Яке завтра, 8 вересня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

8 вересня 2024 року — неділя. 928-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

8 вересня в церковному календарі – Різдво Пресвятої Богородиці. Також відоме як Друга Пречиста або Осенини, є християнським святом, яке присвячене народженню Діви Марії, матері Ісуса Христа. Згідно з переказами, Марія народилася в Назареті від благочестивих батьків Іоакима та Анни, які довго молилися про дитину. Її народження стало великим благословенням для всього людства, адже через неї в світ прийшов Ісус Христос. Це свято є одним з дванадесятих свят і має велике значення для християн, підкреслюючи роль Марії як великої праведниці та заступниці людей. Цього дня віряни моляться, відвідують богослужіння та дотримуються різних традицій, пов’язаних з цим святом.

Що не можна робити 8 вересня

Не слід лаятися, сваритися, ображати інших.

Не тримайте образу на інших.

Забороняється вживати м'ясні страви.

Народні прикмети і традиції на 8 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: перелітні птахи низько летять — чекайте на похолодання;

багато павутини на деревах — буде тепла погода;

на траві вранці іній — до негоди;

захід сонця та/або світано червоного кольору — буде вітряна та дощова погода;

чим більше на цибулі лушпиння, тим суворішою буде зима.

8 вересня багато павутини на деревах — буде тепла погода / Фото: Unsplash

Цього дня бездітні жінки, які мріють про дитину, моляться Пречистій Діві Марії. Також в храмах проводяться богослужіння, після яких віряни повинні обов'язково подати милостиню жебракам.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 8 вересня

Які завтра іменини: Іван, Георгій, Марія.

Талісманом людини, народженої 8 вересня є перли. Камінь органічного походження, який утворюється в раковинах молюсків. Здавна вірили, що перли здатні відновлювати ШКТ та зір.

Цього дня народилися:

1947 рік — український агропідприємець, Герой України Олексій Вадатурський;

1953 рік — оперна співачка, народна артистка України Лідія Забіляста;

1975 рік — офіцер Збройних сил України, учасник російсько-української війни, Герой України (посмертно) Андрій Жованик.

Пам’ятні дати 8 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 8 вересня:

70 рік — римські війська Тита Флавія здобувають Єрусалим, знищують місто і Другий Єрусалимський храм;

1296 рік — у Флоренції відбувається урочиста церемонія закладання собору Санта-Марія-дель-Фйоре (собор Діви Марії з квіткою);

1504 рік — у Флоренції на площі Сіньйорії встановлюють 5-метрову статую "Давид" роботи Мікеланджело Буонарроті;

1522 рік — завершено першу навколосвітню подорож, почату під керівництвом Фернана Магеллана. Із 5 кораблів Магеллана назад повертається лише один — під командою Хуана Елькано;

1529 рік — османські війська беруть Буду (Угорське королівство);

1664 рік — Нова Голландія, нідерландська колонія в Північній Америці (сучасні штати Нью-Йорк, Нью-Джерсі та Делавер), цілковито переходить під контроль англійців;

1760 рік — останній французький генерал-губернатор Канади Водрейль здає Монреаль британцям;

1791 рік — у паризькому Луврі художники вперше виставляють на огляд свої картини;

1796 рік— Наполеон розбиває австрійців у битві біля Бассано (Ломбардія);

1886 рік — засновують Йоганнесбург, нині найбільше місто ПАР;

1888 рік — відбувається перший матч Англійської футбольної ліги;

1951 рік — у Сан-Франциско представники 48 країн підписують мирний договір з Японією за підсумками Другої світової війни;

1952 рік — виходить перше книжкове видання повісті Ернеста Гемінґвея "Старий і море";

1989 рік — у Києві засновують Народний рух України за перебудову;

1993 рік — створюють Всесвітню організацію міст культурної спадщини ЮНЕСКО;

2005 рік — Президент України Віктор Ющенко своїми указами відправляє у відставку уряд Юлії Тимошенко, а також звільняє із займаних посад секретаря Ради національної безпеки і оборони України Петра Порошенка, голову СБУ Олександра Турчинова, президента Національної телекомпанії України Тараса Стецьківа та голову Державної митної служби Володимира Скомаровського.

