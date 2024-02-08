Яке завтра, 9 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

9 лютого 2024 року — п’ятниця. 716-й день війни в Україні.

Яке завтра, 9 лютого, церковне свято

9 лютого в церковному календарі – день пам’яті святого Панкратія. За переказами він був сучасником Ісуса Христа. Його сім'я проживала в Антіохії, але коли почули про чудеса Сина Божого, то одразу втрушили до Єрусалима. Дуже тісно спілкувалися з апостолом Петром. Коли Ісус Христос вознісся на небо, один із апостолів охрестив батьків Панкратія. Після смерті родини юнак продав усе майно і пішов жити в печери. Пізніше він подорожував з апостолами Петром і Павлом. Саме вони і висвятили його в місті Тавроменія.

Що не можна робити 9 лютого

Не дозволяється давати і брати в борг гроші.

Не можна бажати комусь зла, сваритися, лихословити.

Краще не тримати вдома зламані чи зіпсовані речі.

Народні прикмети і традиції на 9 лютого

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: птахи літають низько — будуть опади;

багряний захід сонця до того, що повернуться снігопади;

відлига вдень означає, що весна прийде рано;

вночі на небі не видно зірок — до потепління.

9 лютого багряний захід сонця до того, що повернуться снігопади / Фото: Pexels

Цей день зазвичай присвячували передвесняним клопотам. Тому селяни перевіряли інструменти, дивилися, скільки залишилося запасів. А ще вірили, якщо почати лікувати цього дня будь-яку хворобу, то скоро одужаєш.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 9 лютого

Які завтра іменини: Петро, Никифор, Геннадій, Панкратій, Емілій, Інокентій.

Талісманом людини, народженої 9 лютого, є бурштин. Багато століть він був дуже популярним дорогоцінним каменем. Здавна вірили, що бурштин є природним антидепресантом.

Цього дня народилися:

1826 рік — український живописець і графік Костянтин Трутовський;

1983 рік — учасник війни на сході України, Герой України Василь Зубанич.

Пам’ятні дати 9 лютого

Календар важливих подій в Україні та світі за 9 лютого:

1234 рік — монгольське завоювання Китаю: монголи захоплюють Кайфен, столицю Династії Цзінь, і підкорюють першу з трьох великих держав середньовічного Китаю;

1263 рік — при Дауґавґриві (сучасна Латвія) литовське військо під командуванням князя Тренети розбиває лівонських хрестоносців;

1849 рік — на території Папської держави революціонери проголошують Італійську Республіку;

1863 рік — американець Елансон Крейґ отримує патент на вогнегасник;

1893 рік — прем'єра опери Дж. Верді "Фальстаф";

1893 рік — відбувається перший у світі сеанс стриптизу (Париж, "Мулен Руж";

1900 рік — Двайт Ф. Девіс засновує тенісний турнір на Кубок Девіса;

1909 рік — у США приймають перший закон про заборону наркотиків;

1942 рік — у Києві німці заарештовують Олену Телігу та інших представників української інтелігенції, переважно членів ОУН;

1951 рік — кінозірка Ґрета Ґарбо отримує американське громадянство;

1955 рік — відкривається Римський метрополітен;

1961 рік — The Beatles вперше виступають під цією назвою в ліверпульському клубі Cavern;

1969 рік — здійснює свій перший політ широкофюзеляжний пасажирський літак Боїнг-74;

1964 рік — The Beatles вперше з'являються в прямому ефірі американського телебачення;

1972 рік — відбувається перший виступ нової групи Пола Маккартні, Wings;

1991 рік — литовці голосують за незалежність;

1993 рік — Пол Маккартні випускає сольний альбом Off the Ground.

Погода на 9 лютого

Завтра, 9 лютого, в Києві хмарно, вранці сильний снігопад, який повинен послабшати після обіду і змінитися на сильний дощ до вечора. У Львові хмарно, вночі, вранці та ввечері дрібний дощ. У Харкові похмуро, вранці дрібний сніг, який вдень стане сильнішим і закінчиться до вечора. В Одесі сонячно, без опадів.

Температура повітря в Києві — +2 вдень та -2 вночі. У Львові — +9 вдень та +2 вночі. У Харкові — -1 вдень та -3 вночі. В Одесі — +11 вдень та +6 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

9 лютого в Україні і світі святкують Міжнародний день стоматолога / Фото: Pexels

9 лютого в Україні і світі святкують Міжнародний день стоматолога. Цікаво, що найдавніші артефакти, які мають стосунок до стоматології, датовані ще 7000-ми роками до нашої ери. На території сучасного Пакестану були знайдені рештки людей з просверленими за допомогою кремнієвого сверла отворами у зубах. Можливо, саме так наші предки боролися із карієсом. А перша друкована книга зі стоматології вийшла в Німеччині 1530 року. Справжнім початком нової ери в стоматології стала діяльність француза П'єра Фошара. Він у XVIII столітті довів, що зуби руйнуються через цукор, а не "зубних черв'яків", як це думали раніше. Він виділив стоматологію в окрему науку і виробив детальну схему догляду за зубами.

Також 9 лютого Міжнародний день піци. Щорічно поціновувачі цієї італійської страви святкують цікаву подію. Класична піца Маргарита була створена італійцем Рафаеллем Еспозіто близько 200 років тому. Хоча прототип страви існував ще в давньому світі. Наприклад, в Древній Греції та Римі пекли плаский хліб з олією, прянощами та оливками. Піца стала особливо популярною після Другої світової війни. І кожна країна намагається додати до цієї страви щось своє.

А ще 9 лютого святкують День народження волейболу. Цей вид спорту захопив мільйони людей по всьому світу. Гра була створена американцем Вільямом Г. Морганом 1895 року у штаті Массачусетс. Він був директором із фізичного виховання YMCA. Спочатку свою гру він назвав Мінтонетт і це була менш напружена альтернатива баскетболу. Перша демонстрація відбулася 1896 року. Назву ж "волейбол" створив Альфред Голстед, коли побачив гру.