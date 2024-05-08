Яке завтра, 9 травня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 9 травня, День Європи. Віряни вшановують пам'ять перенесення мощей святого Миколи Чудотворця. До Нового року залишилося 236 днів.

9 травня 2024 року — четвер. 806-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

9 травня в церковному календарі — день перенесення мощей святого Миколи Чудотворця. У народі його також називають "Микола Літній". Це свято пов’язане з перенесенням мощей святителя Миколая з Мир Лікійських (сучасна Туреччина) до італійського міста Барі.

У XI столітті грецька імперія переживала важкий час. Турки спустошували її володіння в Малій Азії, розоряли міста і села, вбивали їх жителів і зневажали святині. Мусульмани намагалися знищити мощі святителя Миколая, якого глибоко шанували всі християни.

Жителі міста Барі, розташованого на березі Адріатичного моря, вирішили врятувати мощі святителя. Барійські моряки “здобули” (фактично, викрали) їх у ченців Лікії. 8 травня кораблі повернулися до Барі, і радісна звістка облетіла все місто. Наступного дня, 9 травня, мощі святителя Миколая урочисто перенесли до церкви святого Стефана, що знаходилася недалеко від моря. Через рік була побудована церква на честь святителя Миколая і освячена папою Урбаном II.

У наш час мощі Миколая Чудотворця зберігаються в базиліці Святого Миколая в Барі.

Що не можна робити 9 травня

Не можна ображатися і сваритися.

Заборонено лінуватися.

Не варто стригти волосся.

Народні прикмети і традиції на 9 травня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: дощить — до багатого урожаю;

почути квакання жаб — чекайте на великий урожай вівса;

вільха квітне — час сіяти гречку;

на горобині квіти — осінь буде короткою;

вночі грім гримить — до теплої погоди.

9 травня почути квакання жаб — чекайте на великий урожай вівса / Фото: Unsplash

Цього дня віряни йдуть до церкви та освячують воду, яку вважають цілющою. Її зазвичай п'ють під час різних хвороб, нею окроплюють будинок. В цей період було прийнято садити картоплю та сіяти пшеницю.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 9 травня

Які завтра іменини: Микола, Василій, Йосип, Роман, Олена, Юлія.

Талісманом людини, народженої 9 травня, є амазоніт. Екзотичний камінь, який, за переказами, здатний принести в життя свого власника спокій та гармонію. Здавна амазоніт використовується для лікування головного болю.

Цього дня народилися:

1918 рік — український актор Микола Панасьєв;

1936 рік — український кінорежисер, кінооператор, сценарист та політик Юрій Іллєнко;

1995 рік — український телеведучий, журналіст, диктор, актор дубляжу Віктор Дяченко.

Пам’ятні дати 9 травня

Календар важливих подій в Україні та світі за 9 травня:

1913 рік — перший політ гідроплана С-10 "Гідро" Ігоря Сікорського;

1919 рік — Симон Петлюра стає очільником Директорії УНР;

1920 рік — проводять польсько-український парад на Хрещатику з нагоди звільнення Києва від більшовиків;

1920 рік — в Ужгороді засновують українське товариство "Просвіта";

1927 рік — парламент Австралії переїжджає до нової столиці — Канберри;

1950 рік — створюють Європейське об'єднання вугілля і сталі, — перше європейське співтовариство, що стало передвісником Євросоюзу;

1955 рік — Федеративна Республіка Німеччина входить до складу НАТО;

1962 рік — перший політ в США гелікоптера-крана S-64 Ігоря Сікорського;

2018 рік — гребля Патель у Кенії на території Великої рифтової долини проривається через зливи;

2022 рік — президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підписує Закон S.3522 про лендліз для захисту демократії в Україні та боротьби проти Росії.

Погода на 9 травня

Завтра, 9 травня, в Києві хмарно з проясненнями, без опадів. У Львові хмарно, можливий дрібний дощ. У Харкові похмуро, невеликий дощ. В Одесі хмарно з проясненнями, без опадів.

Температура повітря в Києві — +16 вдень та +10 вночі. У Львові — +16 вдень та +9 вночі. У Харкові — +16 вдень та +11 вночі. В Одесі — +17 вдень та +14 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

9 травня День ґудзиків / Фото: Unsplash

9 травня в Україні і світі святкують День магнітної абетки. Це свято гри та навчання, веселий пізнавальний день, що був створений для вшанування крихітних магнітних літер, які допомагають малюкам вивчати абетку в креативній атмосфері.

Також 9 травня День ґудзиків. Хоча це свято і є неофіційним, проте воно досить цікаве. Ґудзик здається крихітною деталлю, але він значимий винахід в історії людства. Існують ґудзики вже тисячі років, вони використовувалися як для застібвання одягу, так і на прикрасах. А їх колекціонування в наш час є захопливим хобі.

А ще 9 травня День Європи. Свято, яке присвячене єдності та миру країн, що входять до Європейського Союзу. Також свято називають День декларації Шумана. Саме цього дня 1950 року країни Європи вперше запропонували створити ЄС і затвердили це рішення декларацією Шумана, який тоді був міністром закордонних справ Франції.