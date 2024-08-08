Яке завтра, 9 серпня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

9 серпня 2024 року — п’ятниця. 898-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

9 серпня в церковному календарі – день пам’яті святого апостола Матія. Він народився у Вифлеємі і походив із коліна Юди. З раннього дитинства він вивчав Закон Божий під керівництвом святого Симеона Богоприїмця. Коли Ісус Христос явив Себе світові, Матій увірував у Нього як у Месію і став одним із 70 учнів, яких Господь посилав по двоє перед Собою.

Після Вознесіння Ісуса Христа Матій був обраний за жеребом до числа 12 апостолів замість Іуди Іскаріотського. Він проповідував Євангеліє в Єрусалимі, Юдеї, Антіохії Сирійській, Каппадокії, Синопі, Амасії, Едесі та Севастії. За церковним переказом, Матій також проповідував у Ефіопії Понтійській (нинішня Західна Грузія) та Македонії.

Святий Матій зазнав багато небезпек під час своєї місії, але Господь зберігав його живим для подальшої проповіді. Він творив великі чудеса і навернув багатьох до віри в Христа. Зрештою, Матій був засуджений на смерть і побитий камінням, а потім йому відтяли голову.

Що не можна робити 9 серпня

Не варто сваритися з рідними людьми, стосунки зіпсуються надовго.

Забороняється переїжджати.

Не можна хвалитися будь-чим.

Народні прикмети і традиції на 9 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: ясна погода — до погожої осені і теплої зими;

дощить — більше не варто чекати на тепло;

холодний вітер — до сніжної зими.

9 серпня дощить — більше не варто чекати на тепло / Фото: Unsplash

В народі цей день називали Зміїним святом. Існувало повір'я, що краще не випасати корів, тому що змії можуть присмоктатися до вимені та випити всю кров з молоком.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 9 серпня

Які завтра іменини: Олексій, Антон, Григорій, Дмитро, Іван, Леонтій, Макар, Матвій, Петро, Яків, Ірина, Маргарита, Марія.

Талісманом людини, народженої 9 серпня, є малахіт. Його завжди вважали виключно позитивним каменем, який захищає від хвороб та душевних переживань.

Цього дня народилися:

1938 рік — президент України (1994–2004) Леонід Кучма;

1973 рік — український співак учасник "Євробачення" Олександр Пономарьов;

1976 рік — українська фігуристка Олена Ляшенко.

Пам’ятні дати 9 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі за 9 серпня:

1483 рік — відкривають Сікстинську капелу;

1570 рік — битва при Анеґава (Японія): союзні війська Оди і Токуґави розбивають коаліційні сили Адзаї і Асакура;

1620 рік — козацька флотилія Яцька Нероди вирушає на Стамбул;

1803 рік — вперше демонструють пароплав, винайдений Робертом Фултоном;

1842 рік — демаркація кордону між Канадою і США (договір Вебстера — Ешбертона);

1848 рік — на Буковині скасовують кріпацтво;

1859 рік — американець Натан Еймс отримує патент на ескалатор;

1863 рік — в Японії спалахує інцидент Бункю;

1896 рік — розбивається німецький піонер авіації Отто Лілієнталь;

1910 рік — американець Алва Фішер отримує патент на електричну пральну машину;

1919 рік — Велика Британія оголошує протекторат над Персією;

1940 рік — завершується будівництво залізниці Берлін—Багдад;

1942 рік — британська колоніальна адміністрація заарештовує лідера індійського національно-визвольного руху Магатму Ґанді;

1944 рік — Вінстон Черчилль прибуває до Неаполя для зустрічі з лідером югославських партизанів Йосипом Броз Тіто;

1945 рік — вибух атомної бомби в Нагасакі;

1965 рік — Сингапур отримує незалежність від Малайзії;

1974 рік — на межі імпічменту і відсторонення від посади на тлі скандалу Вотергейт, Річард Ніксон стає першим (і поки єдиним), президентом Сполучених Штатів, що подав у відставку;

1990 рік — до Саудівської Аравії для воєнної операції вторгнення в Ірак починають прибувати американські війська.

Погода на 9 серпня

Завтра, 9 серпня, в Києві похмуро, вдень і ввечері дрібний дощ. У Львові хмарно з проясненнями, вдень можливий невеликий дощ. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі ясно, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві — +24 вдень та +18 вночі. У Львові — +24 вдень та +17 вночі. У Харкові — +28 вдень та +17 вночі. В Одесі — +30 вдень та +23 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

9 серпня Всесвітній день книголюбів / Фото: Unsplash

9 серпня в Україні і світі святкують Міжнародний день корінних народів світу. Цей день був встановлений Генеральною Асамблеєю ООН 1994 року для підвищення обізнаності про права та культуру корінних народів у всьому світі. Корінні народи становлять близько 370 мільйонів осіб у 90 країнах світу. Вони мають унікальні культури, мови та традиції, які часто перебувають під загрозою через асиміляцію, дискримінацію та інші форми утисків. Цей день є нагодою для міжнародної спільноти висловити солідарність з корінними народами та підтримати їхні права на самовизначення, збереження культурної спадщини та розвиток.

Також 9 серпня Міжнародний день коворкінгу. Цей день був заснований для підвищення обізнаності про коворкінг як сучасний спосіб організації роботи, який сприяє підвищенню ефективності праці та створенню спільноти професіоналів. Коворкінг — це форма організації роботи, де люди з різних професій працюють разом в одному просторі, але залишаються незалежними. Це особливо популярно серед фрилансерів, стартапів та малих підприємств, які можуть обмінюватися ідеями, співпрацювати та підтримувати одне одного.

А ще 9 серпня Всесвітній день книголюбів. Це неофіційне свято, яке було започатковане в Сполучених Штатах Америки і швидко набрало популярності у всьому світі. Цей день присвячений усім, хто любить книги та читання. Він є чудовою нагодою для книголюбів відкласти всі справи і зануритися у світ літератури. Люди святкують цей день, читаючи свої улюблені книжки, відвідуючи бібліотеки, книжкові магазини або обмінюючись книжками з друзями.