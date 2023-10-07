Яке завтра, 8 жовтня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 8 жовтня, День юриста, День художника та День працівників санітарно-епідеміологічної станції в Україні. Віряни вшановують пам'ять Пелагії Антіохійської. До Нового року залишилося 84 дні.

8 жовтня 2023 року — неділя. 592-й день війни в Україні.

Яке завтра, 8 жовтня, церковне свято

8 жовтня в церковному календарі – день пам’яті Пелагії Антіохійської. Жила вона в III столітті і відрізнялася надзвичайною красою. До прийняття християнства вона вела досить розпусне життя — була блудницею та танцівницею. Якось на Собор в Антіохії з'їхалося чимало єпископів, серед яких був Нонн. Побачив він Пелагію і був вражений її безсоромністю настільки, що цілу ніч молився про спасіння душі дівчини.

Наступного ранку невідома сила привела Пелагію до храму, де її дуже вразило богослужіння. Дівчина вирішила звернутися до єпископа Нонни з проханням хрестити її. Вона стала християнкою, роздала все своє майно бідним та прийняла чернечий постриг під виглядом юнака.

Що не можна робити в цей день

Категорично заборонялося вести пусті розмови, тому що в житті виникне низка проблем.

Краще до самого заходу не розповідати про поганий сон, якщо він наснився в ніч на 8 жовтня.

Не можна байдикувати і лежати в ліжку.

Народні прикмети і традиції на 8 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: низько пливуть хмари до морозу;

яскраво сяють зірки — буде хороша погода, тьмяні — чекайте на негоду;

навколо сонця з'явився туманний ореол, найближчими днями буде суха і ясна погода;

з берези ще не все листя опало, на зиму можна ще не чекати.

8 жовтня з берези ще не все листя опало, на зиму можна ще не чекати / Фото: Pexels

Саме в цей день селяни починали думати про те, що будуть носити взимку, тому переглядали і латали одяг. Поступово ставало все холодніше. В народі вірили, що людина, яка народилася цього дня, стане чудовим майстром взуття.

Погода на 8 жовтня

Завтра, 8 жовтня, в Києві хмарно до вечора, коли проясніє, без опадів. У Львові похмуро, опадів не очікується. У Харкові хмарна погода буде спостерігатися до вечора, без опадів. В Одесі ясний ранок та день, ввечері похмуро, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві +14 вдень та +9 вночі. У Львові +19 вдень та +11 вночі. У Харкові +15 вдень та +9 вночі. В Одесі +21 вдень та +12 вночі.

Пам’ятні дати 8 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 8 жовтня:

1085 рік — у Венеції освячують Собор Святого Марка;

1596 рік — підписують Берестейську унію, створюють греко-католицьку Церкву;

1886 рік — Харківська міська публічна бібліотека приймає перших відвідувачів;

1895 рік — прояпонський переворот в Сеулі, вбивство королеви Мін;

1896 рік — вперше опублікували індекс Доу-Джонса, що став головним показником ситуації на американських біржах;

1914 рік — вперше під час Першої світової війни застосували бомбардувальну авіацію;

1918 рік — Польська регентська рада проголошує незалежність Королівства Польща;

1938 рік — В Ужгороді створюють перший уряд автономного Закарпаття, яке від 30 грудня 1938 року почало називатися Карпатською Україною;

1941 рік — німецька армія виходить до Азовського моря;

1942 рік — у Почаєві підписують Акт про об'єднання Української автокефальної православної церкви та Автономної православної церкви;

1945 рік — інженер зі штату Массачусетс Персі Спенсер отримує патент на мікрохвильову піч;

1967 рік — спецзагін болівійської армії бере у в полон Ернесто Че Гевару, наступного дня його розстріляли;

1977 рік — Організація Українського визвольного фронту проводить в Нью-Йорку мотопохід під гаслом "Проти поневолення України московським комунізмом";

1991 рік — Верховна Рада України ухвалює закон про громадянство України;

1993 рік — Україна розпочинає спецоперацію по евакуації грузинських біженців з Абхазії;

1996 рік — У Мадриді міністри закордонних справ України та Іспанії підписують Договір про дружбу та співробітництво між двома країнами.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 8 жовтня

Які завтра іменини: Олександр, Опанас, Герман, Євген, Максим, Микола, Остап, Павло, Прохор, Роман, Сергій, Єфросинія.

Талісманом людини, народженої 8 жовтня є сердолік. Натуральний камінь, який відрізняється яскравими кольорами. Саме з сердоліка виготовляли найперші жіночі прикраси. Здавна вірили, що він допомагає лікувати шкірні захворювання.

В цей день народилися:

1871 рік — український спортсмен-борець, шестиразовий чемпіон світу з боротьби Іван Піддубний;

1934 рік — український мовознавець Олександра Біла;

1944 рік — український літератор, філолог, перекладач, культуролог Лесь Герасимчук.

Який завтра день в Україні і світі

8 жовтня День художника в Україні / Фото: Pexels

8 жовтня в Україні святкують День юриста. Професійне свято, яке стосується кожного, хто в той чи інший спосіб пов'язаний з юридичною діяльністю. Тому цього дня привітання отримують не лише юристи, але й судді, нотаріуси, юристконсультанти, слідчі тощо. Дату для святкування обрали не випадково. Історики стверджують, що саме цього дня 1016 року князь Ярослав Мудрий зіткнувся у битві зі Святополком, після чого була написала "Руська правда", що увібрала в себе найважливіші питання правових відносин Київської Русі.

Також 8 жовтня День художника в Україні. Припадає щорічно на другу неділю жовтня. Художник є творчим фахівцем, який працює в різних галузях образотворчого мистецтва. При чому це не обов'язково створення картин, але й фотознімання, графіка, скульптура, стріт-арт тощо. Вчені вважають, що без споглядання творчості неможливо виховати повноцінно розвинуту особистість.

А ще 8 жовтня святкують День працівників державної санітарно-епідеміологічної служби України. Свято було створене 2004 року президентом України з метою відзначення особливого вкладу працівників цієї галузі. В нашій країні санітарно-епідеміологічна служба була створена понад 90 років тому. Від того часу було запроваджено нові технології, які допомогли швидко виявляти небезпечні патогенні організми.

8 жовтня День професійних спілок України. Припадає на другу неділю жовтня. Ідея створення свята виникла 2018 року і від того часу учасники руху виступають за захист прав найманих працівників. За історичними даними першу профспілку створили ще 1869 року. Сталося це в США і вона мала назву "Лицарі праці".

Також 8 жовтня святкують Всесвітній день восьминога. Дату святкування обрали не випадково, адже англійською мовою слово "жовтень" звучить як "October", а "восьминіг" — "octopus". Обидва слова пішли від латинського "octo" ("вісім"). Восьминоги унікальні істоти, які дійсно заслуговують окремого свята. Вони живуть на планеті вже понад 300 мільйонів років, тобто з'явилися раніше за динозаврів і змогли їх пережити. Їх називають найрозумнішими істотами океану.

А ще 8 жовтня Міжнародний день подіатрії. День обрала Міжнародна федерація подіатрів, щоб звернути увагу людей на те, наскільки важливо зберігати свої стопи здоровими. Від цього часто залежить функціональність всього організму. Подіатрія — наука, яка вивчає здоров'я стоп.