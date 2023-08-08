Яке завтра, 9 серпня, свято — все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

9 серпня 2023 року — середа. 532-й день війни в Україні.

Яке завтра, 9 серпня, церковне свято

9 серпня в церковному календарі – день пам’яті великомученика Пантелеймона. Він був лікарем, якого часто називали "Цілитель" за те, що лікував своїх пацієнтів задарма, за допомогою сили молитви. Інші лікарі втратили дохід і пожалілися імператору Максиміліану. Сталося це в Никодимії в II та III століттях.

Розізлився імператор, наказав схопити і піддати тортурам, щоб він відмовився від поклоніння Господу. Однак Пантелеймон молився і не отримав жодної шкоди. Тоді Максиміліан сказав взяти меча та й відрубати великомученику голову. Згідно з церковними переказами з його ран текло молоко. Під час тортур Пантелеймона прив'язали до оливкового дерева, яке відразу вкрилося плодами.

Що не можна робити цього дня

Будь-яка фізична робота, особливо тяжка, цього дня заборонена.

Не можна байдуже проходити повз того, хто потребує вашої допомоги.

Не рекомендовано заготовляти чи перевозити сіно, в давнину вірили, що його може спалити Пантелеймон.

Народні прикмети і традиції на 9 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: почала добре клювати риба в'юн — чекайте на дощ;

качки почали плескатися у воді, кричати — буде негода;

побачили веселку і в ній більше червоного кольору — почнеться сильний вітер;

почути крик вивільги — до дощу;

індички і кури вилазять на стоги сіна, риються в ньому — чекайте на гарну погоду.

9 серпня почути крик вивільги — до дощу / Фото: Pexels

Капуста вже починала формувати головки, тому той овоч, який заготовлювали минулого року, починали використовувати для приготування смачних пирогів і пирожків. Наші предки обов'язково вирушали до церкви, де освячували зібране в полі колосся. Потім це колосся зберігали до наступного літа в хаті біля ікон. Здавна вірили, що дитина, яка народилася цього дня, отримає вміння зцілювати хворих.

Погода на 9 серпня

Завтра, 9 серпня, в Києві ясно до вечора, коли небо вкриється хмарами, без опадів. У Львові в другій половині дня чисте небо зникне за хмарами, щоб знову прояснитися ввечері, без опадів. У Харкові вдень хмари зникнуть, вранці дрібний дощ, який до другої половини дня закінчиться. В Одесі ясно, без опадів.

Температура повітря в Києві — +22 вдень та +15 вночі. У Львові — +20 вдень та +11 вночі. У Харкові — +26 вдень та +19 вночі. В Одесі — +27 вдень та +16 вночі.

Пам’ятні дати 9 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі за 9 серпня:

1483 рік — відкривають Сікстинську капелу;

1570 рік — битва при Анеґава (Японія): союзні війська Оди і Токуґави розбивають коаліційні сили Адзаї і Асакура;

1620 рік — козацька флотилія Яцька Нероди рушає на Стамбул;

1803 рік — перша демонстрація пароплава, винайденого Робертом Фултоном;

1842 рік — демаркація кордону між Канадою і США (договір Вебстера — Ешбертона);

1848 рік — на Буковині скасовують кріпацтво;

1859 рік — американець Натан Еймс отримує патент на ескалатор;

1863 рік — в Японії спалахує інцидент Бункю;

1896 рік — розбивається німецький піонер авіації Отто Лілієнталь;

1910 рік — американець Алва Фішер отримує патент на електричну пральну машину;

1919 рік — Велика Британія оголошує протекторат над Персією;

1919 рік — Київська група Армії УНР, очолювана Юрієм Тютюнником, визволяє від більшовиків Жмеринку;

1940 рік — завершується будівництво залізниці Берлін—Багдад;

1942 рік — британська колоніальна адміністрація арештовує лідера індійського національно-визвольного руху Магатму Ґанді;

1944 рік — Вінстон Черчилль прибуває до Неаполя для зустрічі з лідером югославських партизанів Йосипом Броз Тіто;

1945 рік — вибух атомної бомби в Нагасакі;

1965 рік — Сингапур отримує незалежність від Малайзії;

1974 рік — на межі імпічменту і відсторонення від посади на тлі скандалу Вотергейт, Річард Ніксон стає першим (і на цей час єдиним), президентом Сполучених Штатів, що подає у відставку;

1990 рік — у Саудівську Аравію для воєнної операції вторгнення в Ірак починають прибувати американські війська.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 9 серпня

Які завтра іменини: Герман, Іван, Кирило, Климент, Костянтин, Наум, Микола, Платон, Анфіса.

