Яке завтра, 9 грудня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

9 грудня 2023 року — субота. 654-й день війни в Україні.

Яке завтра, 9 грудня, церковне свято

9 грудня в церковному календарі – зачаття праведною Анною Пресвятою. Життя святої Анни, матері Діви Марії, не згадується в Біблії, але в апокрифічних творах, таких як Протоєвангелія Якова. За цими джерелами, Анна була донькою священика Матана з роду Аарона і дружиною Йоакима з роду Давида. Вони жили в Назареті і були побожними і милосердними людьми, але не мали дітей, що вважалося ганьбою і карою Божою. Вони молилися Богу про дарування їм потомства і обіцяли присвятити Йому народжене дитя. Бог почув їхні молитви і послав до них ангела, який звістив, що вони матимуть дочку, яку назвуть Марією, і яка буде благословенною серед жінок. Анна народила Марію і виховувала її до трьох років, а потім привела її до храму Господнього, де вона перебувала до повноліття. Анна померла в Назареті і була похована в Гробниці Богородиці. Анна шанується як одна з найбільш почитуваних святих у християнстві. Вона вважається покровителькою вагітних, матерів, бабусь, рудокопів і деяких країн і міст.

Що не можна робити 9 грудня

Не виходьте з дому після заходу сонця.

Дівчатам заборонено виконувати домашню роботу.

Не можна лихословити, лаятися, думати недобре.

Народні прикмети і традиції на 9 грудня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: безвітряний та тихий день — добре вродять садові фрукти;

якщо йде дощ — то навесні також дощитиме;

дерева вкриває іній — наступного року буде великий урожай;

ясна погода — до сильного морозу на Новий рік, а якщо хмарно — то до Нового року чекайте на відлигу.

9 грудня дерева вкриває іній — наступного року буде великий урожай / Фото: Pexels

В давнину існувало повір'я "На Ганни сонце повертає на літо, а зима — на мороз". В народі Ганну вважають заступницею жінок, тому до неї завжди звертаються за додатковим захистом. Особливо часто моляться святій вагітні, щоб дитина народилася здоровою.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 9 грудня

Які завтра іменини: Володимир, Анатолій, Василь, Ганна (Анна).

Талісманом людини, народженої 9 грудня, є олександрит. Один з найбільш рідкісних та цінних різновидів хризоберилу. Здавна вірили, що прикраси з олександритом загартовують дух свого власника, посилаючи йому випробування.

Цього дня народилися:

1863 рік — український письменник, етнограф, мовознавець, перекладач Борис Грінченко;

1974 рік — військовослужбовець Збройних сил України, учасник російсько-української війни, Герой України (посмертно) Олександр Федорченко;

1987 рік — військовослужбовиця Збройних сил України, учасниця російсько української війни, голова Жіночого ветеранського руху Андріана Сусак-Арехта.

Пам’ятні дати 9 грудня

Календар важливих подій в Україні та світі за 9 грудня:

1879 рік — Томас Едісон отримує патент на вугільний мікрофон;

1905 рік — у Франції приймають закон про відокремлення церкви і держави;

1909 рік — створюють футбольний клуб "Боруссія" (Дортмунд);

1917 рік — у Криму створюють курултай, вищий орган кримських татар;

1918 рік — Директорія УНР ухвалює постанову про скасування законів гетьманського уряду в галузі робітничого законодавства й відновлює закон про восьмигодинний робочий день;

1948 рік — Генеральна Асамблея ООН ухвалює Міжнародну конвенцію про попередження злочину геноциду й покарання за нього;

1953 рік — американська компанія "Дженерал Електрик" оголошує про звільнення всіх комуністів;

1968 рік — у Сан-Франциско на професійній конференції Дуглас Карл Енгельбарт вперше публічно демонструє винайдені ним або в його лабораторії комп'ютерну мишу і гіпертекст;

1994 рік — у Північній Атлантиці біля Канади зазнає аварії і тоне суховантажне судно Чорноморського пароплавства "Сальвадор Альєнде";

1997 рік — роблять перший телефонний дзвінок у мережі мобільного зв'язку "Київстар";

2004 рік — набирають чинності ухвалені Верховною Радою України закони про зміни до Конституції та особливості проведення голосування 26 грудня на виборах президента України;

2007 рік — в Ялті відкривають пам'ятник Тарасові Шевченку;

2011 рік — українська студія GSC Game World, яка розробила відомі ігри S.T.A.L.K.E.R. i Козаки заявляє про закриття, проєкти компанії були заморожені.

Погода на 9 грудня

Завтра, 9 грудня, в Києві хмарно, без опадів. У Львові похмуро, опадів не очікується. У Харкові хмарно, вночі дрібний сніг, але вдень без опадів. В Одесі хмарно, вранці дощ, який вдень повинен послабшати, але до вечора знову набере сили.

Температура повітря в Києві — -2 вдень та -4 вночі. У Львові — 0 вдень та -4 вночі. У Харкові — -3 вдень та -5 вночі. В Одесі — +2 вдень та +1 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

9 грудня Міжнародний день боротьби з корупцією / Фото: Pexels

9 грудня в Україні і світі святкують Всесвітній день техномузики. Дату святкування обрали невипадково. Саме цього дня народився засновник жанру Хуан Аткінс. Техномузика також відома як музика Детройту, адже шлях відомих музикантів починався саме в цьому місті в США. Техно створили для того, аби кинути виклик всім соціальним нормам, відчути себе справжнім бунтарем.

Також 9 грудня Міжнародний день ветеринарної медицини. Цей особливий день присвячений всім тим, хто працює у ветеринарній медицині для підтримання здоров'я і добробуту тварин.

А ще 9 грудня святкують Міжнародний день умовно-безкоштовних програм. Цей день був створений для вшанування важливого внеску комп'ютерних програм у життя сучасної людини. Свято також вшановує творчість та важку працю тих, хто займається розроблянням програмного забезпечення, яке робить повсякденне життя набагато простішим.

9 грудня Міжнародний день пам'яті жертв злочинів геноциду. Кожна людина, незалежно від її кольору шкіри, віросповідання, політичних поглядів чи національності, має право на безпечне життя. Масове кровопролиття знищують відповідні групи населення того чи іншого походження, соціального прошарку, віри. Про геноцид знали ще в Давній Греції. Будь-які дії, що несуть геноцидний характер, є тяжким злочином. Адже це не просто вбивство, а завчасно продумана кампанія.

Також 9 грудня Міжнародний день боротьби з корупцією. Подія була заснована за ініціативи ООН наприкінці жовтня 2003 року. Дату обрали на честь підписання Конвенції проти корупції, яке відбулося 2003 року в місті Меріда. Конвенція набула чинності 2005 року після того, як її ратифікували 30 країн. Верховна Рада України зробила це 2006 року.