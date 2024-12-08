Яке завтра, 9 грудня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

9 грудня 2024 року — понеділок. 1020-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

9 грудня в церковному календарі – Зачаття праведної Анною Пресвятої Богородиці. Свята Анна була дружиною святого Іоакима, і тривалий час вони не могли мати дітей. Після багатьох років безпліддя, подружжя невпинно молилося, прохаючи Бога дарувати їм дитину. Їхні молитви були почуті, і Ангел Господній з'явився їм з благовістям про те, що вони будуть батьками дитини, яка стане Матір'ю Спасителя світу. Ця подія вважається великою милістю Бога, дарованою праведним батькам.

Що не можна робити 9 грудня

Не слід думати про погане, лихословити, лаятися.

Дівчатам не можна виконувати роботу по дому.

Після заходу сонця заборонено виходити з дому.

Народні прикмети і традиції на 9 грудня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: ясно — на Новий рік буде морозна погода;

дощить — навесні також буде багато дощів;

тихий і безвітряний день до великого урожаю фруктових дерев;

хмарно — до Нового року буде відлига.

9 грудня хмарно — до Нового року буде відлига / Фото: Unsplash

Цього дня вагітні моляться святим, щоб легко і швидко народити здорову дитину.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 9 грудня

Які завтра іменини: Василь, Володимир, Олександр, Степан, Ганна.

Талісманом людини, народженої 9 грудня є олександрит. Різновид хризоберилу, який відомий з давніх часів. Здавна олександрит є символом процвітання та багатства.

Цього дня народилися:

1955 рік — українська філологиня і політологиня, докторка політичних наук Українського вільного університету, завідувачка кафедри мови засобів масової інформації Львівського університету імені Івана Франка Марія Яцимирська;

1974 рік — військовослужбовець Збройних сил України, учасник російсько-української війни, Герой України (посмертно) Олександр Федорченко;

1987 рік — військовослужбовиця Збройних сил України, учасниця російсько української війни, очільниця Жіночого ветеранського руху Андріана Сусак-Арехта.

Пам’ятні дати 9 грудня

Календар важливих подій в Україні та світі за 9 грудня:

1879 рік — Томас Едісон отримує патент на вугільний мікрофон;

1905 рік — у Франції приймають закон про відокремлення церкви і держави;

1909 рік — створюють футбольний клуб "Боруссія" (Дортмунд);

1917 рік — у Криму створюють курултай, вищий орган кримських татар;

1948 рік — Генеральна Асамблея ООН ухвалює Міжнародну конвенцію про попередження злочину геноциду й покарання за нього;

1953 рік — американська компанія "Дженерал Електрик" оголошує про звільнення всіх комуністів;

1968 рік — у Сан-Франциско на професійній конференції Дуглас Карл Енгельбарт вперше публічно демонструє винайдені ним або в його лабораторії комп'ютерну мишу і гіпертекст;

1994 рік — у Північній Атлантиці біля Канади зазнає аварії і тоне суховантажне судно Чорноморського пароплавства "Сальвадор Альєнде";

1997 рік — зроблено перший телефонний дзвінок у мережі мобільного зв'язку "Київстар";

2004 рік — набирають чинності ухвалені Верховною Радою України закони про зміни до Конституції та особливості проведення голосування 26 грудня на виборах президента України;

2011 рік — українська студія GSC Game World, яка розробила відомі ігри S.T.A.L.K.E.R. i Козаки. S.T.A.L.K.E.R. 2 заявляє про закриття , проєкти компанії заморожені.

Погода на 9 грудня

Завтра, 9 грудня, в Києві хмарно, ввечері можливий дрібний дощ зі снігом. У Львові похмуро, ближче до вечора задощить. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі похмуро, вдень та ввечері дрібний дощ, який посилиться ближче до ночі.

Температура повітря в Києві +2 вдень та +1 вночі. У Львові +4 вдень та +3 вночі. У Харкові +2 вдень та +2 вночі. В Одесі +8 вдень та +6 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

9 грудня Міжнародний день ветеринарної медицини / Фото: pixabay.com

9 грудня в Україні починається Всеукраїнський тиждень права. Це щорічна подія в Україні, метою якої є підвищення правової обізнаності громадян та сприяння розвитку правової культури в суспільстві. Тиждень права зазвичай проходить в перший повний тиждень грудня і включає низку заходів, спрямованих на інформування населення про їхні права, обов'язки та механізми захисту правових інтересів.

Також 9 грудня Міжнародний день ветеринарної медицини. Є святом, встановленим на честь професії ветеринара та важливості ветеринарної медицини для здоров'я тварин і людей. Цей день не є універсальним святом у всіх країнах, проте в деяких країнах, зокрема в Україні, він визнаний і активно святкується. Дата 9 грудня була обрана через те, що саме цього дня 1828 року була заснована перша ветеринарна школа в Україні — Київська ветеринарна академія, що стало важливим етапом у розвитку ветеринарної науки.

А ще 9 грудня Всесвітній день техно-музики. Це свято було засноване для того, щоб віддати належне техно-музиці, одному з найбільш популярних жанрів електронної музики, який виник на початку 1980-х років у Детройті, США, і швидко здобув популярність у світі.

9 грудня Міжнародний день боротьби з корупцією. Цей день був заснований за ініціативою ООН 2003 року після прийняття Конвенції ООН проти корупції, щоб привернути увагу до масштабної проблеми корупції на глобальному рівні та закликати уряди, організації і громадян до активної боротьби з цим явищем.

Також 9 грудня Міжнародний день пам'яті жертв злочинів геноциду. Цей день був проголошений Генеральною Асамблеєю ООН 2015 року з метою привернення уваги до страшних наслідків геноциду, вшанування пам'яті його жертв і підвищення обізнаності щодо важливості запобігання таким злочинам у майбутньому.