Яке завтра, 9 січня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

9 січня 2024 року — вівторок. 685-й день війни в Україні.

Яке завтра, 9 січня, церковне свято

9 січня в церковному календарі – день пам’яті святого мученика Євстратія. Він постраждав за свою віру у Вірменії за часів правління імператора Діоклетіана. Спочатку за християнство постраждав священник Авксентій. Він був стійким у своїй вірі, чим дуже здивував Євстратія, який був мером міста і довгий час таємно сповідував християнство. Тому він вирішив також признатися. Його схопили, довго катували, тримали у в'язниці, а потім стратили.

Що не можна робити 9 січня

Не можна зловживати алкогольними напоями.

Заборонено пришивати ґудзики, щоб не було старих проблем.

Не можна сваритися, лихословити та лаятися.

Народні прикмети і традиції на 9 січня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: птахи посідали на сніг — чекайте на потелпіння;

на деревах сидить багато воронів — вдарять сильні морози;

ясна погода — до врожайного року;

собака спить на снігу і згорнувся клубком — прийдуть холоди;

кішка на ніч залізла на піч — буде похолодання;

якщо кіт лежить животом догори — прийде тепла погода.

9 січня на деревах сидить багато воронів — вдарять сильні морози / Фото: Pexels

Після низки різдвяних свят у наших предків накопичувалося чимало справ, за які бралися саме сьогодні. Зокрема, прибирали у хліві, доглядали за озимими культурами, прали білизну та одяг.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 9 січня

Які завтра іменини: Євстрат, Петро, Пилип, Пахом, Захар, Антоніна.

Талісманом людини, народженої 9 січня, є олександрит. Красивий, рідкісний та надзвичайно дорогий камінь. Здавна олександриту приписували магічні властивості. Зокрема, його вважали символом ревнощів, пристрасного кохання.

Цього дня народилися:

1875 рік — український історик, публіцист і політик, голова НТШ Степан Томашівський;

1987 рік — українська біатлоністка, заслужена майстриня спорту України, чемпіонка Олімпійських ігор Олена Підгрушна (Білосюк);

1993 рік — офіцер ВПС України, Герой України Степан Тарабалка.

Пам’ятні дати 9 січня

Календар важливих подій в Україні та світі за 9 січня:

1349 рік — під час погромів у Базелі (Швейцарія) близько 700 євреїв згоріли заживо у своїх оселях — місцеве населення вирішило, що саме євреї винні в епідемії бубонної чуми;

1431 рік — в Руані починається судовий процес над Жанною д'Арк під головуванням єпископа Кошона;

1449 рік — перша письмова згадка про лотерею, що була організована в Мілані для фінансування війни проти Венеції;

1599 рік — у Масселбурзі (Шотландія) створюють найдавнішау з офіційно зареєстрованих масонських лож;

1648 рік — Богдана Хмельницького стає гетьманом Запорізької Січі;

1799 рік — у Великій Британії вперше у світі вводять податок на прибуток;

1816 рік — перше випробування лампи Деві на копальнях Геббурна, Північно-Східна Англія;

1878 — Умберто I став королем Італії.

1916 рік — поразкою Антанти завершується спроба захопити протоки Дарданелли та Босфор під час Першої світової війни;

1923 рік — іспанський винахідник Хуан де ля Сієрва здійснює перший політ на винайденому ним автожирі;

1923 рік — оголошено дефолт Німеччини через невиконання нею зобов'язань щодо репарацій за Версальським договором;

1927 рік — у кінотеатрі Монреаля через паніку, викликану невеликим вибухом кінокамери, гине 78 людей, з них 77 — діти молодше за 18 років;

1951 рік — у Нью-Йорку відбувається офіційне відкриття штаб-квартири Організації Об'єднаних Націй;

1960 рік — починається будівництва Асуанської греблі на Нілі в Єгипті;

1972 рік — у гавані Гонконгу починає горіти і тоне океанський лайнер "Королева Єлизавета", на той час найбільший у світі пасажирський корабель;

1992 рік — Ґвінея, Венесуела і Чилі визнають незалежність України;

1992 рік — Україна встановлює дипломатичні відносини з КНДР;

2005 рік — на президентських виборах у Палестинській автономії перемагає колишній прем'єр-міністр Палестини Махмуд Аббас, який змінює покійного Ясіра Арафата;

2007 рік — CEO Apple Стів Джобс представляє перший iPhone;

2021 рік — авіакатастрофа пасажирського літака Boeing 737 в Індонезії.

Погода на 9 січня

Завтра, 9 січня, в Києві хмарно, хоча вдень можливе невелике прояснення, без опадів. У Львові ясно, опадів не очікується. У Харкові вранці хмарно, але вдень та ввечері ясно, без опадів. В Одесі похмуро, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві — -5 вдень та -15 вночі. У Львові — -7 вдень та -14 вночі. У Харкові — -11 вдень та -14 вночі. В Одесі — -4 вдень та -8 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

9 січня в Україні і світі святкують Міжнародний день хореографа / Фото: Pexels

9 січня в Україні і світі святкують Міжнародний день хореографа. Професійне свято всіх тих, хто є режисером танцю. Саме від них залежить, як буде розказана історія, вони бачать в рухах красу і художній смак. Хореографи часто поєднують в своїй роботі творчий підхід та спортивну завзятість. Точно важко сказати, коли виник танець. Навіть у первісних людей було щось схоже. Навіть тоді танцівники вкладали в свої рухи настрій та емоції. А за допомогою ритуальних танців повторювали рухи тварин і птахів.

Поступово танець став невід'ємною частиною життя людини. Тому в різних народів світу склалися свої танцювальні традиції. Наприклад, в українців це веселий та спортивний на вигляд гопак, а в японців плавні рухи, які наче нагадують воду. Визначний внесок у світ мистецтва танцю вніс хореограф Джордж Баланчин грузинського походження. 1933 року він емігрував до США, де створив близько 400 новаторських балетів. А завдяки видатному українському хореографу Павлу Вірському весь світ дізнався про український народний танець.