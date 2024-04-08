Яке завтра, 9 квітня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

9 квітня 2024 року — вівторок. 776-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

9 квітня в церковному календарі — день пам’яті мученика Євпсихія. Він жив в ті часи, коли імператором був Юліан Відступник. Народився в Кесарії у заможній родині. Все життя присвятив тому, щоб боротися з язичниками. Якось він разом із іншими християнами пішов до храму ідолопоклонників, де зруйнував всі святині. Євпсихія схопили і довго мучили. Від отриманих ран він помер.

Що не можна робити 9 квітня

Варто уникати будь-яких хірургічних втручань.

Не можна заздрити іншим людям.

Заборонено лаятися і лихословити.

Народні прикмети і традиції на 9 квітня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: ще не встановилася погода — влітку буде посуха;

вже з'явилися квіти кульбаби — прийшла справжня весна;

у берези багато соку — літо буде дощовим та прохолодним;

в гніздах менше, ніж зазвичай, яєць — до неврожайного року;

схід сонця має білявий відблиск — найближчими днями дощу не буде.

9 квітня вже з'явилися квіти кульбаби — прийшла справжня весна / Фото: Unsplash

Цього дня варто дослухатися до власної інтуїції та голосу. Не варто поспішати з будь-якими висновками чи ухвалювати необдумані рішення. Це саме той період, коли важливо пам'ятати приказку: "сім раз відміряй — один відріж".

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 9 квітня

Які завтра іменини: Вадим, Гавриїл, Леон, Марія, Тамара.

Талісманом людини, народженої 9 квітня, є яшма. Строкатий камінь, яке цінують в усьому світі. Здавна яшма вважається джерелом доброї енергії, а також захищає людину і житло від негативу.

Цього дня народилися:

1911 рік — український живописець-монументаліст Степан Кириченко;

1962 рік — український художник, режисер Ігор Подольчак;

1984 рік — солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, Герой України Костянтин Мрочко.

Пам’ятні дати 9 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі за 9 квітня:

193 рік — Септимій Север стає Римським імператором;

1553 рік — Шимун VIII Йоханнан Сулака отримує посвячення на єпископа в Римі, що призводить до розколу Церкви Сходу та зародження Халдейської католицької церкви;

1667 рік — у Парижі відбувається перша у світі публічна мистецька виставка;

1860 рік — французький винахідник Едуард-Леон Скотт де Мартінвілл робить перший аудіозапис, який зберігається в паризькому архіві;

1865 рік — війська Конфедерації під командуванням Роберта Лі здаються об'єднаним військам Улісса Гранта, що стає завершенням Громадянської війни в США;

1930 рік — в Нью-Йорку вперше демонструють роботу відеотелефона;

1940 рік — німецькі війська вторгаються до Данії і Норвегії;

1963 рік — експрем'єр-міністр Британії Вінстон Черчилль стає першим іноземцем, якому Конгрес США присвоює звання почесного громадянина США;

1966 рік — у Франції італійська акторка Софі Лорен одружується з продюсером Карло Понті;

1966 рік — Ватикан скасовує Індекс заборонених книг, що до цього існував понад чотирьох століть;

1990 рік — у Львівській опері відбувається перше засідання Львівської обласної ради першого демократичного скликання;

1991 рік — у Львові засновують творче об'єднання Фонд Мазоха (засновники Роман Віктюк, Ігор Подольчак та Ігор Дюрич);

2003 рік — під час вторгнення коаліційних сил до Іраку американські війська повністю здобувають Багдад; Саддам Хусейн починає переховуватися;

2005 рік — спадкоємець британського престолу Чарльз, принц Уельський одружується із Каміллою Паркер-Боулз;

2015 рік — в Україні ухвалюють декомунізаційні закони.

Погода на 9 квітня

Завтра, 9 квітня, в Києві небо проясниться аж ввечері, без опадів. У Львові ясно вранці, але в другій половині дня небо затягнеться хмарами, опадів не очікується. У Харкові хмарно до вечора, коли проясниться, без опадів. В Одесі ясний ранок, але на його зміну прийде хмарна погода, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві — +23 вдень та +13 вночі. У Львові — +22 вдень та +11 вночі. У Харкові — +22 вдень та +11 вночі. В Одесі — +18 вдень та +12 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

9 квітня в Україні і світі святкують Всесвітній день антикваріату / Фото: Unsplash

9 квітня в Україні і світі святкують Всесвітній день антикваріату. Антикваріат — це предмети давнини, які мають історичну чи культурну цінність. Вважається, що реліквії повинні мати вік понад 100 років. Антикварні предмети часто перебувають в спеціальних музеях, де кожен може побачити матеріальні свідчення минулих епох. Також антикваріат часто купують і продають для колекціонування.

Також 9 квітня День фінської мови. Подія була започаткована 1960 року. Дату святкування обрали на честь дня смерті засновника літературної фінської мови Мікаеля Агріголи, який помер 1557 року. У Фінляндії це офіційне державне свято. Хоча тут до 1978 року його називали днем Агріголи. Щорічно цього дня в країні піднімають фінський прапор.

А ще 9 квітня Міжнародний день "Будьте добрими до юристів". Припадає щорічно на другий вівторок квітня. Цей день було створено для того, щоб визнати той цінний внесок, який юристи роблять у суспільне життя, висловити їм вдячність за наполегливу та важку працю.