Яке завтра, 9 вересня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 9 вересня, День фізичної культури та спорту в Україні. Віряни вшановують пам'ять святих Іоакима і Анни. До Нового року залишилося 113 днів.
9 вересня 2023 року — субота. 563-й день війни в Україні.
Яке завтра, 9 вересня, церковне свято
9 вересня в церковному календарі – день пам’яті святих Іоакима і Анни. Вони були благочестивим подружжям, але довгий час не мали дітей, через що дуже страждали. Якось пішов Іоаким у пустелю в скорботі, щоб там в тишині молитися Господу і просити його про потомство. Молилася про це і його дружина Анна, яка навіть пообіцяла в своїй молитві, що віддасть дитину на служіння до храму.
Тоді явився перед ними архангел Гавриїл і повідомив радісну новину, що народиться у подружжя скоро дочка, яку вони повинні назвати Марією. Це була Пречиста Матір Божа.
Що не можна робити цього дня
- Не можна забувати про важливу традицію наших предків відвідування могил покійних родичів, інакше накличите на себе біду.
- Заборонено відмовляти гостям, навпаки потрібно накрити святковий стіл і бути дуже гостинним.
- Не дозволено вживати алкоголь та лихословити.
Народні прикмети і традиції на 9 вересня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
- дивилися, який сьогодні день: літає багато павутини — чекайте на морозну зиму і погожу осінь;
- вже випав перший сніг — наступного року буде поганий урожай;
- ще не всі голки обсипалися з модрини — взимку випаде чимало снігу;
- на цибулі багато лушпиння — зима буде дуже холодною;
- ще не опало листя з вишні — до теплої погоди.
В наших предків існувала традиція ходити на день Іоакима та Анни в гості до молодят, щоб перевірити, як вони живуть разом. Молоді чоловік та дружина обов'язково накривали святковий стіл з великою кількістю різних наїдків, показували свій побут рідним. Також від 9 вересня починали заготовлювати дрова, щоб бути готовими до зустрічі зими.
Погода на 9 вересня
Завтра, 9 вересня, в Києві ясно, без опадів. У Львові вранці ясне небо, яке в другій половині дня зміниться на похмуре, але опадів не очікується. У Харкові вранці та ввечері ясна погода, вдень небо вкриють хмари, без опадів. В Одесі вранці похмуро, але в другій половині дня небо проясниться, опадів не передбачається.
Температура повітря в Києві — +21 вдень та +14 вночі. У Львові — +24 вдень та +12 вночі. У Харкові — +17 вдень та +12 вночі. В Одесі — +25 вдень та +17 вночі.
Пам’ятні дати 9 вересня
Календар важливих подій в Україні та світі за 9 вересня:
- 1834 рік — вперше розпочинаються заняття у Київському університеті на першому факультеті новоствореного університету — філософському;
- 1850 рік — Каліфорнію приймають в США як 31-й штат;
- 1855 рік — під час Кримської війни після 349-денної облоги британо-французькі сили беруть Севастополь;
- 1886 рік — Бельгія, Велика Британія, Гаїті, Іспанія, Італія, Ліберія, Німеччина, Туніс, Франція та Швейцарія підписують Бернську конвенцію про охорону літературних і художніх творів;
- 1913 рік — київський військовий льотчик Петро Нестеров уперше у світі робить на літаку "мертву петлю" — одну з фігур вищого пілотажу ("петля Нестерова");
- 1920 рік — створюють Київський авіаційний завод;
- 1951 рік — Народно-визвольна армія Китаю входить в Лхасу, відбувається остаточна ліквідація незалежності Тибету;
- 1991 рік — проголошують незалежність Таджикистану;
- 1998 рік — на посту Голови Генеральної Асамблеї ООН українського міністра закордонних справ Геннадія Удовенка змінює представник Уругваю Дідьє Опертіті;
- 2001 рік — масове отруєння метанолом у Пярну (Естонія), яке спричиняє загибель 68 осіб;
- 2006 рік — розпочинається космічний політ астронавтки НАСА, українки Гайдемарі Стефанишин-Пайпер.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 9 вересня
Які завтра іменини: Степан, Олександр, Іван, Дмитро, Володимир, Михайло, Анфіса.
