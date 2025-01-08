Яке завтра, 9 січня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

9 січня 2025 року — четвер. 1051-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

9 січня в церковному календарі – день пам’яті святого мученика Полієвкта. Він був першим християнським мучеником у вірменському місті Мелітіні. Він служив військовим під час правління імператора Декія (249-251) і став мучеником за віру в Христа під час правління імператора Валеріана (253-259). Полієвкт був другом воїна Неарха, який був вірним християнином. Незважаючи на свою дружбу з Неархом, Полієвкт залишався язичником. Однак, коли настав час гоніння на християн, Неарх сказав Полієвкту: “Друже, ми скоро розлучимося з тобою, мене візьмуть на муки, а ти, мабуть, відречешся від дружби зі мною”. Полієвкт відповів, що бачив уві сні Христа, який зняв з нього одяг і одяг інший, світлий. “З цієї хвилини, – сказав він, – я готовий служити Господу Ісусу Христу”.

Запалавши духом, Полієвкт вийшов на міську площу, розірвав царський указ про обов'язкове поклоніння ідолам і вибив з рук жерців фігури ідолів. Його тесть, правитель Фелікс, якому було доручено виконувати царський указ, заявив, що Полієвкт повинен буде померти. Полієвкт залишався непохитним у своєму рішенні постраждати за Христа. З радістю схилив він свою голову під меч ката і хрестився у власній крові (це був 259 рік).

Що не можна робити 9 січня

Забороняється пришивати ґудзики — будуть проблеми у житті.

Не слід зловживати алкогольними напоями.

Не можна лаятися, сваритися, тому що сварка затягнеться.

Народні прикмети і традиції на 9 січня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: на дереві сидять ворони — до сильних морозів;

ясна погода — чекайте на багатий урожай;

кіт лежить животом догори — буде потепління;

кішка на ніч лізе на піч — до похолодання.

9 січня кішка на ніч лізе на піч — до похолодання / Фото: Unsplash

Після зимових свят наші предки бралися до важливих домашніх справ, які починали накопичуватися. Наприклад, прибирали в хліві і прали одяг.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 9 січня

Які завтра іменини: Захар, Павло, Петро, Пилип, Антоніна.

Талісманом людини, народженої 9 січня, є олександрит. Камінь, що змінює відтінок під дією сонячного світла. Олександрит підходить людям з сильним характером, справжнім лідерам.

Цього дня народилися:

1924 рік — український і вірменський кінорежисер Сергій Параджанов;

1987 рік — українська біатлоністка, заслужений майстериня спорту України, чемпіонка Олімпійських ігор Олена Підгрушна;

1993 рік — офіцер ВПС України, Герой України Степан Тарабалка.

Пам’ятні дати 9 січня

Календар важливих подій в Україні та світі за 9 січня:

475 рік — східноримського імператора Флавія Зенона скидає з престолу Василіск, родич дружини Зенона;

1431 рік — в Руані починається судовий процес над Жанною д'Арк під головуванням єпископа Кошона;

1449 рік — перша письмова згадка про лотерею, що була організована в Мілані для фінансування війни проти Венеції;

1599 рік — у Масселбурзі (Шотландія) створюють найдавнішу з офіційно зареєстрованих масонських лож;

1648 рік — Богдана Хмельницького обирають гетьманом Запорізької Січі;

1799 рік — у Великій Британії вперше у світі вводять податок на прибуток;

1816 рік — перше випробування лампи Деві на копальнях Геббурна, Північно-Східна Англія;

1878 рік — Умберто I стає королем Італії;

1916 рік — поразкою Антанти завершилась спроба захопити протоки Дарданелли та Босфор під час Першої світової війни;

1923 рік — іспанський винахідник Хуан де Ла Сьєрва здійснює перший політ на винайденому ним автожирі;

1923 рік — оголошено дефолт Німеччини через невиконання нею зобов'язань щодо репарацій за Версальським договором; два дні потому Франція та Бельгія окупували Рур;

1927 рік — у кінотеатрі Монреаля через паніку, викликану невеликим вибухом кінокамери, гине 78 людей, з них 77 — діти молодші за 18 років;

1951 рік — у Нью-Йорку відбувається офіційне відкриття штаб-квартири Організації Об'єднаних Націй;

1960 рік — початок будівництва Асуанської греблі на Нілі в Єгипті;

1972 рік — у гавані Гонконгу загорається і тоне океанський лайнер "Королева Єлизавета", на той час найбільший у світі пасажирський корабель;

1992 рік — Ґвінея, Венесуела і Чилі визнають незалежність України;

1992 рік — Україна встановлює дипломатичні відносини з КНДР;

2005 рік — на президентських виборах у Палестинській автономії перемагає колишній прем'єр-міністр Палестини Махмуд Аббас, який замінив покійного Ясіра Арафата;

2007 рік — CEO Apple Стів Джобс представляє перший iPhone;

2021 рік — авіакатастрофа пасажирського літака Boeing 737 в Індонезії.

Погода на 9 січня

Завтра, 9 січня, в Києві похмуро, без опадів. У Львові хмарно, опадів не очікується. У Харкові похмуро, без опадів. В Одесі похмуро вранці, далі ясно, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві — +4 вдень та +2 вночі. У Львові — +9 вдень та +1 вночі. У Харкові — +6 вдень та +3 вночі. В Одесі — +11 вдень та +6 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

9 січня в Україні і світі святкують Міжнародний день хореографа / Фото: Unsplash

9 січня в Україні і світі святкують Міжнародний день хореографа. Це свято присвячене професії хореографів, які є творцями танцювальних постановок і натхненниками танцювального мистецтва. Воно спрямоване на визнання їхнього внеску у розвиток культури, мистецтва та суспільства загалом. Дата обрана на честь дня народження Жана-Жоржа Новера (1727–1810), якого називають "батьком сучасного балету". Він заклав основи драматичного танцю і революційно змінив уявлення про балет як про суто технічне мистецтво, додавши до нього емоційність і сюжетність. Свято є чудовою нагодою для танцюристів і хореографів відзначити свою любов до мистецтва, а також для шанувальників танцю – висловити вдячність майстрам за їхню роботу.

Також 9 січня День словесного ботаніка. Це неофіційне свято, яке святкують любителі красивої, витонченої мови, мовних експериментів та гри зі словами. Воно присвячене людям, які насолоджуються складними літературними формами, несподіваними словесними конструкціями та багатством мови. Це свято нагадує про важливість мови як засобу вираження, творчості та спілкування. Воно надихає на розвиток словникового запасу та мовного смаку, а також сприяє популяризації культури грамотного висловлювання.