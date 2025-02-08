Яке завтра, 9 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

9 лютого 2025 року — неділя. 1082-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

9 лютого в церковному календарі – день пам’яті святого мученика Никифора. Він жив у III столітті в Антіохії, що тоді була частиною Римської імперії. Він був другом священномученика Саприкія, проте через сварку вони розійшлися. Незадовго після цього імператор Валеріан розпочав переслідування християн, і Саприкія ув'язнили та змусили відректися від віри. Никифор зрозумів свою помилку й спробував примиритися з другом, але Саприкій не погодився. Коли ж Саприкій відмовився від віри перед стратою, Никифор сам зголосився прийняти мученицьку смерть. Він був обезголовлений за віру 9 лютого 260 року, і відтоді вшановується як святий мученик.

Що не можна робити 9 лютого

Не слід бажати іншим зла, лихословити, сваритися.

Не можна брати і давати гроші в борг.

Забороняється тримати в домі зіпсовані чи зламані речі.

Народні прикмети і традиції на 9 лютого

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: захід сонця багряного кольору — снігопади ще повернуться;

птахи низько літають — до опадів;

вночі не видно зірок на небі — чекайте на потепління;

відлига вказує, що буде рання весна.

9 лютого птахи низько літають — до опадів / Фото: Unsplash

Зазвичай селяни присвячували день клопотам, що пов'язані з початком нового городнього сезону. Зазвичай перевіряли інструменти, гострили і чистили їх за потреби.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 9 лютого

Які завтра іменини: Василь, Геннадій, Іван.

Талісманом людини, народженої 9 лютого є бурштин. Камінь, який рекомендується носити за хвороб щитовидної залози і порушення кровообігу. Бурштин здавна вважається потужним антисептиком.

Цього дня народилися:

1441 рік — узбецький поет і мислитель, видатний гуманіст середньовіччя Сходу Алішер Навої;

1826 рік — український живописець і графік Костянтин Трутовський;

1983 рік —учасник війни на сході України, Герой України (2015) Василь Зубанич.

Пам’ятні дати 9 лютого

Календар важливих подій в Україні та світі за 9 лютого:

1234 рік — монголи захоплюють Кайфен, столицю Династії Цзінь, і підкорюють першу з трьох великих держав середньовічного Китаю;

1849 рік — на території Папської держави революціонери проголошують Італійську Республіку;

1863 рік — американець Елансон Крейґ отримує патент на вогнегасник;

1893 рік — відбувається перший у світі сеанс стриптизу (Париж, "Мулен Руж"), пізніший арешт стриптизерки поліцією викликає заворушення в місті;

1909 рік — у США приймають перший закон про заборону наркотиків;

1918 рік — підписують Берестейський мирний договір, згідно з яким Німецька імперія, Австро-Угорська імперія, Османська імперія і Болгарське царство визнають УНР самостійною державою;

1923 рік — повстання засуджених до розстрілу отаманів Холодного Яру в Лук'янівській в'язниці Києва;

1942 рік — у Києві німці заарештовують Олену Телігу та інших представників української інтелігенції, переважно членів ОУН;

1951 рік — кінозірка Ґрета Ґарбо отримує американське громадянство;

1955 рік — відкривається Римський метрополітен;

1961 рік — The Beatles вперше виступають під цією назвою в ліверпульському клубі Cavern;

1969 рік — здійснює свій перший політ широкофюзеляжний пасажирський літак Боїнг-74;

1991 рік — литовці голосують за незалежність;

2018 рік — поблизу сирійського міста Хішам силами коаліції на чолі з США розгромлюють колону російських найманців.

Погода на 9 лютого

Завтра, 9 лютого, в Києві сонячно, без опадів. У Львові ясно, опадів не передбачається. У Харкові похмуро, без опадів. В Одесі хмарно з проясненнями, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві -2 вдень та -5 вночі. У Львові +2 вдень та -5 вночі. У Харкові -3 вдень та -7 вночі. В Одесі +1 вдень та -4 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

9 лютого святкують Міжнародний день стоматолога / Фото: Unsplash

9 лютого в Україні і світі святкують День народження волейболу. Саме цього дня 1895 року волейбол був винайдений Вільямом Дж. Морганом, інструктором YMCA (Християнської асоціації молодих людей) у місті Холіок, штат Массачусетс, США. Морган хотів створити гру, яка була б менш контактною, ніж баскетбол, і підходила для людей різного віку та рівня фізичної підготовки. Спочатку гра називалася "мінонет", але згодом отримала назву "волейбол" (від англ. volley — "відбивати на льоту" та ball — "м'яч").

Також 9 лютого Всесвітній день шлюбу. Припадає на другу неділю лютого. Свято з’явилося 1981 року в США, коли його започаткувала організація Worldwide Marriage Encounter для підтримки інституту шлюбу. 1983 року подію визнали на міжнародному рівні, і від того часу цей день святкують у багатьох країнах. Символом свята є силуети чоловіка та жінки у формі серця, що символізують єдність та любов у шлюбі.

А ще 9 лютого Міжнародний день піци. Це свято присвячене одній із найпопулярніших страв у світі, яка має давню історію та безліч варіацій. Корені піци сягають Стародавнього Єгипту, Греції та Риму, де люди випікали хлібні коржі з різними начинками. Сучасна піца з’явилася в Італії, а перша документована піца "Маргарита" була створена 1889 року в Неаполі. Її приготував піцайоло Раффаеле Еспозіто на честь королеви Маргарити Савойської. Начинка у кольорах італійського прапора (помідори – червоний, моцарела – білий, базилік – зелений) зробила цю піцу легендарною.

9 лютого святкують Міжнародний день стоматолога. Це професійне свято всіх, хто займається здоров’ям зубів і ротової порожнини. Ця дата пов’язана з чвятою Аполлонією – покровителькою стоматологів. Вона жила у III столітті в Олександрії та загинула за віру, зазнавши тортур, під час яких їй вибили всі зуби. Згодом її проголосили святою, а 9 лютого – її день пам’яті. Цікаво, що найдавніша пломба була знайдена у зубі віком 6500 років – її зробили з бджолиного воску.