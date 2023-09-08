Яке завтра, 9 вересня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 9 вересня, День фізичної культури та спорту в Україні. Віряни вшановують пам'ять святих Іоакима і Анни. До Нового року залишилося 113 днів.

9 вересня 2023 року — субота. 563-й день війни в Україні.

Яке завтра, 9 вересня, церковне свято

9 вересня в церковному календарі – день пам’яті святих Іоакима і Анни. Вони були благочестивим подружжям, але довгий час не мали дітей, через що дуже страждали. Якось пішов Іоаким у пустелю в скорботі, щоб там в тишині молитися Господу і просити його про потомство. Молилася про це і його дружина Анна, яка навіть пообіцяла в своїй молитві, що віддасть дитину на служіння до храму.

Тоді явився перед ними архангел Гавриїл і повідомив радісну новину, що народиться у подружжя скоро дочка, яку вони повинні назвати Марією. Це була Пречиста Матір Божа.

Що не можна робити цього дня

Не можна забувати про важливу традицію наших предків відвідування могил покійних родичів, інакше накличите на себе біду.

Заборонено відмовляти гостям, навпаки потрібно накрити святковий стіл і бути дуже гостинним.

Не дозволено вживати алкоголь та лихословити.

Народні прикмети і традиції на 9 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: літає багато павутини — чекайте на морозну зиму і погожу осінь;

вже випав перший сніг — наступного року буде поганий урожай;

ще не всі голки обсипалися з модрини — взимку випаде чимало снігу;

на цибулі багато лушпиння — зима буде дуже холодною;

ще не опало листя з вишні — до теплої погоди.

9 вересня ще не всі голки обсипалися з модрини — взимку випаде чимало снігу / Фото: Pexels

В наших предків існувала традиція ходити на день Іоакима та Анни в гості до молодят, щоб перевірити, як вони живуть разом. Молоді чоловік та дружина обов'язково накривали святковий стіл з великою кількістю різних наїдків, показували свій побут рідним. Також від 9 вересня починали заготовлювати дрова, щоб бути готовими до зустрічі зими.

Погода на 9 вересня

Завтра, 9 вересня, в Києві ясно, без опадів. У Львові вранці ясне небо, яке в другій половині дня зміниться на похмуре, але опадів не очікується. У Харкові вранці та ввечері ясна погода, вдень небо вкриють хмари, без опадів. В Одесі вранці похмуро, але в другій половині дня небо проясниться, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві — +21 вдень та +14 вночі. У Львові — +24 вдень та +12 вночі. У Харкові — +17 вдень та +12 вночі. В Одесі — +25 вдень та +17 вночі.

Пам’ятні дати 9 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 9 вересня:

1834 рік — вперше розпочинаються заняття у Київському університеті на першому факультеті новоствореного університету — філософському;

1850 рік — Каліфорнію приймають в США як 31-й штат;

1855 рік — під час Кримської війни після 349-денної облоги британо-французькі сили беруть Севастополь;

1886 рік — Бельгія, Велика Британія, Гаїті, Іспанія, Італія, Ліберія, Німеччина, Туніс, Франція та Швейцарія підписують Бернську конвенцію про охорону літературних і художніх творів;

1913 рік — київський військовий льотчик Петро Нестеров уперше у світі робить на літаку "мертву петлю" — одну з фігур вищого пілотажу ("петля Нестерова");

1920 рік — створюють Київський авіаційний завод;

1951 рік — Народно-визвольна армія Китаю входить в Лхасу, відбувається остаточна ліквідація незалежності Тибету;

1991 рік — проголошують незалежність Таджикистану;

1998 рік — на посту Голови Генеральної Асамблеї ООН українського міністра закордонних справ Геннадія Удовенка змінює представник Уругваю Дідьє Опертіті;

2001 рік — масове отруєння метанолом у Пярну (Естонія), яке спричиняє загибель 68 осіб;

2006 рік — розпочинається космічний політ астронавтки НАСА, українки Гайдемарі Стефанишин-Пайпер.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 9 вересня

Які завтра іменини: Степан, Олександр, Іван, Дмитро, Володимир, Михайло, Анфіса.