Талісманом людини, народженої 9 вересня, є яшма. Один з найцікавіших і найбільш унікальних мінералів планети. Яшма була відома людям ще за часів кам'яного віку. В Римській імперії вірили, що цей мінерал допомагає швидше видужати, тому на шиї хворі носили амулети з яшми.
Цього дня народилися:
- 1769 рік — український письменник, поет, драматург, засновник нової української літератури, громадський діяч Іван Котляревський;
- 1897 рік — українська літературна діячка Марія Струтинська (літ. псевд. Віра Марська);
- 1901 рік — український фізик в галузі фізики низьких температур, відкрив у співавторстві з Вандером де Гаазом осциляції магнетоопору при низьких температурах Лев Шубников.
Який завтра день в Україні і світі
9 вересня в Україні святкують День фізичної культури і спорту. Щороку свято припадає на другу суботу вересня. Для українського народу фізичні вправи з давнини були дуже важливими. Тіло повинно було бути витривалим та сильним для полювання, землеробства і захисту земель від загарбників. Звичною практикою наших предків було проведення "ігрищ" між селами, коли відбувалися змагання у кулачних боях, стрибках тощо. Від середини XIX століття в Україні почали поширюватися європейські види спорту. В програмі київських гімназій з'явилися гімнастичні заняття, відкрилася школа з фехтування. Після 1917 року в Києві проводилися спортивні змагання на регулярній основі.
Також 9 вересня День українського кіно. Свято започаткував президент України 12 січня 1996 року своїм наказом. Святкується щорічно в другу суботу вересня. Історія кінематографа в нашій країні розпочинається 1893 року, коли механік Одеського університету Йосип Тимченко зібрав перший у світі апарат, що міг знімати і відтворювати кіно (знаменитий винахід братів Люм'єр з'явився на два роки пізніше). Тоді кінематограф прийнято було називати "рухомою фотографією". А перший сеанс кіно в Україні відбувся 2 грудня 1896 року.
А ще 9 вересня Міжнародний день захисту від нападів в сфері освіти. Головна мета події полягає в підвищенні обізнаності про нагальну потребу зберегти освіту та захистити її від нападів, особливо в регіонах, що постраждали від конфліктів. День був встановлений одностайним прийняттям Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 2020 року.
9 вересня Всесвітній день надання першої медичної допомоги. Подія була заснована членами Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця 2000 року. Припадає щорічно на другу суботу вересня.
Також 9 вересня День тестувальника. Історія цього професійного свята пов'язана з дуже цікавою подією, яка трапилася саме 9 вересня 1947 року в Гарвардському університеті. Тоді вчені тестували обчислювальну машину Mark II Aiken Relay Calculator, але вона постійно давала збій. Довго вчені не могли збагнути в чому справа, поки один з них не помітив міль між контактами електромеханічного реле. Комаха там застрягла і заважала роботі машини. Цю проблему назвали "bug" ("комаха" у перекладі), а сам процес її виявлення "debugging". Відтоді це слово означає не лише "комаха", але й помилку в роботі обчислювальної техніки чи програмного забезпечення.
А ще 9 вересня Міжнародний день судоку. Свято започаткувала Всесвітня федерація з паззлспорту 2012 року. Дату обрали невипадково, адже поле головоломки судоку складається з клітин 9*9. Ця популярна нині гра була створена в Китаї, де була відома під назвою "магічні квадрати". Вперше вона з'явилася в Європі у XVIII ст. у вигляді гри "латинські квадрати".
9 вересня Міжнародний день алкогольного синдрому плоду. Також він відомий як фетальний алкогольний синдром. Дату було започатковано 1999 року. За статистикою ВООЗ до 35% українських жінок випивали алкоголь під час вагітності і за рівнем поширення синдрому Україна посідає одне з перших місць.
Також 9 вересня День дизайнера-графіка. Це професійне свято, яке було створене 2005 року. Дизайнер-графік — це людина, яка створює дизайн веб-сторінок, рекламних модулів, оформлення паперових видань тощо.
А ще 9 вересня Міжнародний день краси. Він був створений для того, щоб підкреслии важливу роль beauty-індустрії в сучасному світі та привітати всіх тих, хто причетний до створення краси у всіх її проявах.