Яке завтра, 9 жовтня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 9 жовтня, День ріелтора в Україні. Віряни вшановують пам'ять апостола Якова Алфієвого. До Нового року залишилося 83 дні.

9 жовтня 2023 року — понеділок. 593-й день війни в Україні.

Яке завтра, 9 жовтня, церковне свято

9 жовтня в церковному календарі – день пам’яті апостола Якова Алфієвого. Народився в місті Капернаум (сучасний Ізраїль). Був одним з найближчих учнів Ісуса Христа. Церква припускає, що він був братом апостола Юди Якового, якого ще називали Тадеєм. Існує дуже мало відомостей про життя апостола Якова. Достепенно відомо про велику кількість місіонерських проповідей. Існують церковні перекази, за якими він проповідував на території Юдеї, в Сирії та навіть заснував апостольську катедру в Тель-Батнані (сьогодні місто Суруч в Туреччині), де і помер.

Що не можна робити в цей день

Заборонено рубати дерева на дрова.

Не можна лихословити, лаятися і лінуватися.

Не дозволяється вживати алкогольні напої.

Народні прикмети і традиції на 9 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: ще не опало листя з вишні — чекайте на теплу погоду;

на цибулі багато лушпиння — зима буде холодною та суворою;

голки з модрини ще не осипалися — взимку буде мало снігу і він буде швидко танути;

на талу землю почав падати сніг — наступного року буде поганий урожай.

9 жовтня голки з модрини ще не осипалися — взимку буде мало снігу і він буде швидко танути / Фото: Pexels

Цього дня наші предки мололи на крупу пшеницю, щоб зварити з неї кашу. До такої страви прийнято було додавати шматок сала. Потім кашою пригощали всіх, кого зустріли 9 жовтня.

Погода на 9 жовтня

Завтра, 9 жовтня, в Києві ясним буде увесь день, без опадів. У Львові сонячно, опадів не передбачається. У Харкові вдень можуть з'явитися хмари, але вони протримаються недовго, без опадів. В Одесі ясно, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві +14 вдень та +9 вночі. У Львові +23 вдень та +11 вночі. У Харкові +17 вдень та +9 вночі. В Одесі +22 вдень та +13 вночі.

Пам’ятні дати 9 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 9 жовтня:

1596 рік — церковний собор у Бересті затверджує Берестейську унію, чим засновує Українську греко-католицьку церкву;

1621 рік — у Хотині після війни підписують мирний договір між Річчю Посполитою і Османською імперією, за яким Річ Посполита зобов'язувалась утримувати козаків від походів на татарські і османські володіння, а Османська імперія — своїх васалів від нападів на територію Речі Посполитої;

1655 рік — перемога гетьмана Богдана Хмельницького над військом Речі Посполитої у битві під Городком коло Львова;

1779 рік — перші бунти проти введення устаткування для прядіння бавовни, почалися в Манчестері;

1789 рік — у Королівстві Франція забороняють тортури;

1780 рік — у Королівстві Пруссія скасовують особисту залежність селян від поміщиків;

1874 рік — створюють Всесвітній поштовий союз;

1918 рік — Фрідріха Карла Гессенського обирають королем Фінляндії;

1920 рік — польські частини під командуванням генерала Л. Желіговського займають Вільнюс;

1928 рік — у Львові засновують греко-католицьку Богословську академію;

1963 рік — в повітря вперше піднімається гвинтокрил Мі-8.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 9 жовтня

Які завтра іменини: Олександр, Афанасій, Володимир, Вольдемар, Дмитро, Іван, Микола, Тихон, Ян.

Талісманом людини, народженої 9 жовтня є топаз. Існує легенда, що цей дорогоцінний камінь відкрили мореплавці в Червоному морі на острові Топазіон. Тому довгий час топаз вважався талісманом моряків. Здавна люди вірили, що він допомагає відчути інтуїцію.

В цей день народилися:

1813 рік — філософ, письменник, поет українського походження Микола Станкевич;

1892 рік — визначний український математик, розробник української алгебраїчної і геометричної термінології Михайло Кравчук;

1943 рік — український політик і поет Михайло Туш.

Який завтра день в Україні і світі

9 жовтня святкують Всесвітній день пошти / Фото: Pexels

9 жовтня в Україні святкують День ріелтора. Свято було створене ще 2000 року, а сама дата була неофіційно встановлена на першому всеукраїнському з'їзді ріелторів 1999 року. Це експерти в галузі роботи з нерухомістю. Саме ріелтор виступає посередником під час укладання угоди щодо купівлі продажу, оренди чи інших операцій, які пов'язані з нерухомістю.

Також 9 жовтня святкують Всесвітній день пошти. Саме цього дня 1874 року 22 країни утворили Всесвітній поштовий союз. Вже тоді у світі з'явилася гостра потреба розвивати особливу міжнародну структуру, яка б забезпечила вільний рух поштових відправлень по всій планеті. Дотепер поштові послуги не втратили своєї актуальності. До складу Всесвітнього поштового союзу сьогодні входить 192 країни, в тому числі і Україна.