Талісманом людини, народженої 9 вересня, є яшма. Один з найцікавіших і найбільш унікальних мінералів планети. Яшма була відома людям ще за часів кам'яного віку. В Римській імперії вірили, що цей мінерал допомагає швидше видужати, тому на шиї хворі носили амулети з яшми.

Цього дня народилися:

1769 рік — український письменник, поет, драматург, засновник нової української літератури, громадський діяч Іван Котляревський;

1897 рік — українська літературна діячка Марія Струтинська (літ. псевд. Віра Марська);

1901 рік — український фізик в галузі фізики низьких температур, відкрив у співавторстві з Вандером де Гаазом осциляції магнетоопору при низьких температурах Лев Шубников.

Який завтра день в Україні і світі

9 вересня в Україні святкують День фізичної культури і спорту / Фото: Pexels

9 вересня в Україні святкують День фізичної культури і спорту. Щороку свято припадає на другу суботу вересня. Для українського народу фізичні вправи з давнини були дуже важливими. Тіло повинно було бути витривалим та сильним для полювання, землеробства і захисту земель від загарбників. Звичною практикою наших предків було проведення "ігрищ" між селами, коли відбувалися змагання у кулачних боях, стрибках тощо. Від середини XIX століття в Україні почали поширюватися європейські види спорту. В програмі київських гімназій з'явилися гімнастичні заняття, відкрилася школа з фехтування. Після 1917 року в Києві проводилися спортивні змагання на регулярній основі.

Також 9 вересня День українського кіно. Свято започаткував президент України 12 січня 1996 року своїм наказом. Святкується щорічно в другу суботу вересня. Історія кінематографа в нашій країні розпочинається 1893 року, коли механік Одеського університету Йосип Тимченко зібрав перший у світі апарат, що міг знімати і відтворювати кіно (знаменитий винахід братів Люм'єр з'явився на два роки пізніше). Тоді кінематограф прийнято було називати "рухомою фотографією". А перший сеанс кіно в Україні відбувся 2 грудня 1896 року.

А ще 9 вересня Міжнародний день захисту від нападів в сфері освіти. Головна мета події полягає в підвищенні обізнаності про нагальну потребу зберегти освіту та захистити її від нападів, особливо в регіонах, що постраждали від конфліктів. День був встановлений одностайним прийняттям Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 2020 року.

9 вересня Всесвітній день надання першої медичної допомоги. Подія була заснована членами Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця 2000 року. Припадає щорічно на другу суботу вересня.

Також 9 вересня День тестувальника. Історія цього професійного свята пов'язана з дуже цікавою подією, яка трапилася саме 9 вересня 1947 року в Гарвардському університеті. Тоді вчені тестували обчислювальну машину Mark II Aiken Relay Calculator, але вона постійно давала збій. Довго вчені не могли збагнути в чому справа, поки один з них не помітив міль між контактами електромеханічного реле. Комаха там застрягла і заважала роботі машини. Цю проблему назвали "bug" ("комаха" у перекладі), а сам процес її виявлення "debugging". Відтоді це слово означає не лише "комаха", але й помилку в роботі обчислювальної техніки чи програмного забезпечення.

А ще 9 вересня Міжнародний день судоку. Свято започаткувала Всесвітня федерація з паззлспорту 2012 року. Дату обрали невипадково, адже поле головоломки судоку складається з клітин 9*9. Ця популярна нині гра була створена в Китаї, де була відома під назвою "магічні квадрати". Вперше вона з'явилася в Європі у XVIII ст. у вигляді гри "латинські квадрати".

9 вересня Міжнародний день алкогольного синдрому плоду. Також він відомий як фетальний алкогольний синдром. Дату було започатковано 1999 року. За статистикою ВООЗ до 35% українських жінок випивали алкоголь під час вагітності і за рівнем поширення синдрому Україна посідає одне з перших місць.

Також 9 вересня День дизайнера-графіка. Це професійне свято, яке було створене 2005 року. Дизайнер-графік — це людина, яка створює дизайн веб-сторінок, рекламних модулів, оформлення паперових видань тощо.

А ще 9 вересня Міжнародний день краси. Він був створений для того, щоб підкреслии важливу роль beauty-індустрії в сучасному світі та привітати всіх тих, хто причетний до створення краси у всіх її проявах.