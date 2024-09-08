Яке завтра, 9 вересня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

9 вересня 2024 року — понеділок. 929-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

9 вересня в церковному календарі – день пам’яті святих праведних Йоакима і Анни. Йоаким походив з царського роду Давидового, а Анна з роду первосвященника Аарона. Вони жили в Назареті і були відомі своєю праведністю та благочестям. Однак їхнє сімейне життя було затьмарене безплідністю, що в той час вважалося великим нещастям і навіть Божим покаранням.

Незважаючи на це, Йоаким і Анна не втрачали надії і продовжували молитися. Одного разу, під час великого свята, Йоаким прийшов до Єрусалимського храму, щоб принести дари Господу, але первосвященник відмовився прийняти їх через безплідність Йоакима. Засмучений, Йоаким пішов у пустелю, де молився і постив. Анна також молилася вдома, і одного дня їй явився ангел, який сповістив, що вона народить дочку, яка стане благословенням для всього світу.

Ангел також з’явився Йоакиму і наказав йому повернутися до Єрусалиму, де він зустріне свою дружину біля Золотих воріт храму. Так і сталося: Йоаким і Анна зустрілися і радісно обійнялися, дізнавшись про майбутнє народження дитини. Незабаром у них народилася дочка Марія, яка стала Матір’ю Ісуса Христа.

Що не можна робити 9 вересня

Забороняється лаятися, лихословити.

Не можна заздрити іншим.

Не слід давати чи брати гроші в борг.

Народні прикмети і традиції на 9 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: вже опало листя на вербі — чекайте на ранню зиму;

сніг випав — до поганого урожаю наступного року;

в домі багато павутини — до морозної зими, але теплої осені;

з'явилися комарі — зима буде м'якою.

9 вересня вже опало листя на вербі — чекайте на ранню зиму / Фото: Unsplash

В давнину наші предки цього дня гасили старий вогонь в будинку і запалювали новий. Також існувала традиція спалювати в полум'ї старий одяг, щоб позбутися бід та хвороб.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 9 вересня

Які завтра іменини: Василь, Григорій, Дмитро, Захар, Йосип, Микита, Олександр, Олексій, Сергій, Ганна.

Талісманом людини, народженої 9 вересня є яшма. Строкатий камінь, який цінують в усьому світі. Здавна вірили, що яшма лікує багато небезпечних хвороб, зокрема, усуває головний біль.

Цього дня народилися:

1901 рік — український фізик в галузі фізики низьких температур, відкрив у співавторстві з Вандером де Гаазом осциляції магнетоопору при низьких температурах Лев Шубников;

1903 рік — український економіст, журналіст, військовий, історик-дослідник, активний учасник повстанської боротьби проти радянських і нацистських окупантів під час ІІ Світової війни, член-основоположник УГВР Лев Шанковський (псевдонім — Олег Мартович);

1928 рік — український художник-оформлювач Борис Головко.

Пам’ятні дати 9 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 9 вересня:

1834 рік — вперше розпочинаються заняття у Київському університеті на першому факультеті новоствореного університету — філософському;

1850 рік — Каліфорнію приймають в США як 31-й штат;

1886 рік — Бельгія, Велика Британія, Гаїті, Іспанія, Італія, Ліберія, Німеччина, Туніс, Франція та Швейцарія підписують Бернську конвенція про охорону літературних і художніх творів;

1913 рік — київський військовий льотчик Петро Нестеров уперше у світі робить на літаку "мертву петлю" — одну з фігур вищого пілотажу ("петля Нестерова");

1920 рік — створюють Київський авіаційний завод;

1951 рік — Народно-визвольна армія Китаю ввходить до Лхасу;

1991 рік — проголошують незалежність Таджикистану;

1998 рік — на посту Голови Генеральної Асамблеї ООН українського міністра закордонних справ Геннадія Удовенка змінює представник Уругваю Дідьє Опертіті;

2001 рік — масове отруєння метанолом у Пярну (Естонія), яке спричиняє загибель 68 осіб;

2006 рік — розпочинається космічний політ астронавтки НАСА, українки Гайдемарі Стефанишин-Пайпер.