Погода на 8 вересня

Завтра, 8 вересня, в Києві ясна погода, без опадів. У Львові похмурий ранок, але день та вечір безхмарні, опадів не очікується. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі ясна погода, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві +27 вдень та +16 вночі. У Львові +26 вдень та +15 вночі. У Харкові +27 вдень та +14 вночі. В Одесі +24 вдень та +19 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

8 вересня Всесвітній день журавля / Фото: Unsplash

8 вересня в Україні святкують День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості. Щорічно припадає на другу неділю вересня. Це професійне свято було встановлено 1993 року Указом Президента України № 302/9312. Цей день присвячений працівникам, які працюють у нафтовій, газовій та нафтопереробній галузях, визнаючи їхній внесок у розвиток економіки та енергетичної незалежності країни. Традиційно в цей день проводяться урочисті заходи, нагородження найкращих працівників та інші святкові події.

Також 8 вересня Всесвітній день боротьби з муковісцидозом. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про муковісцидоз, його симптоми, методи лікування та поточні дослідження, спрямовані на пошук ліків. Муковісцидоз — це рідкісне генетичне захворювання, яке вражає легені, підшлункову залозу та інші органи. Воно спричинене мутаціями в гені CFTR, що призводить до утворення густого та липкого слизу, який блокує дихальні шляхи та інші протоки. Це може викликати серйозні інфекції, запалення та інші ускладнення.

А ще 8 вересня Всесвітній день журавля. Припадає на другу неділю вересня. Мета цього дня — привернути увагу до проблем, з якими стикаються ці граціозні птахи, багато з яких знаходяться на межі зникнення. Ідея відзначати цей день виникла у Сполучених Штатах 2002 року, коли вчені-екологи намагалися врятувати один з видів американського журавля. Вони підкладали його яйця до гнізд інших птахів, щоб забезпечити безпечне гніздування. Цей день став символом зусиль з охорони природи та збереження журавлів по всьому світу.

8 вересня святкують Міжнародний день солідарності журналістів. Це свято було засноване 1958 року на IV конгресі Міжнародної організації журналістів (МОЖ), найстарішого та найбільшого міжнародного журналістського об’єднання. Дата вибрана не випадково: саме 8 вересня 1943 року в Берліні був страчений чехословацький журналіст Юліус Фучик, який став символом боротьби за свободу слова. Навіть у нацистських катівнях він продовжував писати, і його книга "Репортаж з петлею на шиї" стала відомою у всьому світі.

Також 8 вересня День пам'яті жертв фашизму. Припадає на другу неділю вересня. Його було започатковано 1962 року, щоб вшанувати пам’ять мільйонів людей, які загинули під час Другої світової війни внаслідок фашистських режимів. Цей день обрано не випадково, адже вересень пов’язаний з двома важливими датами: початком Другої світової війни 1 вересня 1939 року та її завершенням 2 вересня 1945 року. У цей день вшановують пам’ять як військових, так і мирних жителів, які стали жертвами війни, голоду, хвороб та репресій.

А ще 8 вересня Всесвітній день фізіотерапії та День фізіотерапевта. Це свято було започатковано 1996 року Міжнародною конфедерацією фізіотерапії (World Physiotherapy) під час конгресу в Копенгагені. Основна мета цього дня — підвищити обізнаність про важливість фізіотерапії та роль фізіотерапевтів у підтримці здоров’я та якості життя людей. Щороку обирається певна тема, яка стає центральною для заходів та кампаній. 2024 року основна увага приділяється болю в попереку та ролі фізіотерапії в його лікуванні та профілактиці.

8 вересня святкують День медсестри відділень дитячої гематології та онкології. Це свято присвячене медичним сестрам, які працюють з дітьми, що страждають на гематологічні та онкологічні захворювання. Цей день є нагодою висловити вдячність медичним сестрам за їхню важку та самовіддану працю. Вони щодня стикаються з великими фізичними та емоційними навантаженнями, допомагаючи маленьким пацієнтам та їхнім родинам у боротьбі з важкими хворобами. Їхня робота включає не лише медичну допомогу, але й моральну підтримку, що є надзвичайно важливим для дітей та їхніх близьких.

Також 8 вересня Міжнародний день грамотності. Це свято було започатковано ЮНЕСКО 1966 року на підставі рекомендації Всесвітньої конференції міністрів освіти з ліквідації неграмотності, що відбулася в Тегерані у вересні 1965 року. Основна мета цього дня — підвищити обізнаність про важливість грамотності для кожної людини та суспільства в цілому. Грамотність є ключовим фактором для досягнення сталого розвитку, зменшення бідності та забезпечення рівних можливостей для всіх.