо 1942 року. 8 вересня наступного року його було страчено.

Також 8 вересня Всесвітній день фізіотерапевта. Свято запровадили 1951 року за ініціативи Міжнародної конфедерації фізіотерапії. До її складу входить понад 300 тисяч професіоналів з більш ніж 100 країн світу. Україна стала членом конфедерації 2010 року.

А ще 8 вересня Міжнародний день грамотності. Свято було створене за ініціативи ЮНЕСКО. Перші відомі форми писемності датовані приблизно 3500-3000 роками до нашої ери. Проте серед людей грамотність тривалий час була обмеженим явищем, тісно пов'язаним із суспільним становищем. Зазвичай лише ті люди, які належали до вищих соціальних прошарків, вміли читати. Деякі релігії активно сприяли розвитку грамотності. Наприклад, в ісламських країнах обов'язковим для кожної людини було самостійне читання Корану.