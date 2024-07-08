Яке завтра, 9 липня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 9 липня, День рибалки в Україні. Віряни вшановують пам'ять святого священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського. До Нового року залишилося 175 днів.

9 липня 2024 року — вівторок. 867-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

9 липня в церковному календарі – день пам’яті святого священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського. Батьки Панкратія були родом з Антіохії. Коли почув він про благословення Ісуса Христа, то прийняв хрещення в Антіохії від апостолів. За переказом, він здійснив подорож до Єрусалиму, а потім вів черенечий образ життя у Понтійських горах. Пізніше Петро поставив його як єпископа Тавроменійського на Сицилії. За місяць Панкратій збудував міську церкву, навернув усіх тавроменійців у християнство. Він загинув мученицькою смертю в Тавроменії від рук язичників, які закидали його камінням. Мощі святого Панкратія зберігаються в римській Церкві святого Панткратія. У Таорміні є також церква його імені.

Що не можна робити 9 липня

Не варто починати нові справи.

Не можна відмовляти у допомозі.

Заборонено важко працювати.

Народні прикмети і традиції на 9 липня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: темний місяць — до кінця липня йтимуть дощі;

ще не дозріла чорниця — буде холодною осінь;

павуки плетуть павутину біля будинку — буде гарна погода;

зірки тьмяні — чекайте на морозну зиму.

9 липня ще не дозріла чорниця — буде холодною осінь / Фото: Unsplash

Цього дня в давнину було прийнято збирати огірки з першого врожаю і йти до лісу по чорницю. Вважається, що ягоди, зібрані 9 липня, мають особливу цілющу силу.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 9 липня

Які завтра іменини: Олександр, Андрій, Іван, Кирило, Костянтин, Михайло, Федір.

Талісманом людини, народженої 9 липня є геліотроп. Відносять до групи кварців. Здавна вірили, що геліотроп допомагає своєму власнику відкривати будь-які двері і вирішувати складні проблеми.

Цього дня народилися:

1943 рік — український науковець, державний та політичний діяч, дипломат Сергій Комісаренко;

1947 рік — український оперний співак, один із найвидатніших басів сучасності Анатолій Кочерга;

1987 рік — учасник Майдану, громадський діяч, депутат Верховної Ради, відомий своїми скандальними витівками Володимир Парасюк.

Пам’ятні дати 9 липня

Календар важливих подій в Україні та світі за 9 липня:

1357 рік — Імператор Карл IV закладає в Празі Карлов міст через Влтаву;

1686 рік — сім європейських держав створюють Аугсбурзьку лігу з метою зупинити експансію Королівства Франція в Західній Європі;

1789 рік — Національні збори у Королівстві Франція проголошують себе Установчими;

1811 рік — велика пожежа на Подолі у Києві;

1816 рік — Аргентина оголошує незалежність від Іспанської імперії;

1877 рік — перший фінал тенісного турніру у Вімблдоні, переможцем стає Спенсер Гір;

1900 рік — Королева Вікторія схвалює Закон про утворення Австралійської федерації, на підставі якого створюють нову державу Федерацію Австралії (від 1 січня 1901 року);

1955 рік — засновують Пагуошський рух учених за мир, роззброєння і міжнародну безпеку;

1955 рік — знаменита рок-н-рольна пісня "Rock Around the Clock" (автор Біл Гейлі, виконання гурту Bill Haley & His Comets) займає перше місце в Американському чарті "Білбоард";

1961 рік — у Вінніпегу (Канада) відкривають пам'ятник Т. Г. Шевченку;

1972 рік — в околицях села Хрестище (Харківська область) проводять перший в Україні ядерний вибух (підземний);

2002 рік — Організація Африканської Єдності, об'єднуюча 53 держави Африки, офіційно перетворена в Африканський союз;

2006 рік — фінальний матч чемпіонату світу з футболу в Німеччині, коли Італія в серії післяматчевих пенальті перемагає Францію і вчетверте стає чемпіоном світу;

2018 рік — саміт Україна-ЄС, між Україною та ЄІБ підписано угоду про виділення позики на EUR75 млн для реалізації проєкту "Підвищення безпеки автомобільних доріг у містах України".

Погода на 9 липня

Завтра, 9 липня, в Києві ясно, без опадів. У Львові хмарно вранці та вдень, вдень можливий дрібний дощ, який до вечора закінчиться. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі ясно, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві +31 вдень та +22 вночі. У Львові +25 вдень та +17 вночі. У Харкові +34 вдень та +23 вночі. В Одесі +36 вдень та +25 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

9 липня в Україні святкують День рибалки / Фото: Unsplash

9 липня в Україні святкують День рибалки. Професійне свято, яке було встановлене 22 червня 1995 року. Головна його мета полягає у приверненні уваги суспільства до робітників рибного господарства, а також подяки їм за діяльність. Рибальство вимагає певних вмінь та знань, а тому таке заняття важко назвати простим. Професія ж рибалки досить давня. Вона виникла разом з полюванням і збиранням.

Також 9 липня Міжнародний день знищення зброї. Був започаткований 2001 року за ініціативи ООН. Ця подія пов'язана з негативними наслідками проведення довготривалих конфліктів в тих країнах, які розташовані на сході Європи. Часто в цих регіонах після закінчення конфліктів відмічалася наявність великої кількості незареєстрованної зброї.

А ще 9 липня День моди. Це свято особистого стилю, яке надає кожній людині можливість продемонструвати особливе ставлення до моди за допомогою аксесуарів та одягу. Вперше свято відсвяткували в США 2016 року.