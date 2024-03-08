Яке завтра, 9 березня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

9 березня 2024 року — субота. 745-й день війни в Україні.

Яке завтра, 9 березня, церковне свято

9 березня в церковному календарі – день пам’яті сорока Севастійських мучеників. 320 року у Севастії (Вірменія) стояло сорок римських воїнів-християн. Хоча вже був підписаний закон про вільне віросповідання, але солдатів неодноразово змушував воєначальник відректися від їхньої віри. В той день воїнів роздягли і поставили зв'язаних на вкрите льодом озеро. На березі ж озера розвели вогонь, щоб ті, хто хотів погрітися, могли зробити це. Але спершу потрібно було відректися від Христа.

Один нещасний в досвітній час не витримав і пішов до берега. Але тільки тепле повітря торкнулося його шкіри, він впав замертво. А над мучениками засвітилося світло. Це настільки потрясло сторожа, що він ступив на лід і приєднався до них. Воєначальник, побачивши це, наказав повбивати солдат, а їхні тіла кинути до озера. Лише через три дні стало відомо те, що трапилося. Їхні рештки були поховані єпископом Севастійським.

Що не можна робити 9 березня

Виконувати будь-яку домашню роботу і працювати суворо заборонено.

Не можна заздрити іншим, лаятися і лихословити.

Не варто позичати великі суми грошей.

Народні прикмети і традиції на 9 березня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: якщо від цього дня 40 днів протримаються заморозки, літо буде спекотним;

почути грім — до голодного року;

яка цього дня погода, такою вона буде ще сорок днів;

багато сорок і галок — скоро почнеться справжнє тепло.

9 березня багато сорок і галок, скоро почнеться справжнє тепло / Фото: Pexels

В народі цей день називали Сороками, якщо вранці був мороз, то казали, що "прийшли Сороки" — сорок морозних днів перед теплом. Також вірили, що саме від цього дня з вирію починають повертатися птахи, яких є сорок видів.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 9 березня

Які завтра іменини: Олександр, Олексій, Опанас, Валерій, Дмитро, Іван, Іраклій, Кирило, Леонтій, Михайло, Микола, Петро, Сергій, Тарас, Олександра, Наталія.

Талісманом людини, народженої 9 березня, є нефтрит. Мінерал, який має, зазвичай, зелений колір, хоча трапляются і білі варіанти. Найбільше люблять нефрит на Сході. Тут вірять, що він є каменем безсмертя.

Цього дня народилися:

1810 рік — український астроном і геодезист Олексій Савич;

1814 рік — український поет, письменник (драматург, прозаїк), художник (живописець, гравер), громадський та політичний діяч Тарас Шевченко;

1983 рік — офіцер Збройних сил України, учасник війни на Донбасі, Герой України Олександр Лавренко.

Пам’ятні дати 9 березня

Календар важливих подій в Україні та світі за 9 березня:

1009 рік — перше відоме згадування Литви в Кведлінбурзьких анналах;

1230 рік — болгарський цар Іван Асен II у битві при Клокотниці розбиває війська епірського деспота Феодора Комніна;

1309 рік — папа Римський Климент V з міркувань безпеки оселяється в Авіньйоні (Арль, Священна Римська імперія), де резиденція пап зберігалася до 1377 року;

1497 рік — Миколай Коперник у Болоньї здійснює перші астрономічні спостереження;

1500 рік — виходить в море португальська експедиція з 13 кораблів під командуванням Педру Кабрала, що досягає берегів сучасної Бразилії;

1796 рік — у Парижі Наполеон I Бонапарт одружується з Жозефіною Богарне, уродженою Таше де ла Пажері (розлучилися 1809 року);

1822 рік — американець Чарльз Ґрехем отримує патент на штучні зуби;

1831 рік — королем Луї-Філіппом створено Французький іноземний легіон;

1930 рік — у Харківському оперному театрі розпочинається судовий процес Спілки визволення України (СВУ);

