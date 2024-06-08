Яке завтра, 9 червня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

9 червня 2024 року — неділя. 837-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

9 червня в церковному календарі – день пам’яті святого Кирила, архиєпископа Олександрійського. Кирило народився 376 року в місті Олександрія, що в Єгипті. Він отримав ґрунтовну освіту, вивчав філософію і богослов'я.

412 року Кирило став патріархом Олександрійським після смерті свого дядька, архієпископа Феофіла. Його служіння тривало до його смерті 444 року. Кирило був активним борцем проти різних єретичних вчень. Він зокрема виступав проти новацій і аріанства. Найбільш відомий його конфлікт з Несторієм, архієпископом Константинопольським, який проповідував, що Ісус Христос існує як дві окремі особи – божественна і людська. Кирило відстоював єдність Ісуса Христа як одного цілого, в якому божественна і людська природи нероздільно з'єднані.

431 року Кирило головував на Третьому Вселенському соборі в Ефесі, який засудив несторіанство і підтвердив Марію як Богородицю, тобто Матір Бога. Це рішення стало ключовим моментом в історії християнського богослов'я. Він залишив після себе численні твори, включаючи коментарі до Святого Письма, проповіді, догматичні трактати і листи. Його праці зробили значний внесок у розвиток християнського богослов'я.

Що не можна робити 9 червня

Не можна сваритися з рідними, лихословити.

Важку працю краще відкласти на інший день.

Після полудня заборонено вбивати комарів.

Народні прикмети і традиції на 9 червня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: бобри багато працюють на дощ:

гроза цього дня до поганого збирання сіна;

вранці по воді стелиться туман — чекайте на сонячну погоду;

собака погано їсть — до дощу.

9 червня собака погано їсть — до дощу / Фото: Unsplash

За прикметою цього дня сонце віддає всю свою силу землі, а тому наші пращури виконували чимало різноманітних обрядів, щоб задобрити сонце і отримати великий урожай.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 9 червня

Які завтра іменини: Олександр, Олексій, Іван, Кирило, Марія, Марфа, Магдалина.

Талісманом людини, народженої 9 червня є бурштин. Це потужний природний лікар. Бурштин відрізняється антибактеріальними, протизапальними і антитоксичними властивостями.

Цього дня народилися:

1878 рік — український актор, режисер, педагог Іван Мар'яненко (Петлішенко);

1963 рік — американський актор Джонні Депп;

1983 рік — фронтмен і засновник гурту Тінь Сонця Сергій Василюк.

Пам’ятні дати 9 червня

Календар важливих подій в Україні та світі за 9 червня:

1534 рік — Жак Картьє відкриває річку Св. Лаврентія;

1786 рік — у Нью-Йорку вперше надходить в продаж морозиво;

1822 рік — у США отримано пантент на штучну щелепу;

1889 рік — на місці спалення Джордано Бруно в Римі відкривають його пам'ятник;

1898 рік — Велика Британія отримує від Китаю територію Гонконгу в оренду строком на 99 років;

1934 рік — на екранах уперше з'являється герой мультфільмів каченя Дональд Дак;

1988 рік — стрибун із жердиною Сергій Бубка у Братиславі встановлює світовий рекорд — 6,05 м;

2009 рік — українська прем'єра та кінотетральний реліз фільму "Las Meninas" (режисер Ігор Подольчак).

Погода на 9 червня

Завтра, 9 червня, в Києві похмурий ранок, але вдень проясниться, без опадів. У Львові хмарно, вдень йтиме дощ, який закінчиться до вечора. У Харкові похмурий ранок, але вдень небо проясниться, вранці продовжиться нічний дощ із грозою. В Одесі хмарно з проясненнями, без опадів.

Температура повітря в Києві +30 вдень та +17 вночі. У Львові +24 вдень та +17 вночі. У Харкові +28 вдень та +17 вночі. В Одесі +28 вдень та +22 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

9 червня в Україні і світі святкують Міжнародний день друзів / Фото: Unsplash

9 червня в Україні і світі святкують Міжнародний день друзів. Це свято є чудовою нагодою для вираження вдячності та прихильності до наших друзів, які підтримують нас у всіх життєвих ситуаціях. Історія цього дня починається у США 1935 року, коли Конгрес запровадив святкування дружби. Свято популяризує ідею, що дружба є важливою частиною міжлюдських відносин, і нагадує нам про цінність друзів у нашому житті.

Також 9 червня Всесвітній день технічного обслуговування. Ініційований Глобальним форумом з технічного обслуговування та управління активами (Global Forum on Maintenance and Asset Management, GFMAM), цей день має на меті підвищити обізнаність про вирішальну роль технічного обслуговування у забезпеченні безперебійної роботи, безпеки та стійкості нашого повсякденного середовища.

А ще 9 червня День расової єдності. Щороку припадає на другу неділю червня. Цей день присвячений різноманітності та сприянню расовій гармонії. Він підкреслює важливість знищення бар’єрів та будівництва мостів між людьми різних рас, етнічних груп та походження. Свято має на меті підвищити обізнаність та заохотити діалог і взаєморозуміння між різними культурами та расами.

9 червня Міжнародний день кельтського мистецтва. Це свято багатих мистецьких традицій, які передавалися поколіннями кельтів. Цей особливий день відзначається щорічно 9 червня на честь унікального мистецького стилю кельтів, який характеризується складними вузлами, спіралями та іншими складними візерунками.

Також 9 червня День інформування про насильство щодо жінок і дітей. Цей день має на меті підвищити обізнаність громадськості про поширеність жорстокого поводження з жінками та дітьми, а також популяризувати ресурси для постраждалих, такі як притулки, консультаційні служби та правова допомога.

А ще 9 червня Всесвітній день антифосфоліпідного синдрому. Цей день призначений для підвищення обізнаності про антифосфоліпідний синдром (АФС), рідкісне аутоімунне захворювання, яке вражає мільйони людей по всьому світу. АФС характеризується утворенням тромбів у артеріях та венах, що може призвести до серйозних проблем зі здоров’ям, таких як інсульт, серцевий напад і емболія легеневої артерії.

9 червня День працівників текстильної і легкої промисловості в Україні. Це професійне свято працівників та ветеранів галузі легкої промисловості. Воно вшановує тих, хто виробляє товари для населення, такі як текстиль, взуття, шкіряні вироби та інші продукти.

Також 9 червня Всесвітній день акредитації. Це день обізнаності щодо ефективності акредитації як засобу для встановлення довірчих відносин на світовому ринку.

А ще 9 червня Міжнародний день архівів. Це свято було започатковане 2007 року під час Генеральної асамблеї Міжнародної ради архівів у Квебеку, Канада. Дата була обрана на честь дня створення Міжнародної ради архівів 1948 року.