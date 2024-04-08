Яке завтра, 9 квітня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 9 квітня, Всесвітній день антикваріату. Віряни вшановують пам'ять мученика Євпсихія. До Нового року залишилося 266 днів.
9 квітня 2024 року — вівторок. 776-й день війни в Україні.
Що завтра за церковне свято
9 квітня в церковному календарі — день пам’яті мученика Євпсихія. Він жив в ті часи, коли імператором був Юліан Відступник. Народився в Кесарії у заможній родині. Все життя присвятив тому, щоб боротися з язичниками. Якось він разом із іншими християнами пішов до храму ідолопоклонників, де зруйнував всі святині. Євпсихія схопили і довго мучили. Від отриманих ран він помер.
Що не можна робити 9 квітня
- Варто уникати будь-яких хірургічних втручань.
- Не можна заздрити іншим людям.
- Заборонено лаятися і лихословити.
Народні прикмети і традиції на 9 квітня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
- дивилися, який сьогодні день: ще не встановилася погода — влітку буде посуха;
- вже з'явилися квіти кульбаби — прийшла справжня весна;
- у берези багато соку — літо буде дощовим та прохолодним;
- в гніздах менше, ніж зазвичай, яєць — до неврожайного року;
- схід сонця має білявий відблиск — найближчими днями дощу не буде.
Цього дня варто дослухатися до власної інтуїції та голосу. Не варто поспішати з будь-якими висновками чи ухвалювати необдумані рішення. Це саме той період, коли важливо пам'ятати приказку: "сім раз відміряй — один відріж".
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 9 квітня
Які завтра іменини: Вадим, Гавриїл, Леон, Марія, Тамара.
Талісманом людини, народженої 9 квітня, є яшма. Строкатий камінь, яке цінують в усьому світі. Здавна яшма вважається джерелом доброї енергії, а також захищає людину і житло від негативу.
Цього дня народилися:
- 1911 рік — український живописець-монументаліст Степан Кириченко;
- 1962 рік — український художник, режисер Ігор Подольчак;
- 1984 рік — солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, Герой України Костянтин Мрочко.
Пам’ятні дати 9 квітня
Календар важливих подій в Україні та світі за 9 квітня:
- 193 рік — Септимій Север стає Римським імператором;
- 1553 рік — Шимун VIII Йоханнан Сулака отримує посвячення на єпископа в Римі, що призводить до розколу Церкви Сходу та зародження Халдейської католицької церкви;
- 1667 рік — у Парижі відбувається перша у світі публічна мистецька виставка;
- 1860 рік — французький винахідник Едуард-Леон Скотт де Мартінвілл робить перший аудіозапис, який зберігається в паризькому архіві;
- 1865 рік — війська Конфедерації під командуванням Роберта Лі здаються об'єднаним військам Улісса Гранта, що стає завершенням Громадянської війни в США;
- 1930 рік — в Нью-Йорку вперше демонструють роботу відеотелефона;
- 1940 рік — німецькі війська вторгаються до Данії і Норвегії;
- 1963 рік — експрем'єр-міністр Британії Вінстон Черчилль стає першим іноземцем, якому Конгрес США присвоює звання почесного громадянина США;
- 1966 рік — у Франції італійська акторка Софі Лорен одружується з продюсером Карло Понті;
- 1966 рік — Ватикан скасовує Індекс заборонених книг, що до цього існував понад чотирьох століть;
- 1990 рік — у Львівській опері відбувається перше засідання Львівської обласної ради першого демократичного скликання;
- 1991 рік — у Львові засновують творче об'єднання Фонд Мазоха (засновники Роман Віктюк, Ігор Подольчак та Ігор Дюрич);
- 2003 рік — під час вторгнення коаліційних сил до Іраку американські війська повністю здобувають Багдад; Саддам Хусейн починає переховуватися;
- 2005 рік — спадкоємець британського престолу Чарльз, принц Уельський одружується із Каміллою Паркер-Боулз;
- 2015 рік — в Україні ухвалюють декомунізаційні закони.
Погода на 9 квітня
Завтра, 9 квітня, в Києві небо проясниться аж ввечері, без опадів. У Львові ясно вранці, але в другій половині дня небо затягнеться хмарами, опадів не очікується. У Харкові хмарно до вечора, коли проясниться, без опадів. В Одесі ясний ранок, але на його зміну прийде хмарна погода, опадів не передбачається.
Температура повітря в Києві — +23 вдень та +13 вночі. У Львові — +22 вдень та +11 вночі. У Харкові — +22 вдень та +11 вночі. В Одесі — +18 вдень та +12 вночі.
Який завтра день в Україні і світі
9 квітня в Україні і світі святкують Всесвітній день антикваріату. Антикваріат — це предмети давнини, які мають історичну чи культурну цінність. Вважається, що реліквії повинні мати вік понад 100 років. Антикварні предмети часто перебувають в спеціальних музеях, де кожен може побачити матеріальні свідчення минулих епох. Також антикваріат часто купують і продають для колекціонування.
Також 9 квітня День фінської мови. Подія була започаткована 1960 року. Дату святкування обрали на честь дня смерті засновника літературної фінської мови Мікаеля Агріголи, який помер 1557 року. У Фінляндії це офіційне державне свято. Хоча тут до 1978 року його називали днем Агріголи. Щорічно цього дня в країні піднімають фінський прапор.
А ще 9 квітня Міжнародний день "Будьте добрими до юристів". Припадає щорічно на другий вівторок квітня. Цей день було створено для того, щоб визнати той цінний внесок, який юристи роблять у суспільне життя, висловити їм вдячність за наполегливу та важку працю.