1932 рік — в окупованій японськими військами Манчжурії створюють маріонеткову державу Маньчжоу-Го;

1933 рік — ухвалений Конгресом США Надзвичайний банківський Акт сприяє виходу з Великої депресії;

1934 рік — у Києві засновують видавництво "Веселка";

1940 рік — грецькі війська зупиняють італійський наступ з території Албанії;

1945 рік — американська авіація розпочинає одне з найбільших бомбардувань Токіо;

1957 рік — президент США Двайт Ейзенгавер обнародує програмну заяву про надання американської військової та економічної допомоги країнам Близького Сходу у разі комуністичної загрози;

1959 рік — у Нью-Йорку на торговельному ярмарку уперше демонструють ляльку Барбі;

1987 рік — ірландський гурт "U2" випускає свій найвідоміший альбом "The Joshua Tree";

2001 рік — у Києві неподалік будівлі Адміністрації президента стається сутичка учасників акції "Україна без Кучми" з міліцейським загоном спецпризначення.

Погода на 9 березня

Завтра, 9 березня, в Києві ясно, без опадів. У Львові ясна погода, опадів не очікується. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі ясна погода, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві — +6 вдень та -1 вночі. У Львові — +8 вдень та -2 вночі. У Харкові — +4 вдень та -4 вночі. В Одесі — +5 вдень та +1 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

9 березня Міжнародний день ді-джея / Фото: Pexels

9 березня в Україні святкують День народження Тараса Шевченка. Саме цього дня народився великий Кобзар, видатний український поет і художник, який у свідомості кожного українця займає місце національного героя. Завдяки своїй творчості Тарас Шевченко надихав український народ до боротьби за правду, незалежність, свободу.

Народившись у родині українського кріпака, Тарас Григорович зміг, завдяки наполегливості, отримати грамоти у дяка. У віці 14 років почав прислуговувати в домі поміщика Енгельгардта, якому і належала сім'я Шевченко. Як власність пана переїхав разом з ним до Петербурга. Від ранніх років він показав здібності до малювання, навіть отримав нагоду вчитися у майстра тих часів Василя Ширяєва. Там він привернув увагу до себе великого художника Карла Брюллова та видатного поета Василя Жуковського, які захотіли звільнити його з кріпацтва. Та пан захотів досить велику суму за здібного юнака.

Для того, щоб зібрати потрібну суму, сім'я Брюллова провела аукціон. Коли Шевченко здобув свободу, почав навчатися у Петербурзькій академії мистецтв. Там він не лише малював, але й вивчав літературу, історію, різні гуманітарні дисципліни. 1846 року Шевченко долучився до Кирило-Мефодіївського братства — це була організація, яка ставила за мету відродити українську визвольну боротьбу. У 50-х роках його заарештували, як і багатьох інших членів братства. Його засудили до служби рядовим в одному з Оренбурзьких корпусів, заборонили малювати і писати.

Через 10 років Шевченко отримав звільнення, але йому заборонили жити на території України. 10 березня 1861 року Тараса Шевченка не стало.

Також 9 березня День землепорядника України. Професійне свято припадає на другу суботу березня. Вітають всіх тих, хто працює у сфері розподілу земельних ресурсів. Хоча широкому загалу людей ця професія маловідома, проте вона досить важлива. Вперше свято відсвяткували 1999 року за наказом чинного президента того часу Леоніда Кучми.

А ще 9 березня Міжнародний день діджея. Молоде музичне і професійне свято, яке було створене 2002 року. Усі кошти, які отримують діджеї за свої виступи цього дня, перераховуються в дитячі благодійні організації. Особливою популярністю свято користується у Великій Британії.

9 березня Міжнародний день поясних сумок. Припадає на другу суботу березня. Цей день був створений для того, щоб вшанувати культову сумку, яка стала основою моди 1980-х і 1990-х років.

Також 9 березня День генеалогії. Припадає на другу суботу березня. Подія створена для того, щоб спонукати людей більше дізнаватися про своїх предків та глибше зануритися в історію.