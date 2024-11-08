Яке завтра, 9 листопада, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 9 листопада, Всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного мистецтва. Віряни вшановують пам'ять святих преподобних Матрони й Теоктисти. До Нового року залишилося 52 дні.

9 листопада 2024 року — субота. 990-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

9 листопада в церковному календарі – день пам’яті святих преподобних Матрони й Теоктисти. Вони були священниками, які жили в ХІХ столітті. Вони відомі своєю духовною силою та відданістю Богу. Преподобний Матрона був відомий своїм духовним лідерством та допомогою бідним, а преподобний Теоктиста відзначався своїм духовним розумінням та мудрістю.

Що не можна робити 9 листопада

Не віддавайте чужинцям свій старий одяг.

Не варто сваритися з рідними чи друзями.

Не слід займатися фізичною працею.

Народні прикмети і традиції на 9 листопада

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: дощить — до великого урожаю пшениці наступного року;

туман — чекайте на відлигу;

на деревах іній — овес наступного року не вродить;

на деревах вдалині іній — до сильного морозу;

снігопад — негода затягнеться.

9 листопада снігопад — негода затягнеться / Фото: Unsplash

Люди намагалися віддавати бідним одяг, який вони не будуть носити. Однак важливо було відібрати такий, який має вигляд нового. Зношений і дуже старий не дарували.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 9 листопада

Які завтра іменини: Антон, Віктор, Дмитро, Іван, Ілля, Йосип, Костянтин, Олександр, Олексій, Семен, Тимофій, Федір.

Талісманом людини, народженої 9 листопада, є котяче око. Камінь захищає людину від негативу. Також здавна вірили, що котяче око чистить ауру, позбавляє негативної енергетики.

Цього дня народилися:

1948 рік — футболіст "Динамо" (Київ), володар Кубка Кубків Віктор Матвієнко;

1983 рік — український комік, телеактор Юрій Ткач;

1985 рік — український актор театру та кіно Олексій Гнатковський.

Пам’ятні дати 9 листопада

Календар важливих подій в Україні та світі за 9 листопада:

1799 рік — переворот 18 брюмера приводить Наполеона до влади у Французькій республіці;

1867 рік — в Японії сьоґун Токуґава Йосінобу повертає державну владу Імператору;

1907 рік — британський король Едуард VII отримує у подарунок найбільший діамант у світі;

1918 рік — на руїнах Австро-Угорщини проголошують Австрійську Республіку;

1918 рік — у Львові створюють виконавчий орган ЗУНР (від 13 листопада 1918 року — Державний Секретаріат);

1923 рік — у Мюнхені відбувається "Пивний путч";

1938 рік — у Хусті для організації оборони Карпатської України утворюють напіввійськову організацію "Карпатська Січ";

1938 рік — у Третьому Рейху відбуваються масові погроми євреїв "Кришталева ніч";

1989 рік — починається руйнування Берлінської стіни;

1991 рік — генерала Джохара Дудаєва обирають першим президентом Ічкерії;

1995 рік — Македонія і Україна приймаються до Ради Європи;

1997 рік — в Україні вперше святкують День української писемності та мови.

Погода на 9 листопада

Завтра, 9 листопада, в Києві хмарно, без опадів. У Львові похмуро, опадів не передбачається. У Харкові хмарно до вечора, без опадів. В Одесі похмуро, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві — +7 вдень та +5 вночі. У Львові — +7 вдень та 0 вночі. У Харкові — +7 вдень та +4 вночі. В Одесі — +10 вдень та +5 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

9 листопада Всесвітній день свободи / Фото: Фото з відкритих джерел

9 листопада в Україні святкують Всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного мистецтва. Це свято вшановує тих, хто робить вагомий внесок у розвиток української культури, збереження традицій, народного мистецтва та духовної спадщини. Свято було започатковане для вшанування як професійних працівників культури, так і аматорів — людей, які вкладають свій час і таланти в народну творчість. Серед них — музиканти, художники, майстри декоративно-прикладного мистецтва, народні співаки та багато інших. Цей день є чудовою нагодою висловити вдячність всім, хто сприяє збереженню національної ідентичності України, адже культура і мистецтво відіграють важливу роль у формуванні самобутності та об’єднанні суспільства.

Також 9 листопада Міжнародний день боротьби проти фашизму, расизму та антисемітизму. Дата була обрана на згадку про трагічні події так званої "Кришталевої ночі" 1938 року — масових погромів єврейських будинків, магазинів і синагог у нацистській Німеччині та Австрії, які стали початком відкритих переслідувань євреїв у Європі. "Кришталева ніч" є символом трагедії та початком Голокосту, під час якого мільйони євреїв, представників національних і релігійних меншин, а також політичних опонентів стали жертвами нацистського режиму. Цей день покликаний нагадувати світові про небезпеку ідеологій, що розпалюють ненависть, дискримінацію та насильство.

Основною метою цього дня є привернення уваги до проблем ксенофобії, расизму, антисемітизму та нетерпимості в сучасному суспільстві. Цього дня по всьому світу проводяться заходи, які закликають до об’єднання зусиль у боротьбі проти проявів нетерпимості, вшанування пам’яті жертв расової та національної ненависті, а також до просування ідей рівності, поваги й мирного співіснування.

А ще 9 листопада Всесвітній день усиновлення. Він був започаткований для підвищення обізнаності про важливість усиновлення та підтримки дітей, які залишилися без батьківської опіки. Ідея дня належить міжнародним організаціям, які працюють із сім’ями та дітьми, щоб популяризувати усиновлення та залучити суспільство до проблеми сирітства. Символом цього дня є малюнок усміхненого обличчя на долоні, який став міжнародним символом підтримки та любові до дітей-сиріт. Це зображення символізує тепло, турботу та відкритість до дітей, що потребують родини.

9 листопада святкують Всесвітній день лізингу. Подія присвячена популяризації лізингу як сучасного інструменту фінансування бізнесу та приватних осіб. Лізинг є формою довгострокової оренди з можливістю викупу, що дозволяє компаніям і фізичним особам користуватися майном або технікою без необхідності повної оплати його вартості на початку.

Також 9 листопада День народження неонової реклами. Неонова реклама стала символом сучасних міст, додавши їм динамічності та стилю, а також стала невід'ємною частиною культури й популярної естетики. Неонові вивіски та інсталяції використовуються і сьогодні, хоча сучасні технології (такі як LED) частково замінили неон, завдяки енергоефективності. Але неонові вогні продовжують залишатися популярними, особливо у ретростилі та мистецьких проєктах, нагадуючи про початок яскравої ери реклами та міського мистецтва.

А ще 9 листопада Всесвітній день свободи. Це свято було засноване 2001 року в Сполучених Штатах Америки як день для відзначення демократії та свободи, а також для вшанування подій, пов'язаних із падінням Берлінського муру. 9 листопада 1989 року стало символічною датою, яка знаменувала кінець "холодної війни" і початок об'єднання Німеччини. Падіння Берлінського муру стало потужним символом боротьби за свободу, прав людини та подолання політичних і соціальних бар'єрів.