Яке завтра, 9 березня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 9 березня, День народження Тараса Григоровича Шевченка. Віряни вшановують пам'ять святих 40 мучеників Севастійських. До Нового року залишилося 297 днів.

9 березня 2025 року — неділя. 1110-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

9 березня в церковному календарі – день пам’яті святих 40 мучеників Севастійських. Це християнські мученики, які загинули в IV столітті за свою віру. За легендою, ці воїни були частиною римського легіону в Севастії (сучасне місто Сівас, Туреччина). Вони відмовилися відректися від християнства, за що були піддані жорстоким тортурам і врешті-решт заморожені живцем на льоду. Історія розповідає, що їх спочатку змусили стояти оголеними на замерзлому озері, а коли один з воїнів не витримав мук і вирішив врятуватися, його замінив інший воїн, який побачив їхню мужність та віру. Таким чином, кількість мучеників залишалася незмінною – 40.

Що не можна робити 9 березня

Не можна заздрити іншим, сваритися і лихословити.

Не позичайте гроші, особливо великі суми.

Забороняється виконувати будь-яку домашню роботу.

Народні прикмети і традиції на 9 березня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: багато галок і ворон до справжнього тепла;

яка погода цього дня, такою вона буде 40 днів;

грім гримить — рік буде голодним;

якщо від цього дня ще 40 днів протримаються заморозки — чекайте на спекотне літо.

Яка погода 9 березня, такою вона буде 40 днів / Фото: Unsplash

В народі день часто називали "сороки". Вже від цього моменту починають поступово повертатися з вирію перелітні птахи.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 9 березня

Які завтра іменини: Афанасій, Валерій, Дмитро, Іван, Кирило, Леонтій, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Сергій, Тарас, Наталя, Олександра.

Талісманом людини, народженої 9 березня є нефрит. Камінь-амулет, який має потужну дію. В давнину вірили, що нефрит здатний захистити власника від будь-якої біди.

Цього дня народилися:

1983 рік — офіцер Збройних сил України, учасник війни на Донбасі, Герой України Олександр Лавренко;

1986 рік — український коментатор та ведучий Тімур Мірошниченко;

1994 рік — українська чемпіонка та призерка Літніх Паралімпійських ігор з легкої атлетики Лейля Аджаметова.

Пам’ятні дати 9 березня

Календар важливих подій в Україні та світі за 9 березня:

1009 рік — перше відоме згадування Литви в Кведлінбурзьких анналах;

1309 рік — Папа Римський Климент V з міркувань безпеки оселяється в Авіньйоні (Арль, Священна Римська імперія), де резиденція пап збереглася до 1377;

1497 рік — Миколай Коперник у Болоньї здійснює перші астрономічні спостереження;

1500 рік — виходить в море португальська експедиція з 13 кораблів під командуванням Педру Кабрала, що досягає берегів сучасної Бразилії;

1796 рік — у Парижі Наполеон I Бонапарт одружується з Жозефіною Богарне, уродженою Таше де ла Пажері (розлучилися 1809 року);

1822 рік — американець Чарльз Ґрехем отримує патент на штучні зуби;

1831 рік — королем Луї-Філіппом створений Французький іноземний легіон;

1930 рік — у Харківському оперному театрі розпочинається судовий процес Спілки визволення України (СВУ);

1932 рік — в окупованій японськими військами Манчжурії створюють маріонеткову державу Маньчжоу-Го;

1933 рік — прийнятий Конгресом США Надзвичайний банківський Акт сприяв виходу з Великої депресії;

1934 рік — у Києві засновують видавництво "Веселка";

1940 рік — грецькі війська зупиняють італійський наступ з території Албанії;

1945 рік — американська авіація розпочинає одне з найбільших бомбардувань Токіо;

1957 рік — президент США Дуайт Ейзенхауер обнародує програмну заяву про надання американської військової та економічної допомоги країнам Близького Сходу у разі комуністичної загрози;

1959 рік — у Нью-Йорку на торговельному ярмарку вперше демонструють ляльку Барбі;

2001 рік — у Києві неподалік будівлі Адміністрації Президента стається сутичка учасників акції "Україна без Кучми" з міліцейським загоном спецпризначення, після цього акція УБК пішла на спад.

Погода на 9 березня

Завтра, 9 березня, в Києві похмуро, без опадів. У Львові хмарно, опадів не передбачається. У Харкові похмуро, без опадів. В Одесі хмарно, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві +16 вдень та +6 вночі. У Львові +17 вдень та +3 вночі. У Харкові +11 вдень та +3 вночі. В Одесі +10 вдень та +4 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

9 березня в Україні святкують День народження Тараса Григоровича Шевченка / Фото: commons.wikimedia.org

9 березня в Україні святкують День народження Тараса Григоровича Шевченка. Він народився 1814 року в селі Моринці (нині Черкаська область) у кріпацькій родині. Ця дата є однією з найважливіших для української культури, адже Шевченко – не лише видатний поет, а й художник, мислитель, борець за волю України. Його творчість, зокрема "Кобзар", стала духовним символом українського народу.

Також 9 березня Міжнародний день ді-джея. Це свято заснували 2002 року за ініціативи World DJ Fund та благодійної організації Nordoff Robbins Music Therapy. Головна мета – не лише вшанування праці ді-джеїв, а й благодійність. У цей день багато клубів і радіостанцій проводять спеціальні заходи, а виручені кошти спрямовують на допомогу дітям, сиротам та людям із вадами здоров’я. Цей день символізує не лише музику, а й силу творчості, що може приносити добро.