Погода на 9 вересня

Завтра, 9 вересня, в Києві ясно, без опадів. У Львові ясна погода, опадів не очікується. У Харкові хмарно з проясненнями, без опадів. В Одесі ясно, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві +27 вдень та +16 вночі. У Львові +27 вдень та +14 вночі. У Харкові +27 вдень та +16 вночі. В Одесі +25 вдень та +18 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

9 вересня в Україні і світі святкують Всесвітній день сільського господарства / Фото: Unsplash

9 вересня в Україні і світі святкують Всесвітній день сільського господарства. Це свято присвячене вшануванню одного з найдавніших видів діяльності людства – сільського господарства. Воно нагадує нам про важливість праці мільйонів людей, які працюють у цьому секторі, та про численні виклики, з якими вони стикаються в сучасну епоху. Сільське господарство є основою людської цивілізації з часів неолітичної революції. Воно включає в себе обробку землі та вирощування рослин для виробництва продуктів харчування, волокон та інших необхідних продуктів. Сьогодні аграрний сектор стикається з численними викликами, такими як зміна клімату та мінливі тенденції споживання продуктів харчування.

Також 9 вересня Всесвітній день електромобілів. Це свято присвячене підвищенню обізнаності про електромобілі та їхні переваги для навколишнього середовища і суспільства в цілому. Цей день об’єднує людей з усього світу, щоб підтримати перехід до екологічно чистого транспорту. Електромобілі не викидають вихлопних газів, що зменшує забруднення повітря, і мають менше рухомих частин, що знижує витрати на обслуговування. Крім того, вони сприяють зменшенню викидів CO2, що є важливим кроком у боротьбі зі зміною клімату.

А ще 9 вересня День поінформованості про фетальний алкогольний синдром. Цей день спрямований на підвищення обізнаності про небезпеку вживання алкоголю під час вагітності та його вплив на розвиток дитини. Фетальний алкогольний синдром виникає внаслідок впливу алкоголю на плід під час вагітності. Це може призвести до серйозних фізичних, інтелектуальних та поведінкових проблем у дитини. Симптоми ФАС можуть включати специфічні риси обличчя, затримку росту, проблеми з координацією, труднощі з навчанням та соціальною адаптацією.

9 вересня святкують День тестувальника. Це професійне свято присвячене всім, хто займається тестуванням програмного забезпечення, і має цікаву історію. Вона пов’язана з подією, що сталася 9 вересня 1947 року. Того дня вчені з Гарварду, працюючи над обчислювальною машиною Mark II Aiken Relay Calculator, виявили перший в історії "програмний" баг. Вони знайшли метелика, що застряг між контактами реле і зупинив роботу машини. Цей випадок став першим задокументованим прикладом помилки в комп’ютері, і саме тоді було введено термін “debugging” (налагодження), що буквально означає позбавлення від жуків.

Також 9 вересня Міжнародний день захисту від нападів в сфері освіти. Цей день був проголошений Генеральною Асамблеєю ООН 29 травня 2020 року. Мета цього дня – привернути увагу до важкого становища понад 75 мільйонів дітей у 35 країнах, які постраждали від конфліктів, та їхньої нагальної потреби в підтримці галузі освіти. Цей день підкреслює важливість збереження шкіл як безпечних місць для навчання, де учні та вчителі можуть почуватися захищеними. ООН закликає уряди забезпечувати захист та інклюзивну якісну освіту для всіх учнів, особливо тих, які знаходяться в несприятливому становищі. Україна також активно підтримує цю ініціативу. 21 листопада 2019 року Україна приєдналася до Декларації про безпеку шкіл (Safe Schools Declaration), зобов’язуючись забезпечувати кращий захист дітей, вчителів та шкіл під час бойових дій.

А ще 9 вересня Міжнародний день судоку. Це свято було започатковано 2012 року Всесвітньою федерацією з пазлспорту (World Puzzle Federation, WPF). Дата обрана не випадково: дев’ятий день дев’ятого місяця символізує структуру класичного судоку, яке складається з сітки 9x9. Судоку – це логічна головоломка, яка стала популярною у всьому світі завдяки своїй простоті та викликам, які вона ставить перед розв’язувачами. Гра вимагає заповнення сітки цифрами від 1 до 9 таким чином, щоб кожна цифра з’являлася лише один раз у кожному рядку, стовпці та кожному з дев’яти підсіток 3x3.

9 вересня святкують Міжнародний день краси. Це свято було започатковано 1995 року за ініціативою Міжнародного комітету естетики та косметології (CIDESCO). Мета цього дня – вшанувати красу у всіх її проявах, як зовнішніх, так і внутрішніх. Краса є важливою складовою нашого життя, і вона може проявлятися в різних формах: у природі, мистецтві, людях та їхніх вчинках. У цей день проводяться різноманітні заходи, такі як конкурси краси, виставки, семінари та інші події, що підкреслюють важливість естетики та догляду за собою.

Також 9 вересня День дизайнера-графіка. Це професійне свято було започатковано 2005 року на честь 50-річчя відомого українського дизайнера-графіка Володимира Чайки. Він зробив значний внесок у розвиток графічного дизайну, і його роботи залишаються впливовими до сьогодні.