Талісманом людини, народженої 9 серпня, є малахіт. Здавна цей камінь вважався виключно позитивним. Вірили, що малахіт захищає людину від душевних метань, психічних та фізичних хвороб.

Цього дня народилися:

1895 рік — український хірург, доктор медичних наук, професор, який здійснив першу у світі операцію з пересадки органу людині Юрій Вороний;

1938 рік — президент України (1994–2004) Леонід Кучма;

1973 рік — український співак учасник "Євробачення" Олександр Пономарьов.

Який завтра день в Україні і світі

9 серпня в Україні і світі святкують Міжнародний день корінних народів світу / Фото: Pexels

9 серпня в Україні і світі святкують Міжнародний день корінних народів світу. Започаткувала свято Генеральна асамблея ООН 1994 року на честь першого засідання з питань щодо корінних народів (відбулося 1982 року цього дня). Святкують його на знак прагнення міжнародної спільноти зберегти права та унікальну культуру корінних народів, які споконвіку проживали на певній території і до цього часу зберегли ідентичність окремої народності, культурні цінності та політичний устрій. В Україні корінними вважаються кримські татари, гагаузи, караїми, кримчаки та кримські греки.

Також 9 серпня День пам'яті трагедії Нагасакі в Японії. Це одна з найтрагічніших подій в історії людства. На завершальному етапі Другої світової війни (1945 року) Сполучені Штати Америки скинули на японське місто Нагасакі атомну бомбу. Трьома днями раніше відбулося бомбардування іншого японського міста Хіросіми. Ціна людських жертв та страждань була величезною. За оцінками миттєво загинуло 70 тисяч людей, а ще більше померли впродовж наступних тижнів, місяців і років від отриманих поранень та променевої хвороби.

А ще 9 серпня Міжнародний день коворкінгу. Явище коворкінгу дуже корисне для ефективності праці, тому це свято створене, щоб привернути до нього особливу увагу. Поняття це відносно нове і означає сучасний спосіб організації роботи людей, які неприв'язані до певного місця чи часу. В часи розвитку фрилансу коворкінг особливо актуальний. Учасники руху організовують на обраній території своє трудове буття як колективний офіс. За необхідності вони можуть надавати один одному допомогу, спілкуватися, обмінюватися ідеями.

9 серпня святкують Всесвітній день каліграфії. Щороку припадає на другу середу серпня. Каліграфією називають мистецтво в письмовій формі. Сьогодні її використовують у різних дизайнерських концепціях для реклами чи просування бренду. Зокрема часто використовують і сучасні технології. Сам термін "каліграфія" походить від грецьких слів, які означають "красиво" і "писати". Вона включає в себе письмо і образотворче мистецтво, дозволяючи автору виразити себе через художнє відображення тектової інформації.

Також 9 серпня Всесвітній день книголюбів. Спочатку свято було неофіційним і ширилося лише територією США, однак дуже скоро зацікавленність в ньому зросла у всьому світі. Книжка проходить чималий шлях перед тим як потрапити на прилавок, а потім до наших рук. Спочатку існували написи на каменях, які змінилися на сувої зі шкіри, паперу і лише через багато століть книжка з'явилася у тому вигляді, який ми знаємо.

А ще 9 серпня День тримання за руку. Популярне свято лише на території США. Воно присвячене простому, але потужному акту тримання за руки. Головна мета цього дня полягає в тому, щоб заохотити людей створювати особливий зв'язок зі своїми партнерами за допомогою цього теплого жесту.